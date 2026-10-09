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A hétvégén Szingapúrban folytatódik az F1 2026-os szezonja. A káoszba fulladt malajziai futam után újabb különleges helyszín vár a Forma-1-es versenyzőkre, akiknek a legnagyobb ellensége ismét a változékony időjárás lehet. A Szingapúri Nagydíjon rendezik az idény utolsó sprintfutamát, az éllovas Kimi Antonelli pedig újabb lépést tehet a vb-győzelem felé.

A Forma-1-es Bahreni Nagydíjat október első hétvégéjén Malajziában rendezték, a legendás pálya 2017 után adott otthont újra F1-es futamnak. Az esős időjárás miatt már a rajt előtt komoly problémák adódtak Sepangban: a verseny a mostoha körülmények miatt késéssel indult, majd több autó is technikai gondokkal küzdött, így a kényszerszünet csaknem egy órán át tartott. A Max Verstappen győzelmével véget ért futam után Szingapúrban folytatódik az idény, de a pilóták és a csapatok nem lélegezhetnek fel, várhatóan újabb kemény kihívás vár rájuk.

A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj nem tartozik a legkönnyebb versenyek közé
A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj nem tartozik a legkönnyebb versenyek közé
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Kaotikus időjárás jöhet a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon

A szingapúri versenyhétvégéken általában 30-33 Celsius-fok körüli levegőhőmérsékletre lehet számítani, miközben a páratartalom gyakran 70-90 százalék körül alakul. A 2025-ös futam győztese, George Russell korábban úgy fogalmazott, hogy Szingapúrban inkább a páratartalom jelent problémát, mint önmagában a hőség – egy másfél órás versenyen akár több kilogrammot is veszíthetnek a testsúlyukból az embert próbáló körülményeknek köszönhetően. 

Az utóbbi években trópusi zivatarok nem igazán fenyegették a mezőnyt, ám az idei Szingapúri Nagydíjon lényegesen változékonyabb időjárásra számíthatnak a pilóták.

A Forma-1 hivatalos előrejelzése szerint a soron következő hétvégén 30-40 százalékos esély van záporokra, vasárnap pedig akár zivatar is kialakulhat, így a malajziai futamhoz hasonló időjárás csaphat le a pályára.

Malajziában lecsapott az ítéletidő, a futam késéssel kezdődött
Malajziában lecsapott az ítéletidő, a futam késéssel kezdődött 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Szingapúri Nagydíj általában a szezon legkeményebb futama szokott lenni. A 4,9 kilométeres pálya 19 kanyart tartalmaz, a pilótafülkében a hőmérséklet 60 fok fölé is emelkedhet, miközben a páratartalom akár 90 százalékos lehet. Nem véletlen, hogy a versenyzők külön hőhöz való edzésekkel, szaunázással és fokozott folyadékpótlással készülnek Szingapúrra.

Kimi Antonelli újabb lépést tehet a vb-győzelem felé

Az egyéni pontversenyben a Mercedes pilótái harcolnak egymással a végső sikerért, kettejük csatájában a 20 éves Kimi Antonelli már 84 ponttal vezet George Russell előtt. A fiatal olasz Malajziában másodikként ért célba, a brit azonban az utolsó körökben az autója meghibásodása miatt kiesett, így pont nélkül maradt. Russell ráadásul motorbüntetés miatt az utolsó helyről rajtol Szingapúrban, ami Antonelli – akinek hasonlóképpen vállalnia kell majd egy rajtbüntetést a szezon során – malmára hajthatja a vizet.

George Russell of Mercedes ahead the Formula 1 Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit in Sepang, Malaysia on October 4, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
A Mercedes pilótájának, George Russellnek egyre kevesebb az esélye a vb-győzelemre
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Mercedes szinte biztosan megszerzi az első helyet a konstruktőrök között, a Ferrari pedig a McLaren ellen harcol a második pozícióért, 

és Szingapúrban tovább növelné előnyét a címvédő előtt. Az olasz csapat a Sepangban megszerzett dobogós helyezéssel megtörte a korábbi pódiummentes sorozatát, így kedvezőbb helyzetből várhatja a folytatást.

„Szingapúr az év egyik legnehezebb versenye az egész stáb számára, ez a terhelés pedig most még nagyobb, mivel egy egymást követő három futamból álló sorozat végén járunk. Mindent megteszünk a lehető legjobb eredmény eléréséért” – mondta Fred Vasseur csapatfőnök.

A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj a szezon utolsó versenyhétvégéje, amelyen sprintfutamot is rendeznek. A program magyar idő szerint pénteken 10:30-tól kezdődik az első szabadedzéssel, a főesemény pedig vasárnap 14 órakor rajtol.

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