Max Verstappen már a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj előtt egyértelművé tette, hogy ezen a hétvégén őt kell legyőzni. A Red Bull négyszeres világbajnoka szombaton megnyerte az eső és balesetek miatt kaotikussá váló sprintfutamot, majd megszerezte pályafutása 50. pole pozícióját. Az időmérőn mindössze 54 ezreddel előzte meg Charles Leclerc-t, a második sorból pedig Lewis Hamilton és a világbajnoki éllovas Kimi Antonelli várhatta a rajtot. Verstappennek ugyanakkor maradt egy nagy adóssága a Marina Bay-i pályával szemben: korábban még soha nem tudta megnyerni a szingapúri főfutamot.

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat

Fotó: Lillian Suwanrumpha/AFP

A rajtnál Leclerc azonnal megpróbálta meglepni a hollandot, aki azonban megőrizte a vezetést. Hamilton a harmadik, Antonelli a negyedik helyen maradt, mögöttük pedig a McLaren két versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri sorakozott. Az első körökben a monacói Ferrari-pilóta még szorosan követte Verstappent, aki fokozatosan növelni kezdte az előnyét.

Lángra kapott Bortoleto autója a Szingapúri Nagydíjon

Az első komoly drámára nem kellett sokáig várni. A nyolcadik körben Gabriel Bortoleto Audija műszaki hiba miatt megállt, ami virtuális biztonsági autós szakaszt eredményezett. A brazil versenyző autója ezt követően a bokszutcában lángra kapott, a szerelőknek és a pályabíróknak tűzoltó készülékekkel kellett közbeavatkozniuk. A bokszutcát átmenetileg lezárták, miközben a mezőny az élen tovább folytatta a küzdelmet.

Verstappen eközben egyre magabiztosabban vezetett. Leclerc a tizedik kör környékén még egy másodpercen belül tudott maradni hozzá képest, ám a futam első harmadának végére már több másodpercre nőtt a különbség. Hamilton közben a közepes keverékű abroncsokon kezdett küszködni, így Antonelli és a McLarenek is egyre közelebb kerültek hozzá.

A hétszeres világbajnok a 19. körben váltott lágy gumikra, és a mezőny sűrűjébe visszatérve rögtön megkezdte a felzárkózást. Liam Lawsont is megelőzte, miközben a Ferrari másik versenyzője tovább próbálta tartani a lépést az élen haladó Red Bull-lal.

A kerékcserék első hulláma sem zavarta meg Verstappent, aki a 33. körben állt ki, majd visszatért az első helyre. A holland előnye ekkorra már akkora volt, hogy a riválisok eltérő gumistratégiái sem jelentettek közvetlen veszélyt rá.