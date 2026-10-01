Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Januártól változás jön a nyugdíjaknál

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Isack Hadjar komoly hátrányból indul a hétvégi F1-es Malajziai Nagydíjon: a Red Bull pilótája öt rajthelyes büntetést kapott, miközben csapata abban bízik, hogy a Sepangban visszatérő Forma–1-es mezőnyben is versenyképes maradhat. A Red Bull francia versenyzőjének ráadásul egy olyan pályán kell felzárkóznia, amelyen csapattársa, Max Verstappen 2017-ben az F1 történetének utolsó malajziai futamgyőztese lett.

Öt rajthelyes büntetéssel várja Isack Hadjar a F1-es Maláj Nagydíjat, miután Red Bullja már túllépte az erőforrás-komponensekre vonatkozó idei engedélyezett keretet. A büntetés hátterében részben azok az alkatrészek is szerepelnek, amelyeket Liam Lawson használt Hadjar sérülése alatti beugrásai során.

Isack Hadjar öt rajthelyes büntetéssel kezdi az F1-es Maláj Nagydíjat
Isack Hadjar öt rajthelyes büntetéssel kezdi az F1-es Maláj Nagydíjat
Fotó: Altan Gocher / Hans Lucas via AFP

Hadjar komoly hátránnyal indul az F1-es Maláj Nagydíjon

Hadjar ennek ellenére bizakodó, és úgy véli, megfelelő versenytempóval ledolgozhatja a hátrányát. A Red Bull számára ugyanakkor kérdés, hogy a sepangi pálya mennyire fekszik majd az autónak. A csapat a bakui teljesítmény után egy hagyományosabb vonalvezetésű pályán szeretné felmérni, mennyit érnek a legutóbbi fejlesztések.

„Azt hiszem, a Bakui pálya mindképpen kedvezett volna az autónknak; a fejlesztésnek is megvolt a maga szerepe, de szerintem egy hagyományosabb vonalvezetésű pályán, mint amilyen sepangi, jobban meg fogjuk látni, hogy hol is tartunk” – idézi a RacingNews365 Hadjart, akit arról kérdeztek, hogy valóban az Azeri Nagydíjon volt-e a legnagyobb esélye a győzelemre a Red Bullnak.

Ezen a pályán kevésbé leszünk versenyképesek, de ha még így is sikerül harcolnunk a dobogóért, az nagyon jó eredmény lenne. Számomra egy kicsit nehéz a helyzet, mivel várhatóan öt rajthelyes büntetést kapok, de még így is úgy gondolom, hogy ha megvan a versenytempó, akkor előre tudok jönni a mezőnyben” 

– mondta a mostani hétvégével kapcsolatban a francia pilóta, aki először szerepelhet Sepangban.

Isack Hadjar of Red Bull Racing and Max Verstappen of Red Bull Racing after the Formula 1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan on September 26, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Isack Hadjar a következő szezonban is Max Verstappen csapattársa lesz 
Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

Max Verstappen 2017-ben megnyerte a legutóbbi Malajziai Nagydíjat, így a négyszeres világbajnok hollandnak közvetlen versenytapasztalata van a pályáról. Hadjar szerint ez ugyan kisebb előnyt jelent, de igyekszik maximálisan kihasználni csapattársa tapasztalatait.

„Ő ismeri a pálya titkait. Annak ellenére, hogy gyakoroltam a szimulátoron, de amikor végül a valóságban mész a pályán, minden más. Mindig vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet szimulálni, és az, hogy ő az utolsó győztes ezen a pályán, mindenképpen előnyt jelent. Kicsi előny, de határozottan előny, és igyekszem majd a lehető legtöbbet kihozni belőle” – tette hozzá a 22 éves versenyző, aki a következő szezonban is Verstappen csapattársa lesz a Red Bullnál. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!