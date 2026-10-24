Ezen a hétvégén a texasi Austinban rendezik a Forma–1-es Amerikai Nagydíjat, ahol a 20 éves Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb világbajnoka lehet. Nem mellesleg, ha az olasz pilóta már Austinban bebiztosítaná a sikerét, akkor mercedeses elődje, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton örökébe lépne, ugyanis a brit F1-es legenda kétszer is az Amerikai Nagydíjon biztosította be a világbajnoki címét. Antonelli akkor lehet világbajnok Austinban, ha:
- megnyeri a futamot;
- a vb-pontversenyben második helyen álló George Russell legfeljebb a kilencedik helyen végez;
- a vb-pontversenyben harmadik Hamilton pedig nem végez előrébb az ötödik helynél.
A statisztikák alapján kevés az esély arra, hogy Antonelli Austinban biztosítja be az F1-es világbajnoki címét, de valamennyi realitása mégis van. Csapattársa ugyanis a legutóbbi Szingapúri Nagydíjon éppen a kilencedik helyen végzett, azt megelőzően pedig Russell kiesett a malajziai futamon, miután a 49. körben erőforráshiba miatt fel kellett adnia a versenyt.
Hamilton sincs éppen remek szériában. A Ferrari brit pilótája a Malajziában rendezett Bahreini Nagydíjon ugyan harmadik lett, azonban az utóbbi öt futamot tekintve ez volt az egyetlen dobogós helyezése. Mellette háromszor a hatodik helyen végzett, egyszer pedig kiesett.
Antonelli Hamilton korábbi sikereinek helyszínén lesz Forma–1-es világbajnok?
A 20 éves Kimi Antonelli megismételheti Lewis Hamilton sikerét, aki kétszer is Austinban biztosította be világbajnoki címét.
A 2015-ös austini hétvége rendkívül kaotikus volt. Már az első szabadedzés is esőben zajlott, ezért a versenyzők kezdetben esőgumikon, majd átmeneti esőgumikon köröztek. A második szabadedzést a heves esőzés és a villámlás miatt törölték, mivel még a pályabírók biztonságos munkavégzésének feltételeit sem lehetett biztosítani. A harmadik gyakorláson szintén nehéz körülmények uralkodtak. Több versenyző megcsúszott, Nico Rosberg pedig a falnak is ütközött, de vissza tudott térni a bokszba.
Az eredetileg szombatra tervezett időmérőt vasárnap reggelre halasztották, de a pályán továbbra is intenzíven esett az eső, így az időmérő utolsó szakaszát végül törölték.
„Összességében jó időmérő volt, remekül szórakoztam odakint. De a vége lehangolóan alakult. Kimehettünk volna, és letakaríthattuk volna a vizet a pályáról az autóinkkal” – mondta Hamilton az időmérő után.
A versenyen hosszú harc vár ránk, a körülmények nehezek lesznek, ráadásul változékonyak is. Józannak kell maradnom, nincs szükség rá, hogy kockáztassak. Van még pár verseny – szó sincs arról, hogy vagy most, vagy soha”
– tette hozzá a brit pilóta, aki a második helyről vághatott neki az Amerikai Nagydíjnak.
A világbajnoki cím sorsa egészen a kaotikus futam végéig nyitott maradt. Hamilton óriási csatát vívott csapattársával, Rosberggel, és sokáig úgy tűnt, még egy versenyt várnia kell a végső sikerre. A pole pozícióból induló német pilóta sokáig vezette az Amerikai Nagydíjat, miközben Hamiltonnak mindenképpen előtte kellett volna célba érnie ahhoz, hogy bebiztosítsa a világbajnoki címét.
A brit pilóta végül drámai győzelmet aratott: a befutó előtt néhány körrel egy hirtelen feltámadó széllökés letérítette Rosberget az ideális ívről, Hamilton pedig megelőzte csapattársát. Futamgyőzelmével megszerezte pályafutása harmadik világbajnoki címét.
Minden idők egyik legemlékezetesebb jelenete volt, amikor a futam után Hamilton és Rosberg a pihenőszobában egymásnak dobálták a második helyezettnek járó sapkát.
Hamilton 2019-es diadala már jóval kedvezőbb körülmények között született, és az eredmény is sokkal kevésbé volt meglepő. Hamilton magabiztosan szerezte meg a második helyet az Egyesült Államok Nagydíján, csapattársa, Valtteri Bottas mögött. A Mercedes számára is teljes volt a siker, hiszen Hamilton megszerezte hatodik világbajnoki címét, ezzel mindössze egyetlen elsőségre került Michael Schumacher rekordjától, miközben a csapat másik versenyzője újabb futamgyőzelmet aratott a királykategóriában.
Bár Austinban Hamiltonon kívül egyetlen másik versenyzőnek sem sikerült még a világbajnoki címet is megszereznie, a Red Bull 2012-ben, az első texasi austini nagydíjon ezen a pályán biztosította be a konstruktőri világbajnoki címét.
Kimi Antonelli arra készül, hogy a Forma–1 történetének mindössze második versenyzője legyen, aki a Circuit of the Americas (COTA) pályán nyeri meg a világbajnokságot. Ha ez sikerül neki, elődje nyomdokaiba lép, hiszen 2025-ben éppen Lewis Hamilton helyét vette át a Mercedesnél.
A 20 éves Antonelli minden bizonnyal a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lesz, ezzel megdönti Sebastian Vettel rekordját. A négyszeres világbajnok Vettel először 23 évesen és 134 naposan ért fel a csúcsra, míg Antonelli csak idén augusztusban töltötte be a 20. életévét.
Ha Antonelli sikerrel jár és már Austinban, akkor nemcsak a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lesz, hanem 73 év elteltével az első olasz vb-győztes. Legutóbb ugyanis Alberto Ascari nyert vb-címet még 1953-ban, előtte egy évvel szintén, az 1950-es szezont pedig Giuseppe Farina nyerte. Így Antonelli mindössze a harmadik olasz versenyző lehet, aki F1-es világbajnoki címet nyer.
Antonelli 102 ponttal vezet a vb-pontversenyben Russell előtt, Hamiltont pedig 111 ponttal előzi meg, így gyakorlatilag már világbajnoknak tekinthető. Már csak az a kérdés, mikor és hol teszi fel az i-re a pontot.
A Forma–1-es Amerikai Nagydíj programja magyar idő szerint pénteken 19.30 órakor kezdődik az első szabadedzéssel, a rajtsorrendről döntő időmérőt szombaton 23 órától rendezik, az 56 körös futam pedig vasárnap 21 órakor rajtol.