Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Világháborús robbanószerkezetet találtak Budapesten, több épületet kiürítenek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lewis Hamilton neve örökre összeforrt az austini Forma–1-es futamokkal, hiszen a brit legenda kétszer is az Amerikai Nagydíjon biztosította be világbajnoki címét. Most egykori mercedeses utódja, Kimi Antonelli írhat történelmet ugyanazon a pályán: a mindössze 20 éves olasz pilóta Lewis Hamilton nyomdokaiba léphet, és a sportág valaha volt legfiatalabb világbajnokává válhat. Vajon Lewis Hamilton egykori sikereinek helyszíne ismét világbajnokot avat, vagy Antonellinek még várnia kell a történelmi pillanatra?

Ezen a hétvégén a texasi Austinban rendezik a Forma–1-es Amerikai Nagydíjat, ahol a 20 éves Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb világbajnoka lehet. Nem mellesleg, ha az olasz pilóta már Austinban bebiztosítaná a sikerét, akkor mercedeses elődje, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton örökébe lépne, ugyanis a brit F1-es legenda kétszer is az Amerikai Nagydíjon biztosította be a világbajnoki címét. Antonelli akkor lehet világbajnok Austinban, ha:

Lewis Hamilton után Kimi Antonelli is világbajnoki címet nyerhet Austinban
Lewis Hamilton után Kimi Antonelli is világbajnoki címet nyerhet Austinban
Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP
  • megnyeri a futamot;
  • a vb-pontversenyben második helyen álló George Russell legfeljebb a kilencedik helyen végez;
  • a vb-pontversenyben harmadik Hamilton pedig nem végez előrébb az ötödik helynél.

A statisztikák alapján kevés az esély arra, hogy Antonelli Austinban biztosítja be az F1-es világbajnoki címét, de valamennyi realitása mégis van. Csapattársa ugyanis a legutóbbi Szingapúri Nagydíjon éppen a kilencedik helyen végzett, azt megelőzően pedig Russell kiesett a malajziai futamon, miután a 49. körben erőforráshiba miatt fel kellett adnia a versenyt.

Hamilton sincs éppen remek szériában. A Ferrari brit pilótája a Malajziában rendezett Bahreini Nagydíjon ugyan harmadik lett, azonban az utóbbi öt futamot tekintve ez volt az egyetlen dobogós helyezése. Mellette háromszor a hatodik helyen végzett, egyszer pedig kiesett.

Antonelli Hamilton korábbi sikereinek helyszínén lesz Forma–1-es világbajnok?

A 20 éves Kimi Antonelli megismételheti Lewis Hamilton sikerét, aki kétszer is Austinban biztosította be világbajnoki címét.

A 2015-ös austini hétvége rendkívül kaotikus volt. Már az első szabadedzés is esőben zajlott, ezért a versenyzők kezdetben esőgumikon, majd átmeneti esőgumikon köröztek. A második szabadedzést a heves esőzés és a villámlás miatt törölték, mivel még a pályabírók biztonságos munkavégzésének feltételeit sem lehetett biztosítani. A harmadik gyakorláson szintén nehéz körülmények uralkodtak. Több versenyző megcsúszott, Nico Rosberg pedig a falnak is ütközött, de vissza tudott térni a bokszba.

Az eredetileg szombatra tervezett időmérőt vasárnap reggelre halasztották, de a pályán továbbra is intenzíven esett az eső, így az időmérő utolsó szakaszát végül törölték.

„Összességében jó időmérő volt, remekül szórakoztam odakint. De a vége lehangolóan alakult. Kimehettünk volna, és letakaríthattuk volna a vizet a pályáról az autóinkkal” mondta Hamilton az időmérő után.

A versenyen hosszú harc vár ránk, a körülmények nehezek lesznek, ráadásul változékonyak is. Józannak kell maradnom, nincs szükség rá, hogy kockáztassak. Van még pár verseny – szó sincs arról, hogy vagy most, vagy soha” 

– tette hozzá a brit pilóta, aki a második helyről vághatott neki az Amerikai Nagydíjnak.

A világbajnoki cím sorsa egészen a kaotikus futam végéig nyitott maradt. Hamilton óriási csatát vívott csapattársával, Rosberggel, és sokáig úgy tűnt, még egy versenyt várnia kell a végső sikerre. A pole pozícióból induló német pilóta sokáig vezette az Amerikai Nagydíjat, miközben Hamiltonnak mindenképpen előtte kellett volna célba érnie ahhoz, hogy bebiztosítsa a világbajnoki címét.

A brit pilóta végül drámai győzelmet aratott: a befutó előtt néhány körrel egy hirtelen feltámadó széllökés letérítette Rosberget az ideális ívről, Hamilton pedig megelőzte csapattársát. Futamgyőzelmével megszerezte pályafutása harmadik világbajnoki címét.

Minden idők egyik legemlékezetesebb jelenete volt, amikor a futam után Hamilton és Rosberg a pihenőszobában egymásnak dobálták a második helyezettnek járó sapkát.

Hamilton 2019-es diadala már jóval kedvezőbb körülmények között született, és az eredmény is sokkal kevésbé volt meglepő. Hamilton magabiztosan szerezte meg a második helyet az Egyesült Államok Nagydíján, csapattársa, Valtteri Bottas mögött. A Mercedes számára is teljes volt a siker, hiszen Hamilton megszerezte hatodik világbajnoki címét, ezzel mindössze egyetlen elsőségre került Michael Schumacher rekordjától, miközben a csapat másik versenyzője újabb futamgyőzelmet aratott a királykategóriában.

Bár Austinban Hamiltonon kívül egyetlen másik versenyzőnek sem sikerült még a világbajnoki címet is megszereznie, a Red Bull 2012-ben, az első texasi austini nagydíjon ezen a pályán biztosította be a konstruktőri világbajnoki címét.

Mercedes AMG Petronas driver Lewis Hamilton of Britain celebrates with team members in the pit lane after winning the United States Formula One Grand Prix and the Drivers Championships at the Circuit of The Americas in Austin, Texas on October 25, 2015. AFP PHOTO / MARK RALSTON (Photo by MARK RALSTON / AFP)
Lewis Hamilton már kétszer is nyert vb-címet Austinban
Fotó: Mark Ralston / AFP

Kimi Antonelli arra készül, hogy a Forma–1 történetének mindössze második versenyzője legyen, aki a Circuit of the Americas (COTA) pályán nyeri meg a világbajnokságot. Ha ez sikerül neki, elődje nyomdokaiba lép, hiszen 2025-ben éppen Lewis Hamilton helyét vette át a Mercedesnél.

A 20 éves Antonelli minden bizonnyal a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lesz, ezzel megdönti Sebastian Vettel rekordját. A négyszeres világbajnok Vettel először 23 évesen és 134 naposan ért fel a csúcsra, míg Antonelli csak idén augusztusban töltötte be a 20. életévét.

Ha Antonelli sikerrel jár és már Austinban, akkor nemcsak a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lesz, hanem 73 év elteltével az első olasz vb-győztes. Legutóbb ugyanis Alberto Ascari nyert vb-címet még 1953-ban, előtte egy évvel szintén, az 1950-es szezont pedig Giuseppe Farina nyerte. Így Antonelli mindössze a harmadik olasz versenyző lehet, aki F1-es világbajnoki címet nyer.

Antonelli 102 ponttal vezet a vb-pontversenyben Russell előtt, Hamiltont pedig 111 ponttal előzi meg, így gyakorlatilag már világbajnoknak tekinthető. Már csak az a kérdés, mikor és hol teszi fel az i-re a pontot.

A  Forma–1-es Amerikai Nagydíj programja magyar idő szerint pénteken 19.30 órakor kezdődik az első szabadedzéssel, a rajtsorrendről döntő időmérőt szombaton 23 órától rendezik, az 56 körös futam pedig vasárnap 21 órakor rajtol.

Megdöbbentő leleplezés: kiderült Lewis Hamilton legféltettebb titka
Lewis Hamilton rosszul lett, eltűnt az F1-es Szingapúri Nagydíj után

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!