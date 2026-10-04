A heves esőzés miatt eredetileg 40 perccel elhalasztották az F1-es rajtot Malajziában, majd a mezőny két felvezető körre indult, hogy a versenyzők felmérhessék a pálya állapotát. Ekkor azonban több autó is problémákkal szembesült.

Óriási esőkáosszal indult a malajziai F1-es futam

Fotó: Lillian Suwanrumpha / AFP

A pole-pozícióból induló Max Verstappen is azok között volt, akik lelassultak, miközben a második rajtkockából induló Lewis Hamilton autója a hátsó egyenesben teljesen megállt. Hamilton emiatt vissza is esett a mezőnyben. Esteban Ocon és Valtteri Bottas szintén kénytelen volt megállni.

Szoftverhiba okozta az F1-es káoszt Malajziában?

A rajtprocedúrát ezt követően felfüggesztették, és előkerültek a piros zászlók. A kényszerszünet csaknem egy órán át tartott, miközben az FIA és a csapatok egy szoftveres megoldáson dolgoztak. A javítást ezt követően minden érintett csapat megkapta, és a verseny már további hasonló problémák nélkül folytatódhatott.

A történtek különösen azért érdekesek, mert a 2026-os szabályrendszer szerint épített autók most először teljesítettek versenykörülmények között, nedves pályán felvezető kört. Korábban ilyen körülmények között csak a Pirelli gumitesztjein, illetve az előszezoni teszteken találkoztak az autók.

Az FIA együléses versenyautók technikai igazgatója, Nikolasz Tombazisz szerint a problémát az okozta, hogy az autók szoftverét nem tesztelték a most tapasztalt, rendkívül sajátos körülmények között. Az FIA gyorsan beavatkozott, és egy módosított szoftververzióval sikerült orvosolni a problémát.

Már a felvezető körökön eluralkodott a káosz a malajziai F1-es futamon

Fotó: Jade Gao / AFP

A Nemzetközi Automobil Szövetség ugyanakkor elismerte, hogy a hibát sem ők, sem a csapatok nem fedezték fel a tesztelés során vagy a rajtrácsra vezető körökön.

Az FIA hivatalos közleménye szerint az alacsony motorfordulatszám, a gyenge tapadás, a nedves pályára vonatkozó energiagazdálkodási beállítások, valamint a pálya szektorelrendezésének együttes hatása vezetett az autók nem szándékos teljesítményvesztéséhez.

Az FIA teljes közleménye A Malajziai Nagydíjat megelőző felvezető körben a motor alacsony fordulatszámának, a gyenge tapadású körülményeknek, a nedves időjáráshoz igazított energiagazdálkodási beállításoknak, valamint a sepangi versenypálya szektorelrendezésének példátlan kombinációja több autó esetében nem szándékolt teljesítményvesztéshez vezetett. Ennek eredményeként az FIA technikai részlege az érintett szektorokban eltávolította az energiakorlátozást egy frissített szoftververzió segítségével. Ezt a heves esőzés miatt elrendelt versenyhalasztás alatt minden versenyzőnek és csapatnak továbbították, lehetővé téve számukra, hogy a verseny rajtja előtt elvégezzék a szükséges módosításokat az erőforráson. A problémát sem az FIA, sem a csapatok nem észlelték a tesztelések során, illetve a rajtrácsra vezető körök alatt sem. Az FIA a csapatokkal és az erőforrás-gyártókkal együttműködve teljes körű vizsgálatot indít az ügyben.

A történtek így nemcsak egy szokatlan rajt előtti incidensnek tekinthetők: az FIA-nak most azt is meg kell vizsgálnia, hogyan maradhatott észrevétlen a probléma a 2026-os autók tesztelése során, és milyen további intézkedésekre lesz szükség annak érdekében, hogy hasonló eset a későbbiekben ne ismétlődhessen meg.