A Haas csütörtökön hivatalosan is megerősítette, hogy Rafael Camara 2027-től a csapat versenyzője lesz a Forma-1-ben. A brazil pilóta Esteban Ocon helyét veszi át, aki szeptember végén jelentette be, hogy az idény végén távozik az amerikai istállótól. A fiatal versenyző érkezése már hetek óta téma volt a nemzetközi sajtóban, a Haas azonban most pontot tett a találgatások végére.

Rafael Camara a Forma-1-ben folytatja

Fotó: formula1.com

A Ferrari tehetsége hatalmas lehetőséget kapott a Forma-1-ben

A 21 éves Camara az elmúlt években rendkívül gyorsan haladt felfelé az utánpótlás-kategóriákban. 2024-ben megnyerte a Formula Regional Európa-bajnokságot, tavaly pedig már a Forma-3-ban is bajnoki címet ünnepelhetett. Idén újoncként szerepel a Forma–2-ben, ahol három főfutamot nyert, összesen hét alkalommal állhatott dobogóra, és két versenyhétvégével a szezon vége előtt hét ponttal vezeti a bajnokságot Nikola Tsolov előtt.

A Ferrari pilótaakadémiájához tartozó tehetség augusztusban már egy Forma-1-es autóban is bizonyíthatott: a Haas 2025-ös versenygépét, a VF–25-öst vezethette a portugáliai Portimaóban. A teszten mutatott teljesítményével komoly benyomást tett Ayao Komatsu csapatfőnökre.

„Rendkívül izgatott vagyok, hogy egy ilyen fiatal, nagyszerű tehetséget sikerült szerződtetnünk” – fogalmazott a japán szakember, aki szerint Camara a sebessége mellett alkalmazkodóképességével is kitűnt a tesztelés során.

Komatsu külön méltatta a brazil Forma-2-es teljesítményét, valamint a monacói és montreali időmérőkön mutatott gyorsaságát. Hangsúlyozta, hogy a Haas minden támogatást megad majd neki a fejlődéshez.

Camara számára hatalmas mérföldkő a szerződés

„Nagyon boldog vagyok, hogy Forma-1-es versenyzőként csatlakozhatok a Haashoz. Ez fontos lépés a pályafutásomban” – jelentette ki a brazil, aki Gene Haasnak, Komatsunak, a Ferrarinak és családjának is köszönetet mondott a támogatásért.

A fiatal pilóta azt is elárulta, hogy már megkezdte a felkészülést az új kihívásra, és szeretne minél többet tanulni a csapattól.

Bizonytalan a Hungaroringen győztes Esteban Ocon jövője

Camara érkezésével eldőlt, hogy Esteban Ocon helyét fiatal tehetség veszi át a Haasnál. A 30 éves francia 2025-ben csatlakozott az amerikai istállóhoz, ám az idei szezonban elmaradt a várt áttörés, miközben csapattársa, Oliver Bearman több alkalommal is jobb eredményt ért el nála.