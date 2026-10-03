A 2026-os szezon ezen a hétvégén a Forma-1-es Bahreini Nagydíjjal folytatódik, ám a versenyhétvégét nem az eredeti helyszínen, hanem 6000 kilométerrel odébb, Malajziában rendezik. A sepangi pálya 1999-ben debütált az F1-ben, és 2017-ig 19 futamnak adott otthont, majd a veszteségesség és a rendezés pénzügyei körül kialakult vita miatt a nagydíj kikerült a programból. A kilenc éves szünet miatt a mezőny jelentős része most versenyez először Sepangban – a pénteki első szabadedzésen Max Verstappen, a másodikon Charles Leclerc végzett az élen –, legutóbb a Red Bull négyszeres világbajnoka nyert itt futamot.

A 2017-es Forma-1-es Maláj Nagydíjat Max Verstappen nyerte

Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

Michael Schumacher lábtörés után tért vissza

Az első Forma-1-es Maláj Nagydíj máris rendkívül emlékezetes futamot hozott. Michael Schumacher mindössze három hónappal azután ült újra F1-es autóba, hogy a Brit Nagydíjon eltörte a lábát. Az akkor még kétszeres világbajnok legenda azonban nem úgy tért vissza, mint aki hosszú kihagyás után próbálja újra megtalálni a ritmust:

Sepangban megszerezte a pole pozíciót, ráadásul közel egy másodperccel gyorsabb volt mindenkinél.

A versenyen aztán egyértelművé vált, hogy német pilóta nem saját magáért harcol. A Ferrari világbajnoki címre törő másik versenyzője, Eddie Irvine mögötte haladt, a német pedig elengedte csapattársát, majd feltartotta a két McLarent. Irvine megnyerte a futamot, így a Ferrari számára tökéletesnek tűnt a nap, ám aztán jött a sokkoló fordulat.

Ferrari-sikert hozott az első F1-es Maláj Nagydíj

Fotó: EMMANUEL DUNAND / AFP

A versenybírók mindkét Ferrarit kizárták,

mert az autók úgynevezett bargeboardjait szabálytalannak találták: az alkatrészek állítólag egy milliméterrel túl szélesek voltak. Ezzel úgy tűnt, Mika Hakkinen és a McLaren gyakorlatilag megszerezte a bajnoki címet. A Ferrari azonban fellebbezett, és hat nappal később visszaállították az eredményt. Az FIA fellebbviteli bírósága szerint a méréshez használt eszközök nem voltak kellően pontosak, az autók pedig szabályosak voltak.

Lecsapott az ítéletidő a Forma-1-es Maláj Nagydíjon

Tíz évvel később Sepang megmutatta, miért számított mindig is különleges helyszínnek. A 2009-es futam száraz pályán kezdődött, de mindenki tudta, hogy közeleg a monszun. A csapatok folyamatosan próbálták eltalálni, mikor és milyen esőgumira érdemes váltani. Jenson Button végül tökéletes helyzetben találta magát, amikor az eső egyre jobban elborította a pályát. A körülmények rövid idő alatt annyira rosszra fordultak, hogy a versenyirányítás a 33. körben piros zászlóval leállította a futamot.

A pálya vízben úszott, a látási viszonyok rohamosan romlottak, az újraindításra pedig végül nem került sor.

Button győzelmet ünnepelhetett, de csak öt világbajnoki pontot kapott, mivel a mezőny a teljes versenytáv kevesebb mint 75 százalékát teljesítette. Ez akkor mindössze az ötödik alkalom volt az F1 történetében, hogy fél pontokat osztottak.