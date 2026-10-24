Jack Wolff, a Mercedes Forma–1-es csapatfőnökének kilencéves fia a Leopard Circuit pályán rendezett IAME Warriors Final mezőnyében versenyzett, ahol a hétvége során összesen 361 induló állt rajthoz. A pénteki baleset az X30 Mini kategória utolsó körében történt.

A Forma–1-es Mercedes istálló csapatfőnökének kisfia rémisztő balesetet szenvedett

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A KR Motorsport színeiben versenyző Jack Wolff összeért a marokkói Nahyl El Gahoudi gokartjával, amitől megpördült. A mögöttük haladó brit Dimitar Uzunov már nem tudta elkerülni az ütközést: gokartja átrepült az osztrák fiú felett, és a sisakját, valamint a vállát is érintette.

Rémisztő gokartbalesetet szenvedett a Forma–1-es csapatfőnök kisfia

A helyszínen tartózkodó egészségügyi személyzet megvizsgálta a fiatal versenyzőt, akit az eset után kisebb orvosi ellátásra is elvittek. Súlyosabb sérülést azonban nem szenvedett, és saját lábán, segítség nélkül hagyta el a baleset helyszínét. A történtek ellenére Jack már jelezte, hogy szombaton ismét versenyezni szeretne.

Eye-opening crash in karting involving Toto Wolff's son, Jack, today. He's the one the kart goes over... Thankfully, he's fine, although he did need some minor treatment after walking away. He's adamant he's racing again tomorrow, so he's showing some early tenacity... #F1 https://t.co/ZBaTyIjfrD — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) October 23, 2026

A fiatal tehetség számára egyébként nem ismeretlen a siker: a múlt hónapban ugyanezen a pályán szerezte meg első motorsportbajnoki címét az IAME Series Italy X30 U10 kategóriájában. A győzelem után adott első rögzített interjújában így értékelte teljesítményét: „Sok futamot megnyertünk, és volt néhány rossz versenyünk is, de a végén jól küzdöttünk, és megnyertük a bajnokságot, úgyhogy nagyon boldog vagyok.”

Hozzátette, hogy a szezon elején maga sem számított ilyen eredményre: „Nem gondoltam volna, hogy szinte minden fordulót megnyerek, ezért nagyon meglepődtem, hogy ilyen jól szerepeltünk.”

Édesapja, Toto Wolff korábban a RacingNews365-nek beszélt arról, mennyire elkötelezett fia a gokartozás iránt.

Semmi más nem érdekli, csak a vezetés: vezetni, szimulátorozni és gokartozni”

– fogalmazott.

Elmondása szerint Jack akkor is folyamatosan a következő lehetőséget keresi, ha néhány napig nem ülhet gokartba: „Mikor vezethetek megint? Mikor vezethetek megint?” – kérdezgeti ilyenkor.

A Forma–1-es csapatfőnök számára azonban korántsem könnyű megélni fia versenyzését. Bár pontosan tudja, milyen képességekre van szüksége egy pilótának, apaként nehezen tudja félretenni az érzelmeit.