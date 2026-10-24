Ezen a hétvégén a texasi Austinban rendezik a Forma–1-es Amerikai Nagydíjat, ahol a 20 éves Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb világbajnoka lehet. Nem mellesleg, ha az olasz pilóta már Austinban bebiztosítaná a sikerét, akkor mercedeses elődje, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton örökébe lépne, ugyanis a brit F1-es legenda kétszer is az Amerikai Nagydíjon biztosította be a világbajnoki címét. Antonelli akkor lehet világbajnok Austinban, ha:

Lewis Hamilton után Kimi Antonelli is világbajnoki címet nyerhet Austinban

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

megnyeri a futamot;

a vb-pontversenyben második helyen álló George Russell legfeljebb a kilencedik helyen végez;

a vb-pontversenyben harmadik Hamilton pedig nem végez előrébb az ötödik helynél.

A statisztikák alapján kevés az esély arra, hogy Antonelli Austinban biztosítja be az F1-es világbajnoki címét, de valamennyi realitása mégis van. Csapattársa ugyanis a legutóbbi Szingapúri Nagydíjon éppen a kilencedik helyen végzett, azt megelőzően pedig Russell kiesett a malajziai futamon, miután a 49. körben erőforráshiba miatt fel kellett adnia a versenyt.

Hamilton sincs éppen remek szériában. A Ferrari brit pilótája a Malajziában rendezett Bahreini Nagydíjon ugyan harmadik lett, azonban az utóbbi öt futamot tekintve ez volt az egyetlen dobogós helyezése. Mellette háromszor a hatodik helyen végzett, egyszer pedig kiesett.

Antonelli Hamilton korábbi sikereinek helyszínén lesz Forma–1-es világbajnok?

A 20 éves Kimi Antonelli megismételheti Lewis Hamilton sikerét, aki kétszer is Austinban biztosította be világbajnoki címét.

A 2015-ös austini hétvége rendkívül kaotikus volt. Már az első szabadedzés is esőben zajlott, ezért a versenyzők kezdetben esőgumikon, majd átmeneti esőgumikon köröztek. A második szabadedzést a heves esőzés és a villámlás miatt törölték, mivel még a pályabírók biztonságos munkavégzésének feltételeit sem lehetett biztosítani. A harmadik gyakorláson szintén nehéz körülmények uralkodtak. Több versenyző megcsúszott, Nico Rosberg pedig a falnak is ütközött, de vissza tudott térni a bokszba.

Az eredetileg szombatra tervezett időmérőt vasárnap reggelre halasztották, de a pályán továbbra is intenzíven esett az eső, így az időmérő utolsó szakaszát végül törölték.