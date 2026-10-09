Péntek délelőtt az első szabadedzéssel kezdetét vette a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj hétvégéje. Az első gyakorláson George Russell, a Mercedes brit pilótája autózta a legjobb időt. A második helyen Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője végzett, míg a harmadik helyet a McLaren pilótája, a regnáló F1-es világbajnok Lando Norris szerezte meg.

George Russell lehetetlen helyzetből várhatja a a Forma–1-es szezon végjátékát

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

A szabadedzést követően a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is megerősítette, hogy Russell Mercedese új belső égésű motort (ICE), turbófeltöltőt (TC), kipufogórendszert (EXH), kinetikus motor-generátor egységet (MGU-K), energiatároló egységet (ES), valamint vezérlőelektronikai egységet (PU-CE) kap majd. Ennek következtében a brit pilótának a vasárnapi futamon a rajtrács végéről kell majd indulnia.

Mivel az említett alkatrészek egyike sem tartozik a büntetés nélkül felhasználható keretbe, és mindegyik esetében túllépték az engedélyezett mennyiséget, Russell az új belső égésű motor miatt tíz rajthelyes büntetést kap. Ez az első alkalom az idény során, hogy erőforrással kapcsolatos alkatrészcsere miatt hátrasorolják a rajtrácson. A többi új alkatrész egyenként további öt rajthelyes büntetést von maga után.

Káoszba fulladt a a szingapúri F1-es sprintidőmérő

Russell rajtrácsbüntetése azonban csak a vasárnapi futamra szól, így a sprinten semmi sem hátráltathatta a Mercedes pilótája.

Az első szabadedzés még fényes nappal zajlott, a sprintidőmérőt viszont már az esti órákban rendezték, így az aszfalt lehűlése miatt a pilótáknak teljesen más körülményekkel kellett szembenézniük. A sprintkvalifikáció kaotikusan alakult, ugyanis néhány percnyi autózás után Sergio Pérez, a Cadillac pilótája a 4-es kanyart követően a falnak csapódott. A mexikói pilótának sikerült kitolatnia a védőkorlát mellől, de az autójáról letört elsőszárny-darabokat szétszórta a pályán, ezért piros zászlóval meg kellett szakítani a sprintidőmérőt.

Pérez végül megúszta büntetés nélkül, hogy szétszórta a pályán autója törmelékeit, a négyszeres világbajnok Max Verstappen azonban vizsgálat alá került, ugyanis a sárga zászlós időszak alatt megelőzte Lewis Hamiltont.