A heves esőzés miatt eredetileg 40 perccel elhalasztották az F1-es rajtot Malajziában, majd a mezőny két felvezető körre indult, hogy a versenyzők felmérhessék a pálya állapotát. Ekkor azonban több autó is problémákkal szembesült.
A pole-pozícióból induló Max Verstappen is azok között volt, akik lelassultak, miközben a második rajtkockából induló Lewis Hamilton autója a hátsó egyenesben teljesen megállt. Hamilton emiatt vissza is esett a mezőnyben. Esteban Ocon és Valtteri Bottas szintén kénytelen volt megállni.
Szoftverhiba okozta az F1-es káoszt Malajziában?
A rajtprocedúrát ezt követően felfüggesztették, és előkerültek a piros zászlók. A kényszerszünet csaknem egy órán át tartott, miközben az FIA és a csapatok egy szoftveres megoldáson dolgoztak. A javítást ezt követően minden érintett csapat megkapta, és a verseny már további hasonló problémák nélkül folytatódhatott.
A történtek különösen azért érdekesek, mert a 2026-os szabályrendszer szerint épített autók most először teljesítettek versenykörülmények között, nedves pályán felvezető kört. Korábban ilyen körülmények között csak a Pirelli gumitesztjein, illetve az előszezoni teszteken találkoztak az autók.
Az FIA együléses versenyautók technikai igazgatója, Nikolasz Tombazisz szerint a problémát az okozta, hogy az autók szoftverét nem tesztelték a most tapasztalt, rendkívül sajátos körülmények között. Az FIA gyorsan beavatkozott, és egy módosított szoftververzióval sikerült orvosolni a problémát.
A Nemzetközi Automobil Szövetség ugyanakkor elismerte, hogy a hibát sem ők, sem a csapatok nem fedezték fel a tesztelés során vagy a rajtrácsra vezető körökön.
Az FIA hivatalos közleménye szerint az alacsony motorfordulatszám, a gyenge tapadás, a nedves pályára vonatkozó energiagazdálkodási beállítások, valamint a pálya szektorelrendezésének együttes hatása vezetett az autók nem szándékos teljesítményvesztéséhez.
Az FIA teljes közleménye
A Malajziai Nagydíjat megelőző felvezető körben a motor alacsony fordulatszámának, a gyenge tapadású körülményeknek, a nedves időjáráshoz igazított energiagazdálkodási beállításoknak, valamint a sepangi versenypálya szektorelrendezésének példátlan kombinációja több autó esetében nem szándékolt teljesítményvesztéshez vezetett.
Ennek eredményeként az FIA technikai részlege az érintett szektorokban eltávolította az energiakorlátozást egy frissített szoftververzió segítségével. Ezt a heves esőzés miatt elrendelt versenyhalasztás alatt minden versenyzőnek és csapatnak továbbították, lehetővé téve számukra, hogy a verseny rajtja előtt elvégezzék a szükséges módosításokat az erőforráson.
A problémát sem az FIA, sem a csapatok nem észlelték a tesztelések során, illetve a rajtrácsra vezető körök alatt sem.
Az FIA a csapatokkal és az erőforrás-gyártókkal együttműködve teljes körű vizsgálatot indít az ügyben.
A történtek így nemcsak egy szokatlan rajt előtti incidensnek tekinthetők: az FIA-nak most azt is meg kell vizsgálnia, hogyan maradhatott észrevétlen a probléma a 2026-os autók tesztelése során, és milyen további intézkedésekre lesz szükség annak érdekében, hogy hasonló eset a későbbiekben ne ismétlődhessen meg.