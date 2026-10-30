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Charles Leclerc bizonyult a leggyorsabbnak a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzésén, ám a gyakorlás legfontosabb története nem a monacói pilótához kapcsolódik. Miközben Leclerc magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, Colton Herta a Cadillac színeiben olyan mérföldkőhöz érkezett, amely akár az F1-es karrierjének kezdetét is jelentheti.

Leclerc 1:18.128-as idővel zárta az élen az első mexikóvárosi F1-es szabadedzést, több mint hat tizedmásodperccel megelőzve a második helyen végző Kimi Antonellit, aki csütörtökön nem érezte jól magát, ezért felmentést kapott a részvétel alól a sajtónapon. 

Leclerc volt a leggyorsabb a mexikóvárosi első F1-es szabadedzésen
Leclerc volt a leggyorsabb a mexikóvárosi első F1-es szabadedzésen 
Fotó: Yuri Cortez / AFP

A harmadik pozíciót George Russell helyettesítője, a dán Frederik Vesti szerezte meg, aki kevesebb mint egy tizeddel maradt el Antonellitől. Lewis Hamilton negyedikként zárt, míg Max Verstappen helyén a japán Ivasza Ajumu az ötödik legjobb időt autózta.

A Ferrari számára különösen biztató lehetett Leclerc teljesítménye, aki nemcsak az edzést nyerte meg, hanem a tavalyi mexikói első szabadedzésen elért saját legjobb idejét is felülmúlta. 

Colton Herta hatalmas lépést tett az F1-es karrier felé?

A nap legjelentősebb eredményét azonban Colton Herta érte el. Az amerikai versenyző Valtteri Bottas Cadillacjével összesen 24 kört teljesített, ami 100 kilométernek felel meg. Ez a teljesítmény elegendő volt ahhoz, hogy megszerezze az FIA szuperlicencéjéhez szükséges utolsó pontot. Herta ezzel komoly lépést tett afelé, hogy a jövőben a Forma–1-ben versenyezhessen. A kilencszeres IndyCar-futamgyőztes számára különösen fontos lehet ez a fejlemény, hiszen a Forma–2-ben eltöltött csalódást keltő időszak ellenére továbbra is versenyben van a Cadillac egyik versenyzői üléséért.

Az edzés ugyanakkor több kellemetlen pillanatot is tartogatott. Isack Hadjar már a gyakorlás korai szakaszában műszaki problémára panaszkodott, és vissza kellett térnie a bokszba. Oscar Piastri az első kanyarnál csúszott ki a fűre, míg Lando Norris helyettese, Leonardo Fornaroli a 11-es kanyarban mutatott be egy látványos megcsúszást.

Freddie Slater számára különösen nehézre sikerült a gyakorlás. Az Audi fiatal versenyzője mindössze hat ellenőrző kört teljesített, ráadásul egy alkalommal egy ventilátor is az autóján maradt. A csapat később motorleállításra utasította, így úgy tűnt, idő előtt véget ér számára az edzés. Végül azonban visszatérhetett a pályára, és a 21. helyen zárt.

A Racing Bullsnál a bolgár Nikola Colov is lehetőséget kapott, Liam Lawson autójával a 12. helyen végzett, bár a jobb lábában jelentkező kellemetlenség miatt rövid időre meg kellett szakítania a körözést.

Pozitív meglepetést okozott Fernando Alonso is, aki a hetedik helyen zárt. Ez az Aston Martin számára az idény legjobb szabadedzéses eredményét jelentette, ami biztató jel lehet a silverstone-i alakulat folyamatos fejlődését illetően.

Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):

  1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:18.128 perc
  2. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 0.659 másodperc hátrány
  3. Frederik Vesti (dán, Mercedes) 0.733 mp h.
  4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 0.738 mp h.
  5. Ivasza Ajumu (japán, Red Bull) 0.985 mp h.

 

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