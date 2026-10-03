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A 2026-os Forma-1-es Bahreini Nagydíjat eredetileg áprilisban rendezték volna meg, ám a közel-keleti háborús konfliktus miatt eltörölték. A futam azonban nem maradt el végleg: áthelyezték a malajziai Sepang városába, és éppen ezen a hétvégén kerül rá sor. Malajzia legutóbb 2017-ben adott otthont Forma-1-es versenynek, cikkünkben összegyűjtöttük a legendás helyszín öt legemlékezetesebb sztoriját.

A 2026-os szezon ezen a hétvégén a Forma-1-es Bahreini Nagydíjjal folytatódik, ám a versenyhétvégét nem az eredeti helyszínen, hanem 6000 kilométerrel odébb, Malajziában rendezik. A sepangi pálya 1999-ben debütált az F1-ben, és 2017-ig 19 futamnak adott otthont, majd a veszteségesség és a rendezés pénzügyei körül kialakult vita miatt a nagydíj kikerült a programból. A kilenc éves szünet miatt a mezőny jelentős része most versenyez először Sepangban – a pénteki első szabadedzésen Max Verstappen, a másodikon Charles Leclerc végzett az élen –, legutóbb a Red Bull négyszeres világbajnoka nyert itt futamot.

A 2017-es Forma-1-es Maláj Nagydíjat Max Verstappen nyerte
A 2017-es Forma-1-es Maláj Nagydíjat Max Verstappen nyerte
Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

Michael Schumacher lábtörés után tért vissza

Az első Forma-1-es Maláj Nagydíj máris rendkívül emlékezetes futamot hozott. Michael Schumacher mindössze három hónappal azután ült újra F1-es autóba, hogy a Brit Nagydíjon eltörte a lábát. Az akkor még kétszeres világbajnok legenda azonban nem úgy tért vissza, mint aki hosszú kihagyás után próbálja újra megtalálni a ritmust: 

Sepangban megszerezte a pole pozíciót, ráadásul közel egy másodperccel gyorsabb volt mindenkinél.

A versenyen aztán egyértelművé vált, hogy német pilóta nem saját magáért harcol. A Ferrari világbajnoki címre törő másik versenyzője, Eddie Irvine mögötte haladt, a német pedig elengedte csapattársát, majd feltartotta a két McLarent. Irvine megnyerte a futamot, így a Ferrari számára tökéletesnek tűnt a nap, ám aztán jött a sokkoló fordulat. 

Ferrari team Formula One driver Eddie Irvine of Northern Ireland (R) is sprayed with champagne by teammate Michael Schumacher of Germany 17 October 1999 on the victory podium of the Malaysian Grand Prix in Sepang. Irvine won the race ahead of Schumacher after Schumacher let Irvine overtake him to allow him to take the lead in the drivers' World Championship. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO/Emmanuel DUNAND (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP)
Ferrari-sikert hozott az első F1-es Maláj Nagydíj
Fotó: EMMANUEL DUNAND / AFP

A versenybírók mindkét Ferrarit kizárták, 

mert az autók úgynevezett bargeboardjait szabálytalannak találták: az alkatrészek állítólag egy milliméterrel túl szélesek voltak. Ezzel úgy tűnt, Mika Hakkinen és a McLaren gyakorlatilag megszerezte a bajnoki címet. A Ferrari azonban fellebbezett, és hat nappal később visszaállították az eredményt. Az FIA fellebbviteli bírósága szerint a méréshez használt eszközök nem voltak kellően pontosak, az autók pedig szabályosak voltak.

Lecsapott az ítéletidő a Forma-1-es Maláj Nagydíjon

Tíz évvel később Sepang megmutatta, miért számított mindig is különleges helyszínnek. A 2009-es futam száraz pályán kezdődött, de mindenki tudta, hogy közeleg a monszun. A csapatok folyamatosan próbálták eltalálni, mikor és milyen esőgumira érdemes váltani. Jenson Button végül tökéletes helyzetben találta magát, amikor az eső egyre jobban elborította a pályát. A körülmények rövid idő alatt annyira rosszra fordultak, hogy a versenyirányítás a 33. körben piros zászlóval leállította a futamot. 

A pálya vízben úszott, a látási viszonyok rohamosan romlottak, az újraindításra pedig végül nem került sor.

Button győzelmet ünnepelhetett, de csak öt világbajnoki pontot kapott, mivel a mezőny a teljes versenytáv kevesebb mint 75 százalékát teljesítette. Ez akkor mindössze az ötödik alkalom volt az F1 történetében, hogy fél pontokat osztottak.

The race is stopped as heavy rain falls during the Malaysian Grand Prix in Sepang on April 5, 2009. Jenson Button won a chaotic Malaysian Grand Prix for a second straight victory after the race was abandoned on 32 laps when a ferocious storm lashed the Sepang circuit. AFP PHOTO / NICOLAS ASFOURI (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP)
Lecsapott az ítéletidő, a 2009-es futamot félbe kellett szakítani
Fotó: NICOLAS ASFOURI / AFP

A futam egyik legemlékezetesebb jelenete azonban nem a pályán történt. Kimi Räikkönen Ferrarija már nem volt versenyben, a finn pedig egyszerűen elvonult a csapat vendéglátó-részlegébe, és elfogyasztott egy jégkrémet, miközben a mezőny arra várt, hogy vajon lesz-e folytatás. A felvételek bejárták a világot, és tökéletesen szemléltették a finn pilóta – aki 2003-ban Sepangban aratta pályafutása első F1-es győzelmét – legendásan laza karakterét.

Az F1-es pilóta repülni kezdett a Renault-val

A 2011-es Maláj Nagydíjon Vitalij Petrov autója szó szerint felszállt. Az orosz versenyző a Renault-val a nyolcadik helyen haladt, amikor a 8-as kanyarban kisodródott. Petrov vissza akart térni az aszfaltra, de a rázókőre érkezett, amely több méter magasra dobta a versenygépet. Az orosz autója hatalmasat ugrott, majd keményen visszazuhant a pályára. 

Az ütközés ereje akkora volt, hogy eltört a kormányoszlop, így Petrov számára véget ért a verseny. 

A Renault pilótája később elmondta, tisztában volt azzal, hogy nagy a kerékvető, de egyáltalán nem számított ekkora ugrásra. A jelenet azonnal a sepangi futamok történetének egyik ikonikus pillanatává vált.

Lewis Hamilton Mercedese kigyulladt

2016-ban úgy tűnt, Lewis Hamilton számára minden a lehető legjobban alakul Malajziában. A Mercedes brit pilótája megszerezte a pole-t, csapattársa, Nico Rosberg pedig már az első körben bajba került, miután Sebastian Vettel Ferrarija eltalálta és megforgatta. Rosberg így a mezőny végére került, Hamilton pedig zavartalanul haladt az élen.

A brit már több mint húsz másodperces előnnyel vezetett, amikor 15 körrel a leintés előtt bekövetkezett az, amire senki sem számított: elromlott Hamilton Mercedesének motorja. A világbajnoki címért harcoló pilóta autója füstölni kezdett, majd lelassult és megállt.

Mercedes AMG Petronas F1 Team's British driver Lewis Hamilton leaves his car after flames appeared at the back of his car after the engine exploded during the Formula One Malaysian Grand Prix in Sepang on October 2, 2016. Daniel Ricciardo triumphed at the Malaysian Grand Prix, but his win was overshadowed by Lewis Hamilton's claim that he was the victim of a conspiracy aimed at halting his march to a fourth world title. Hamilton was leading with 15 laps to go when the engine on his Mercedes spectacularly exploded at the Sepang International Circuit. (Photo by C.L.DONALD LIM / AFP)
Lewis Hamilton autója kigyulladt a 2016-os Forma-1-es Maláj Nagydíjon
Fotó: C.L.DONALD LIM / AFP

„Valami, vagy valaki nem akarja, hogy idén nyerjek” 

– mondta elkeseredetten Hamilton a rádióban.

A kiesés hatalmas csapást jelentett számára. Daniel Ricciardo megnyerte a futamot Max Verstappen előtt, Rosberg pedig a harmadik helyre jött fel. Hamilton a verseny előtt nyolcpontos hátrányban volt, Sepang után azonban már 23 ponttal állt Rosberg mögött, mindössze öt futammal a szezon vége előtt. Az idény végén Rosberg meg is szereze a vb-címet, majd váratlanul bejelentette visszavonulását.

Max Verstappen nyerte a legutóbbi F1-es Maláj Nagydíjat

A Maláj Nagydíj 2017-ben búcsúzott az F1-es naptártól, és ahogyan cikkünk elején említettük, ezt a futamot egy későbbi világbajnok, Max Verstappen nyerte. A holland éppen a versenyhétvége előtt töltötte be a 20. életévét, majd megszerezte pályafutása második F1-es sikerét. Lewis Hamilton a Mercedesével második lett, Daniel Ricciardo pedig harmadikként ért célba.

A verseny előtt ráadásul egy újabb Ferrari-drámára került sor: Kimi Räikkönen ugyan megszerezte a második rajthelyet, ám autója már a felvezető kör előtt meghibásodott, 

így el sem tudott indulni. Az olasz istálló másik pilótája, Sebastian Vettel a mezőny végéről rajtolt, és végül egészen a negyedik helyig felkapaszkodott. 

Verstappen győzelme ezzel méltó lezárása lett a sepangi korszaknak. A holland azóta is az utolsó versenyző, aki Malajziában F1-es futamot nyert, de vasárnap akár új győztest is avathat az ikonikus helyszín.

KUALA LUMPUR, MALAYSIA - OCTOBER 1: Max Verstappen from RBR TAG Heuer takes lead in the F1 Grand Prix at the Sepang F1 circuit outside Kuala Lumpur, Malaysia, on October 1, 2017. Verstappen finished the race in the first position. Alexandra Radu / Anadolu Agency (Photo by Alexandra Radu / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Max Verstappen a 2017-es sepangi futamon legyőzte Lewis Hamiltont
Fotó: ALEXANDRA RADU / ANADOLU AGENCY

Kilenc év szünet után tehát ismét Sepangba érkezett a Forma-1 mezőnye. A legendás pálya színes története alapján nem lenne meglepő, ha az idei Bahreini Nagydíj malajziai futama is tartogatna egy olyan pillanatot, amelyet évek múlva is emlegetni fognak a száguldó cirkusz rajongói.

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