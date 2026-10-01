Öt rajthelyes büntetéssel várja Isack Hadjar a F1-es Maláj Nagydíjat, miután Red Bullja már túllépte az erőforrás-komponensekre vonatkozó idei engedélyezett keretet. A büntetés hátterében részben azok az alkatrészek is szerepelnek, amelyeket Liam Lawson használt Hadjar sérülése alatti beugrásai során.

Isack Hadjar öt rajthelyes büntetéssel kezdi az F1-es Maláj Nagydíjat

Fotó: Altan Gocher / Hans Lucas via AFP

Hadjar komoly hátránnyal indul az F1-es Maláj Nagydíjon

Hadjar ennek ellenére bizakodó, és úgy véli, megfelelő versenytempóval ledolgozhatja a hátrányát. A Red Bull számára ugyanakkor kérdés, hogy a sepangi pálya mennyire fekszik majd az autónak. A csapat a bakui teljesítmény után egy hagyományosabb vonalvezetésű pályán szeretné felmérni, mennyit érnek a legutóbbi fejlesztések.

„Azt hiszem, a Bakui pálya mindképpen kedvezett volna az autónknak; a fejlesztésnek is megvolt a maga szerepe, de szerintem egy hagyományosabb vonalvezetésű pályán, mint amilyen sepangi, jobban meg fogjuk látni, hogy hol is tartunk” – idézi a RacingNews365 Hadjart, akit arról kérdeztek, hogy valóban az Azeri Nagydíjon volt-e a legnagyobb esélye a győzelemre a Red Bullnak.

Ezen a pályán kevésbé leszünk versenyképesek, de ha még így is sikerül harcolnunk a dobogóért, az nagyon jó eredmény lenne. Számomra egy kicsit nehéz a helyzet, mivel várhatóan öt rajthelyes büntetést kapok, de még így is úgy gondolom, hogy ha megvan a versenytempó, akkor előre tudok jönni a mezőnyben”

– mondta a mostani hétvégével kapcsolatban a francia pilóta, aki először szerepelhet Sepangban.

Isack Hadjar a következő szezonban is Max Verstappen csapattársa lesz

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

Max Verstappen 2017-ben megnyerte a legutóbbi Malajziai Nagydíjat, így a négyszeres világbajnok hollandnak közvetlen versenytapasztalata van a pályáról. Hadjar szerint ez ugyan kisebb előnyt jelent, de igyekszik maximálisan kihasználni csapattársa tapasztalatait.

„Ő ismeri a pálya titkait. Annak ellenére, hogy gyakoroltam a szimulátoron, de amikor végül a valóságban mész a pályán, minden más. Mindig vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet szimulálni, és az, hogy ő az utolsó győztes ezen a pályán, mindenképpen előnyt jelent. Kicsi előny, de határozottan előny, és igyekszem majd a lehető legtöbbet kihozni belőle” – tette hozzá a 22 éves versenyző, aki a következő szezonban is Verstappen csapattársa lesz a Red Bullnál.