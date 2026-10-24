Jack Wolff, a Mercedes Forma–1-es csapatfőnökének kilencéves fia a Leopard Circuit pályán rendezett IAME Warriors Final mezőnyében versenyzett, ahol a hétvége során összesen 361 induló állt rajthoz. A pénteki baleset az X30 Mini kategória utolsó körében történt.
A KR Motorsport színeiben versenyző Jack Wolff összeért a marokkói Nahyl El Gahoudi gokartjával, amitől megpördült. A mögöttük haladó brit Dimitar Uzunov már nem tudta elkerülni az ütközést: gokartja átrepült az osztrák fiú felett, és a sisakját, valamint a vállát is érintette.
Rémisztő gokartbalesetet szenvedett a Forma–1-es csapatfőnök kisfia
A helyszínen tartózkodó egészségügyi személyzet megvizsgálta a fiatal versenyzőt, akit az eset után kisebb orvosi ellátásra is elvittek. Súlyosabb sérülést azonban nem szenvedett, és saját lábán, segítség nélkül hagyta el a baleset helyszínét. A történtek ellenére Jack már jelezte, hogy szombaton ismét versenyezni szeretne.
A fiatal tehetség számára egyébként nem ismeretlen a siker: a múlt hónapban ugyanezen a pályán szerezte meg első motorsportbajnoki címét az IAME Series Italy X30 U10 kategóriájában. A győzelem után adott első rögzített interjújában így értékelte teljesítményét: „Sok futamot megnyertünk, és volt néhány rossz versenyünk is, de a végén jól küzdöttünk, és megnyertük a bajnokságot, úgyhogy nagyon boldog vagyok.”
Hozzátette, hogy a szezon elején maga sem számított ilyen eredményre: „Nem gondoltam volna, hogy szinte minden fordulót megnyerek, ezért nagyon meglepődtem, hogy ilyen jól szerepeltünk.”
Édesapja, Toto Wolff korábban a RacingNews365-nek beszélt arról, mennyire elkötelezett fia a gokartozás iránt.
Semmi más nem érdekli, csak a vezetés: vezetni, szimulátorozni és gokartozni”
– fogalmazott.
Elmondása szerint Jack akkor is folyamatosan a következő lehetőséget keresi, ha néhány napig nem ülhet gokartba: „Mikor vezethetek megint? Mikor vezethetek megint?” – kérdezgeti ilyenkor.
A Forma–1-es csapatfőnök számára azonban korántsem könnyű megélni fia versenyzését. Bár pontosan tudja, milyen képességekre van szüksége egy pilótának, apaként nehezen tudja félretenni az érzelmeit.
„Amikor elrajtol egy versenyen, a pulzusom 155-re emelkedik, míg most kilencven körül van. Teljesen más érzés, amikor az ember a saját gyermekét látja egy versenyautóban versenyezni” – vallotta be.
Toto Wolff hangsúlyozta azt is, hogy egyelőre nem akar messzemenő következtetéseket levonni fia jövőjéről. Jack még csak kilencéves, és bár jelenleg rendkívül élvezi a versenyzést, később változhat az érdeklődése, vagy újabb kihívásokkal találkozhat. Édesapja számára most az a legfontosabb, hogy a gokartozás a fejlődését szolgálja, és megtanuljon küzdeni a céljaiért. A pénteki baleset után pedig úgy tűnik, a fiatal pilóta lelkesedését a történtek sem törték meg.