Az esővel, balesetekkel és rekordot jelentő kilenc kiesővel tarkított sprintfutam után szombaton a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíj rajtsorrendjéről döntöttek a pilóták. A rövid versenyt Max Verstappen nyerte Lewis Hamilton és Charles Leclerc előtt, miközben George Russell már az első körben kiesett, a két McLaren-versenyző, Lando Norris és Oscar Piastri pedig az utolsó körben ütközött össze. Az FIA végül versenybalesetnek minősítette az esetet, így egyik pilótát sem büntette meg.
A sprint után teljesen felszáradt az aszfalt a Marina Bay utcai pályán, ahol a Red Bull holland versenyzője újabb rajtelsőségre készült. A legnagyobb kihívást ezúttal a Ferrari jelentette számára, amely az idényben még egyszer sem szerezte meg az első rajtkockát hagyományos időmérő edzésen.
Hamilton diktálta a tempót, Verstappen csapattársa már a Q1-ben kiesett
Az időmérő első szakaszában sokáig a McLarenek álltak az élen, majd Hamilton vette át a vezetést. A hétszeres F1-es világbajnok tovább javított, és a legjobb idővel jutott tovább, megelőzve csapattársát, Leclerc-t és Norrist.
A Q1 legnagyobb vesztese Isack Hadjar lett, akinek Red Bullja műszaki probléma miatt lelassult, így mért kör nélkül búcsúzott. Fernando Alonso sem jutott tovább, ahogy Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez és Valtteri Bottas számára is véget ért a kvalifikáció.
A második szakaszban Hamilton folytatta remeklését, és 1:31.529-es körével ismét az élre állt. Verstappen végül 110 ezredre megközelítette a britet, míg Norris a harmadik helyen biztosította a továbbjutását.
A Q2-ben Franco Colapinto a falat is érintette, és a 16. helyen esett ki. Mellette Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz és Gabriel Bortoleto búcsúzott, így kialakult a pole pozícióért küzdő tízes mezőny.
Verstappen elrontotta a Ferrari nagy lehetőségét
A mindent eldöntő Q3-ban Verstappen már az első gyors körével az élre ugrott. A holland 1:31.373-as időt autózott, amellyel 123 ezreddel előzte meg Hamiltont. A Ferrari brit versenyzője a folytatásban sem tudott javítani, így továbbra is várnia kell első ferraris rajtelsőségére egy hagyományos időmérőn.
Leclerc azonban még közelebb került Verstappenhez, és mindössze 54 ezredes hátránnyal megszerezte a második helyet. Hamilton végül harmadikként zárt, mögötte a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli végzett, míg az ötödik rajtkockát Norris kaparintotta meg.
A további sorrend Russell, Piastri, Pierre Gasly, Liam Lawson és Arvid Lindblad lett.
Verstappen ezzel a pénteki sprintidőmérő, majd a szombati sprintfutam után a hagyományos időmérőt is megnyerte. A holland sorozatban másodszor indulhat az élről egy nagydíjon, ráadásul vasárnap megszerezheti pályafutása első Szingapúri Nagydíj-győzelmét.
Russell számára ugyanakkor nehéz verseny következhet: a Mercedes brit pilótája erőforráselemek cseréje miatt 40 rajthelyes büntetést kapott, így hiába zárt hatodikként az időmérőn, a mezőny végéről kell rajtolnia.
A 2026-os Szingapúri Nagydíjat vasárnap, magyar idő szerint 14 órától rendezik a Marina Bay utcai pályán.
Forma-1, a Szingapúri Nagydíj rajtrácsa:
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Charles Leclerc (Ferrari)
3. Lewis Hamilton (Ferrari)
4. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
5. Lando Norris (McLaren)
6. Oscar Piastri (McLaren)
7. Pierre Gasly (Alpine)
8. Liam Lawson (Racing Bulls)
9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
10. Nico Hülkenberg (Audi)
11. Oliver Bearman (Haas)
12. Esteban Ocon (Haas)
13. Carlos Sainz (Williams)
14. Gabriel Bortoleto (Audi)
15. Franco Colapinto (Alpine)
16. Fernando Alonso (Aston Martin)
17. Alexander Albon (Williams)
18. Lance Stroll (Aston Martin)
19. Sergio Pérez (Cadillac)
20. Valtteri Bottas (Cadillac)
21. Isack Hadjar (Red Bull)
22. George Russell (Mercedes)