Az esővel, balesetekkel és rekordot jelentő kilenc kiesővel tarkított sprintfutam után szombaton a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíj rajtsorrendjéről döntöttek a pilóták. A rövid versenyt Max Verstappen nyerte Lewis Hamilton és Charles Leclerc előtt, miközben George Russell már az első körben kiesett, a két McLaren-versenyző, Lando Norris és Oscar Piastri pedig az utolsó körben ütközött össze. Az FIA végül versenybalesetnek minősítette az esetet, így egyik pilótát sem büntette meg.

Max Verstappen a sprintfutam után az időmérőn is a legjobbnak bizonyult a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon

Fotó: Lillian Suwanrumpha/AFP

A sprint után teljesen felszáradt az aszfalt a Marina Bay utcai pályán, ahol a Red Bull holland versenyzője újabb rajtelsőségre készült. A legnagyobb kihívást ezúttal a Ferrari jelentette számára, amely az idényben még egyszer sem szerezte meg az első rajtkockát hagyományos időmérő edzésen.

Hamilton diktálta a tempót, Verstappen csapattársa már a Q1-ben kiesett

Az időmérő első szakaszában sokáig a McLarenek álltak az élen, majd Hamilton vette át a vezetést. A hétszeres F1-es világbajnok tovább javított, és a legjobb idővel jutott tovább, megelőzve csapattársát, Leclerc-t és Norrist.

A Q1 legnagyobb vesztese Isack Hadjar lett, akinek Red Bullja műszaki probléma miatt lelassult, így mért kör nélkül búcsúzott. Fernando Alonso sem jutott tovább, ahogy Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez és Valtteri Bottas számára is véget ért a kvalifikáció.

A második szakaszban Hamilton folytatta remeklését, és 1:31.529-es körével ismét az élre állt. Verstappen végül 110 ezredre megközelítette a britet, míg Norris a harmadik helyen biztosította a továbbjutását.

A Q2-ben Franco Colapinto a falat is érintette, és a 16. helyen esett ki. Mellette Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz és Gabriel Bortoleto búcsúzott, így kialakult a pole pozícióért küzdő tízes mezőny.