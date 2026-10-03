A 2026-os szezon ezen a hétvégén a Forma-1-es Bahreini Nagydíjjal folytatódik, ám a versenyhétvégét nem az eredeti helyszínen, hanem 6000 kilométerrel odébb, Malajziában rendezik. A sepangi pálya 1999-ben debütált az F1-ben, és 2017-ig 19 futamnak adott otthont, majd a veszteségesség és a rendezés pénzügyei körül kialakult vita miatt a nagydíj kikerült a programból. A kilenc éves szünet miatt a mezőny jelentős része most versenyez először Sepangban – a pénteki első szabadedzésen Max Verstappen, a másodikon Charles Leclerc végzett az élen –, legutóbb a Red Bull négyszeres világbajnoka nyert itt futamot.
Michael Schumacher lábtörés után tért vissza
Az első Forma-1-es Maláj Nagydíj máris rendkívül emlékezetes futamot hozott. Michael Schumacher mindössze három hónappal azután ült újra F1-es autóba, hogy a Brit Nagydíjon eltörte a lábát. Az akkor még kétszeres világbajnok legenda azonban nem úgy tért vissza, mint aki hosszú kihagyás után próbálja újra megtalálni a ritmust:
Sepangban megszerezte a pole pozíciót, ráadásul közel egy másodperccel gyorsabb volt mindenkinél.
A versenyen aztán egyértelművé vált, hogy német pilóta nem saját magáért harcol. A Ferrari világbajnoki címre törő másik versenyzője, Eddie Irvine mögötte haladt, a német pedig elengedte csapattársát, majd feltartotta a két McLarent. Irvine megnyerte a futamot, így a Ferrari számára tökéletesnek tűnt a nap, ám aztán jött a sokkoló fordulat.
A versenybírók mindkét Ferrarit kizárták,
mert az autók úgynevezett bargeboardjait szabálytalannak találták: az alkatrészek állítólag egy milliméterrel túl szélesek voltak. Ezzel úgy tűnt, Mika Hakkinen és a McLaren gyakorlatilag megszerezte a bajnoki címet. A Ferrari azonban fellebbezett, és hat nappal később visszaállították az eredményt. Az FIA fellebbviteli bírósága szerint a méréshez használt eszközök nem voltak kellően pontosak, az autók pedig szabályosak voltak.
Lecsapott az ítéletidő a Forma-1-es Maláj Nagydíjon
Tíz évvel később Sepang megmutatta, miért számított mindig is különleges helyszínnek. A 2009-es futam száraz pályán kezdődött, de mindenki tudta, hogy közeleg a monszun. A csapatok folyamatosan próbálták eltalálni, mikor és milyen esőgumira érdemes váltani. Jenson Button végül tökéletes helyzetben találta magát, amikor az eső egyre jobban elborította a pályát. A körülmények rövid idő alatt annyira rosszra fordultak, hogy a versenyirányítás a 33. körben piros zászlóval leállította a futamot.
A pálya vízben úszott, a látási viszonyok rohamosan romlottak, az újraindításra pedig végül nem került sor.
Button győzelmet ünnepelhetett, de csak öt világbajnoki pontot kapott, mivel a mezőny a teljes versenytáv kevesebb mint 75 százalékát teljesítette. Ez akkor mindössze az ötödik alkalom volt az F1 történetében, hogy fél pontokat osztottak.
A futam egyik legemlékezetesebb jelenete azonban nem a pályán történt. Kimi Räikkönen Ferrarija már nem volt versenyben, a finn pedig egyszerűen elvonult a csapat vendéglátó-részlegébe, és elfogyasztott egy jégkrémet, miközben a mezőny arra várt, hogy vajon lesz-e folytatás. A felvételek bejárták a világot, és tökéletesen szemléltették a finn pilóta – aki 2003-ban Sepangban aratta pályafutása első F1-es győzelmét – legendásan laza karakterét.
Az F1-es pilóta repülni kezdett a Renault-val
A 2011-es Maláj Nagydíjon Vitalij Petrov autója szó szerint felszállt. Az orosz versenyző a Renault-val a nyolcadik helyen haladt, amikor a 8-as kanyarban kisodródott. Petrov vissza akart térni az aszfaltra, de a rázókőre érkezett, amely több méter magasra dobta a versenygépet. Az orosz autója hatalmasat ugrott, majd keményen visszazuhant a pályára.
Az ütközés ereje akkora volt, hogy eltört a kormányoszlop, így Petrov számára véget ért a verseny.
A Renault pilótája később elmondta, tisztában volt azzal, hogy nagy a kerékvető, de egyáltalán nem számított ekkora ugrásra. A jelenet azonnal a sepangi futamok történetének egyik ikonikus pillanatává vált.
Lewis Hamilton Mercedese kigyulladt
2016-ban úgy tűnt, Lewis Hamilton számára minden a lehető legjobban alakul Malajziában. A Mercedes brit pilótája megszerezte a pole-t, csapattársa, Nico Rosberg pedig már az első körben bajba került, miután Sebastian Vettel Ferrarija eltalálta és megforgatta. Rosberg így a mezőny végére került, Hamilton pedig zavartalanul haladt az élen.
A brit már több mint húsz másodperces előnnyel vezetett, amikor 15 körrel a leintés előtt bekövetkezett az, amire senki sem számított: elromlott Hamilton Mercedesének motorja. A világbajnoki címért harcoló pilóta autója füstölni kezdett, majd lelassult és megállt.
„Valami, vagy valaki nem akarja, hogy idén nyerjek”
– mondta elkeseredetten Hamilton a rádióban.
A kiesés hatalmas csapást jelentett számára. Daniel Ricciardo megnyerte a futamot Max Verstappen előtt, Rosberg pedig a harmadik helyre jött fel. Hamilton a verseny előtt nyolcpontos hátrányban volt, Sepang után azonban már 23 ponttal állt Rosberg mögött, mindössze öt futammal a szezon vége előtt. Az idény végén Rosberg meg is szereze a vb-címet, majd váratlanul bejelentette visszavonulását.
Max Verstappen nyerte a legutóbbi F1-es Maláj Nagydíjat
A Maláj Nagydíj 2017-ben búcsúzott az F1-es naptártól, és ahogyan cikkünk elején említettük, ezt a futamot egy későbbi világbajnok, Max Verstappen nyerte. A holland éppen a versenyhétvége előtt töltötte be a 20. életévét, majd megszerezte pályafutása második F1-es sikerét. Lewis Hamilton a Mercedesével második lett, Daniel Ricciardo pedig harmadikként ért célba.
A verseny előtt ráadásul egy újabb Ferrari-drámára került sor: Kimi Räikkönen ugyan megszerezte a második rajthelyet, ám autója már a felvezető kör előtt meghibásodott,
így el sem tudott indulni. Az olasz istálló másik pilótája, Sebastian Vettel a mezőny végéről rajtolt, és végül egészen a negyedik helyig felkapaszkodott.
Verstappen győzelme ezzel méltó lezárása lett a sepangi korszaknak. A holland azóta is az utolsó versenyző, aki Malajziában F1-es futamot nyert, de vasárnap akár új győztest is avathat az ikonikus helyszín.
Kilenc év szünet után tehát ismét Sepangba érkezett a Forma-1 mezőnye. A legendás pálya színes története alapján nem lenne meglepő, ha az idei Bahreini Nagydíj malajziai futama is tartogatna egy olyan pillanatot, amelyet évek múlva is emlegetni fognak a száguldó cirkusz rajongói.
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