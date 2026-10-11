Max Verstappen már a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj előtt egyértelművé tette, hogy ezen a hétvégén őt kell legyőzni. A Red Bull négyszeres világbajnoka szombaton megnyerte az eső és balesetek miatt kaotikussá váló sprintfutamot, majd megszerezte pályafutása 50. pole pozícióját. Az időmérőn mindössze 54 ezreddel előzte meg Charles Leclerc-t, a második sorból pedig Lewis Hamilton és a világbajnoki éllovas Kimi Antonelli várhatta a rajtot. Verstappennek ugyanakkor maradt egy nagy adóssága a Marina Bay-i pályával szemben: korábban még soha nem tudta megnyerni a szingapúri főfutamot.
A rajtnál Leclerc azonnal megpróbálta meglepni a hollandot, aki azonban megőrizte a vezetést. Hamilton a harmadik, Antonelli a negyedik helyen maradt, mögöttük pedig a McLaren két versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri sorakozott. Az első körökben a monacói Ferrari-pilóta még szorosan követte Verstappent, aki fokozatosan növelni kezdte az előnyét.
Lángra kapott Bortoleto autója a Szingapúri Nagydíjon
Az első komoly drámára nem kellett sokáig várni. A nyolcadik körben Gabriel Bortoleto Audija műszaki hiba miatt megállt, ami virtuális biztonsági autós szakaszt eredményezett. A brazil versenyző autója ezt követően a bokszutcában lángra kapott, a szerelőknek és a pályabíróknak tűzoltó készülékekkel kellett közbeavatkozniuk. A bokszutcát átmenetileg lezárták, miközben a mezőny az élen tovább folytatta a küzdelmet.
Verstappen eközben egyre magabiztosabban vezetett. Leclerc a tizedik kör környékén még egy másodpercen belül tudott maradni hozzá képest, ám a futam első harmadának végére már több másodpercre nőtt a különbség. Hamilton közben a közepes keverékű abroncsokon kezdett küszködni, így Antonelli és a McLarenek is egyre közelebb kerültek hozzá.
A hétszeres világbajnok a 19. körben váltott lágy gumikra, és a mezőny sűrűjébe visszatérve rögtön megkezdte a felzárkózást. Liam Lawsont is megelőzte, miközben a Ferrari másik versenyzője tovább próbálta tartani a lépést az élen haladó Red Bull-lal.
A kerékcserék első hulláma sem zavarta meg Verstappent, aki a 33. körben állt ki, majd visszatért az első helyre. A holland előnye ekkorra már akkora volt, hogy a riválisok eltérő gumistratégiái sem jelentettek közvetlen veszélyt rá.
A 39. körben Lance Stroll előbb kicsúszott, majd műszaki probléma miatt félreállt, ezért ismét virtuális biztonsági autós szakasz következett. A Ferrari ekkor Leclerc-t a bokszba hívta, Hamilton viszont a pályán maradt, így a brit került a második helyre. Az előny azonban csak átmenetinek bizonyult: a frissebb abroncsokon érkező Leclerc gyorsan felzárkózott, a 46. körben pedig Hamilton elengedte csapattársát.
Hamilton drámája a hajrában, Verstappen történelmi győzelme
A futam utolsó harmadában újabb fordulatot hozott a dobogós helyezésekért zajló csata. Hamilton egyre nehezebben boldogult a kopó gumikkal, Norris pedig rohamosan csökkentette a hátrányát. A 54. körben a két brit versenyző látványos küzdelmet vívott, amely közben Hamilton a bukótérbe is kihajtott, hogy elkerülje az ütközést.
A helyzetet Antonelli használta ki a legjobban. A Mercedes olasz pilótája előbb Norris elé került, majd az 55. körben Hamiltont is megelőzte, amivel feljött a harmadik helyre. Egy körrel később Norris szintén elment honfitársa mellett, így a Ferrari hétszeres világbajnoka már csak az ötödik helyen haladt.
Hamilton ráadásul a pályaelhagyása miatt a versenybírák figyelmét is felkeltette, miközben egyre kevésbé tudta megvédeni pozícióját. Az utolsó körben Oscar Piastri is utolérte és megelőzte, így a harmadik helyről rajtoló brit végül mindössze hatodikként ért célba. A Ferrari számára különösen fájó volt a hajrá, hiszen sokáig úgy tűnt, mindkét autójával esélyes lehet a dobogóra.
Az élen eközben Verstappen zavartalanul haladt a történelmi siker felé. A holland több mint hét másodperces előnnyel szelte át a célvonalat Leclerc előtt, és pályafutása során először nyerte meg a Szingapúri Nagydíjat. A szombati sprintfutam és az időmérő után így a vasárnapi versenyen is diadalmaskodott.
A dobogó harmadik fokára Antonelli állhatott fel, aki tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben. Csapattársa, George Russell a motorcsere miatti rajtbüntetés után a mezőny végéről kapaszkodott fel a kilencedik helyre, míg Nico Hülkenberg nyolcadikként az Audi történetének eddigi legjobb F1-es eredményét érte el.
A 2026-os világbajnokság két hét múlva, az Amerikai Nagydíjjal folytatódik Austinban, ahol Antonelli már a világbajnoki cím megszerzéséért is harcba szállhat.
Forma-1, Szingapúri Nagydíj, végeredmény:
1. Max Verstappen (Red Bull) 1:42:00.785
2. Charles Leclerc (Ferrari) +7.335 mp
3. Kimi Antonelli (Mercedes) +24.573 mp
4. Lando Norris (McLaren) +40.506 mp
5. Oscar Piastri (McLaren) +49.644 mp
6. Lewis Hamilton (Ferrari) +53.188 mp
7. Liam Lawson (Racing Bulls) +1:21.666
8. Nico Hülkenberg (Audi) +1:23.386
9. George Russell (Mercedes) +1:24.677
10. Isack Hadjar (Red Bull) +1:30.862
11. Pierre Gasly (Alpine) +1 kör
12. Oliver Bearman (Haas) +1 kör
13. Esteban Ocon (Haas) +1 kör
14. Carlos Sainz (Williams) +1 kör
15. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 kör
16. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 kör
17. Sergio Pérez (Cadillac) +2 kör
Alexander Albon (Williams) kiesett
Valtteri Bottas (Cadillac) +3 kör
Lance Stroll (Aston Martin) kiesett
Franco Colapinto (Alpine) kiesett
Gabriel Bortoleto (Audi) kiesett