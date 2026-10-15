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Újabb fontos kérdés dőlt el a 2027-es pilótapiacon: a Haas csütörtökön hivatalosan bejelentette Esteban Ocon utódját. A Forma-1 amerikai istállója a Ferrari akadémiájához tartozó, mindössze 21 éves Rafael Camarát szerződtette, aki jelenleg vezeti a Forma-2-es bajnokságot. A brazil tehetség többéves szerződést írt alá, és már az első F1-es tesztjén lenyűgözte új csapatának vezetőit. Ocon számára ugyanakkor továbbra is kérdéses, hol folytathatja pályafutását.

A Haas csütörtökön hivatalosan is megerősítette, hogy Rafael Camara 2027-től a csapat versenyzője lesz a Forma-1-ben. A brazil pilóta Esteban Ocon helyét veszi át, aki szeptember végén jelentette be, hogy az idény végén távozik az amerikai istállótól. A fiatal versenyző érkezése már hetek óta téma volt a nemzetközi sajtóban, a Haas azonban most pontot tett a találgatások végére.

Rafael Camara a Forma-1-ben folytatja
Rafael Camara a Forma-1-ben folytatja
Fotó: formula1.com

A Ferrari tehetsége hatalmas lehetőséget kapott a Forma-1-ben

A 21 éves Camara az elmúlt években rendkívül gyorsan haladt felfelé az utánpótlás-kategóriákban. 2024-ben megnyerte a Formula Regional Európa-bajnokságot, tavaly pedig már a Forma-3-ban is bajnoki címet ünnepelhetett. Idén újoncként szerepel a Forma–2-ben, ahol három főfutamot nyert, összesen hét alkalommal állhatott dobogóra, és két versenyhétvégével a szezon vége előtt hét ponttal vezeti a bajnokságot Nikola Tsolov előtt.

A Ferrari pilótaakadémiájához tartozó tehetség augusztusban már egy Forma-1-es autóban is bizonyíthatott: a Haas 2025-ös versenygépét, a VF–25-öst vezethette a portugáliai Portimaóban. A teszten mutatott teljesítményével komoly benyomást tett Ayao Komatsu csapatfőnökre.

„Rendkívül izgatott vagyok, hogy egy ilyen fiatal, nagyszerű tehetséget sikerült szerződtetnünk” – fogalmazott a japán szakember, aki szerint Camara a sebessége mellett alkalmazkodóképességével is kitűnt a tesztelés során.

Komatsu külön méltatta a brazil Forma-2-es teljesítményét, valamint a monacói és montreali időmérőkön mutatott gyorsaságát. Hangsúlyozta, hogy a Haas minden támogatást megad majd neki a fejlődéshez.

Camara számára hatalmas mérföldkő a szerződés

„Nagyon boldog vagyok, hogy Forma-1-es versenyzőként csatlakozhatok a Haashoz. Ez fontos lépés a pályafutásomban” – jelentette ki a brazil, aki Gene Haasnak, Komatsunak, a Ferrarinak és családjának is köszönetet mondott a támogatásért.

A fiatal pilóta azt is elárulta, hogy már megkezdte a felkészülést az új kihívásra, és szeretne minél többet tanulni a csapattól.

Bizonytalan a Hungaroringen győztes Esteban Ocon jövője

Camara érkezésével eldőlt, hogy Esteban Ocon helyét fiatal tehetség veszi át a Haasnál. A 30 éves francia 2025-ben csatlakozott az amerikai istállóhoz, ám az idei szezonban elmaradt a várt áttörés, miközben csapattársa, Oliver Bearman több alkalommal is jobb eredményt ért el nála.

Ocon szeptember végén már megerősítette távozását, ugyanakkor leszögezte, hogy továbbra is az F1-ben szeretne versenyezni. A 2021-es Magyar Nagydíj győztesének egyelőre nincs biztos helye a 2027-es rajtrácson, és azt sem zárta ki, hogy átmenetileg tartalékversenyzői szerepet vállaljon.

A Haas Camara mellett még nem jelentette be hivatalosan a másik jövő évi versenyzőjét, de a várakozások szerint Oliver Bearman marad az istállónál. Amennyiben ez megvalósul, az amerikai csapat két, a Ferrari akadémiájáról érkező fiatal pilótával vághat neki a következő idénynek.

Camara érkezésével Brazíliának ismét két állandó versenyzője lehet a Forma-1-ben, hiszen Gabriel Bortoleto az Audi színeiben szerepel a mezőnyben.

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