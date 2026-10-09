Péntek délelőtt az első szabadedzéssel kezdetét vette a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj hétvégéje. Az első gyakorláson George Russell, a Mercedes brit pilótája autózta a legjobb időt. A második helyen Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője végzett, míg a harmadik helyet a McLaren pilótája, a regnáló F1-es világbajnok Lando Norris szerezte meg.
A szabadedzést követően a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is megerősítette, hogy Russell Mercedese új belső égésű motort (ICE), turbófeltöltőt (TC), kipufogórendszert (EXH), kinetikus motor-generátor egységet (MGU-K), energiatároló egységet (ES), valamint vezérlőelektronikai egységet (PU-CE) kap majd. Ennek következtében a brit pilótának a vasárnapi futamon a rajtrács végéről kell majd indulnia.
Mivel az említett alkatrészek egyike sem tartozik a büntetés nélkül felhasználható keretbe, és mindegyik esetében túllépték az engedélyezett mennyiséget, Russell az új belső égésű motor miatt tíz rajthelyes büntetést kap. Ez az első alkalom az idény során, hogy erőforrással kapcsolatos alkatrészcsere miatt hátrasorolják a rajtrácson. A többi új alkatrész egyenként további öt rajthelyes büntetést von maga után.
Káoszba fulladt a a szingapúri F1-es sprintidőmérő
Russell rajtrácsbüntetése azonban csak a vasárnapi futamra szól, így a sprinten semmi sem hátráltathatta a Mercedes pilótája.
Az első szabadedzés még fényes nappal zajlott, a sprintidőmérőt viszont már az esti órákban rendezték, így az aszfalt lehűlése miatt a pilótáknak teljesen más körülményekkel kellett szembenézniük. A sprintkvalifikáció kaotikusan alakult, ugyanis néhány percnyi autózás után Sergio Pérez, a Cadillac pilótája a 4-es kanyart követően a falnak csapódott. A mexikói pilótának sikerült kitolatnia a védőkorlát mellől, de az autójáról letört elsőszárny-darabokat szétszórta a pályán, ezért piros zászlóval meg kellett szakítani a sprintidőmérőt.
Pérez végül megúszta büntetés nélkül, hogy szétszórta a pályán autója törmelékeit, a négyszeres világbajnok Max Verstappen azonban vizsgálat alá került, ugyanis a sárga zászlós időszak alatt megelőzte Lewis Hamiltont.
A rövid kényszerszünet után a pilótának alig hat perce maradt a Q1-ben, a pályán pedig a végjátékban óriási torlódás alakult ki. Így fennállt a veszélye annak, hogy Verstappen már az első szakaszban kiesik, de végül elképesztő időt autózott, és 1:33.477-es köridővel az élre állt, megelőzve Russellt és Hamiltont.
- A Q1-ben végül Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Sergio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac) és Carlos Sainz (Williams) búcsúzott.
Ezt követően újabb közjáték hátráltatta a sprintidőmérőt, ugyanis a Q2 előtt ismét szoftverhiba lépett fel az időmérő rendszerben.
Szerencsére folytatódhatott a kvalifikáció, bár az időmérő rendszer továbbra is akadozott, így sokszor nem lehetett biztosan tudni, hogyan áll a mezőny. Négy perccel a Q2 vége előtt Leclerc állt az élen, mögötte Hamilton autózta a második legjobb időt, a harmadik helyen pedig Norris állt.
Nem sokkal a Q2 vége előtt Russell óriásit fékezett félre, így a Mercedes pilótája komoly bajba kerülhetett volna. Az utolsó gyors körén azonban sikerült a negyedik legjobb időt autóznia, így bejutott a Q3-ba.
- A Q2-ben végül Franco Colapinto (Alpine), Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin) és Esteban Ocon (Haas) búcsúzott.
A Q3-ra előkerültek a lágy keverékű abroncsok, így rohamosan javulni kezdtek az időeredmények. A világbajnoki címvédő Lando Norris a hétvége addigi legjobb idejével nyitott, majd csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri is felzárkózott mögé.
Három perccel a vége előtt Leclerc megelőzte a két McLarent, majd Verstappen is kijött a garázsból, aki egyetlen mért körre játszott.
Két perccel a vége előtt Hamilton futott egy elképesztő kört. A hétszeres világbajnok kétszer is hatalmasat driftelt a Ferrarival, és kis híján a falat is súrolta, de látványos vezetése végül csak a harmadik helyre volt elég Leclerc és Norris mögött.
Végül Verstappen taktikája bizonyult a legeredményesebbnek, ugyanis az utolsó pillanatban 1:31.156-os időt autózott, amellyel sikerült Leclerc elé kerülnie. Így a négyszeres világbajnok holland pilóta szerezte meg a sprint pole-pozícióját.
A legnagyobb meglepetést azonban Russell okozta az utolsó pillanatban, aki még az új fejlesztések nélküli Mercedesszel is be tudott jönni Verstappen mögé. Így ő indulhat majd a második helyről a szombat délelőtti sprintfutamon.
Mindig nagyon kemény itt Szingapúrban, de amikor feltettük a lágy gumikat, életre kelt az autó. Nem számítottam rá, de nagyon örülök neki. Az utóbbi időben erősek voltunk, de az a pálya azért kiemeli az autó hiányosságait, úgyhogy ez különösen nagy eredmény”
– mondta a sprintkvalifikáció után Max Verstappen, aki pályafutása 11. sprint pole-pozícióját szerezte.
Az idei sprintfutamos hétvégék közül a szingapúri az utolsó. Az ezt követő hat fordulóban már minden helyszínen a hagyományos lebonyolítás szerint rendezik meg a nagydíjakat.
A 21 körös sprintfutamot szombaton 11 órakor rendezik, 15 órától pedig már a vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzésre kerül sor.
A sprintfutam rajtsorrendje:
- Max Verstappen (holland, Red Bull), George Russell (brit, Mercedes)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari), Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Lando Norris (brit, McLaren), Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes), Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Isack Hadjar (francia, Red Bull), Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine), Nico Hülkenberg (német, Audi)
- Oliver Bearman (brit, Haas), Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin), Esteban Ocon (francia, Haas)
- Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls), Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
- Valtteri Bottas (finn, Cadillac), Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)