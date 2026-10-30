Leclerc 1:18.128-as idővel zárta az élen az első mexikóvárosi F1-es szabadedzést, több mint hat tizedmásodperccel megelőzve a második helyen végző Kimi Antonellit, aki csütörtökön nem érezte jól magát, ezért felmentést kapott a részvétel alól a sajtónapon.

Leclerc volt a leggyorsabb a mexikóvárosi első F1-es szabadedzésen

Fotó: Yuri Cortez / AFP

A harmadik pozíciót George Russell helyettesítője, a dán Frederik Vesti szerezte meg, aki kevesebb mint egy tizeddel maradt el Antonellitől. Lewis Hamilton negyedikként zárt, míg Max Verstappen helyén a japán Ivasza Ajumu az ötödik legjobb időt autózta.

Frustration for Sainz behind Vesti's Mercedes at Turn 10 😳 #F1 #MexicoGP https://t.co/N0Lbkscfnz — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

A Ferrari számára különösen biztató lehetett Leclerc teljesítménye, aki nemcsak az edzést nyerte meg, hanem a tavalyi mexikói első szabadedzésen elért saját legjobb idejét is felülmúlta.

Colton Herta hatalmas lépést tett az F1-es karrier felé?

A nap legjelentősebb eredményét azonban Colton Herta érte el. Az amerikai versenyző Valtteri Bottas Cadillacjével összesen 24 kört teljesített, ami 100 kilométernek felel meg. Ez a teljesítmény elegendő volt ahhoz, hogy megszerezze az FIA szuperlicencéjéhez szükséges utolsó pontot. Herta ezzel komoly lépést tett afelé, hogy a jövőben a Forma–1-ben versenyezhessen. A kilencszeres IndyCar-futamgyőztes számára különösen fontos lehet ez a fejlemény, hiszen a Forma–2-ben eltöltött csalódást keltő időszak ellenére továbbra is versenyben van a Cadillac egyik versenyzői üléséért.

Az edzés ugyanakkor több kellemetlen pillanatot is tartogatott. Isack Hadjar már a gyakorlás korai szakaszában műszaki problémára panaszkodott, és vissza kellett térnie a bokszba. Oscar Piastri az első kanyarnál csúszott ki a fűre, míg Lando Norris helyettese, Leonardo Fornaroli a 11-es kanyarban mutatott be egy látványos megcsúszást.

Hold on, Leonardo! 🤯💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/DBBI8aHF8X — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Freddie Slater számára különösen nehézre sikerült a gyakorlás. Az Audi fiatal versenyzője mindössze hat ellenőrző kört teljesített, ráadásul egy alkalommal egy ventilátor is az autóján maradt. A csapat később motorleállításra utasította, így úgy tűnt, idő előtt véget ér számára az edzés. Végül azonban visszatérhetett a pályára, és a 21. helyen zárt.