Leclerc 1:18.128-as idővel zárta az élen az első mexikóvárosi F1-es szabadedzést, több mint hat tizedmásodperccel megelőzve a második helyen végző Kimi Antonellit, aki csütörtökön nem érezte jól magát, ezért felmentést kapott a részvétel alól a sajtónapon.
A harmadik pozíciót George Russell helyettesítője, a dán Frederik Vesti szerezte meg, aki kevesebb mint egy tizeddel maradt el Antonellitől. Lewis Hamilton negyedikként zárt, míg Max Verstappen helyén a japán Ivasza Ajumu az ötödik legjobb időt autózta.
A Ferrari számára különösen biztató lehetett Leclerc teljesítménye, aki nemcsak az edzést nyerte meg, hanem a tavalyi mexikói első szabadedzésen elért saját legjobb idejét is felülmúlta.
Colton Herta hatalmas lépést tett az F1-es karrier felé?
A nap legjelentősebb eredményét azonban Colton Herta érte el. Az amerikai versenyző Valtteri Bottas Cadillacjével összesen 24 kört teljesített, ami 100 kilométernek felel meg. Ez a teljesítmény elegendő volt ahhoz, hogy megszerezze az FIA szuperlicencéjéhez szükséges utolsó pontot. Herta ezzel komoly lépést tett afelé, hogy a jövőben a Forma–1-ben versenyezhessen. A kilencszeres IndyCar-futamgyőztes számára különösen fontos lehet ez a fejlemény, hiszen a Forma–2-ben eltöltött csalódást keltő időszak ellenére továbbra is versenyben van a Cadillac egyik versenyzői üléséért.
Az edzés ugyanakkor több kellemetlen pillanatot is tartogatott. Isack Hadjar már a gyakorlás korai szakaszában műszaki problémára panaszkodott, és vissza kellett térnie a bokszba. Oscar Piastri az első kanyarnál csúszott ki a fűre, míg Lando Norris helyettese, Leonardo Fornaroli a 11-es kanyarban mutatott be egy látványos megcsúszást.
Freddie Slater számára különösen nehézre sikerült a gyakorlás. Az Audi fiatal versenyzője mindössze hat ellenőrző kört teljesített, ráadásul egy alkalommal egy ventilátor is az autóján maradt. A csapat később motorleállításra utasította, így úgy tűnt, idő előtt véget ér számára az edzés. Végül azonban visszatérhetett a pályára, és a 21. helyen zárt.
A Racing Bullsnál a bolgár Nikola Colov is lehetőséget kapott, Liam Lawson autójával a 12. helyen végzett, bár a jobb lábában jelentkező kellemetlenség miatt rövid időre meg kellett szakítania a körözést.
Pozitív meglepetést okozott Fernando Alonso is, aki a hetedik helyen zárt. Ez az Aston Martin számára az idény legjobb szabadedzéses eredményét jelentette, ami biztató jel lehet a silverstone-i alakulat folyamatos fejlődését illetően.
Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:18.128 perc
- Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 0.659 másodperc hátrány
- Frederik Vesti (dán, Mercedes) 0.733 mp h.
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 0.738 mp h.
- Ivasza Ajumu (japán, Red Bull) 0.985 mp h.