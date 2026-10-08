A hétszeres világbajnok szenzációsan versenyzett a múlt hétvégi malajziai futamon. Hamilton úgy lett harmadik, hogy a 18. helyről kellett felkapaszkodnia, mert a Ferrari elhibázott taktikája miatt slick gumikon kezdte meg a versenyt.

Lewis Hamilton szívesen összecsapott volna Max Verstappennel az esőben

Fotó: Ranjith Kumar / NurPhoto via AFP

A Malajziában rendezett Bahreini Nagydíj komoly csúszással indult, mivel a rajt előtt óriási esőzés volt. A futam végül 40 perces késéssel, állórajttal indult volna, ez azonban nem valósulhatott meg, ugyanis a felvezető körön egy érthetetlen szoftverhiba lépett fel, amely miatt sorra álltak le a Forma–1-es autók.

Lewis Hamilton odaszúrt az F1-nek és a fiatal pilótáknak

A probléma Hamilton versenyét is érintette: a felvezető körön meg kellett állnia a pályán, ezt követően pedig újra kellett indítani a Ferrarit, hogy folytatni tudja a versenyt. A brit pilóta eredetileg az első sorból, Max Verstappen mellől indult volna, és már várta a csatát a holland klasszissal, ám ez az összecsapás rajta kívül álló okok miatt végül nem jöhetett létre.

„Nagyon vártam az esős versenyt. Amikor elkezdett esni, azt gondoltam: »Ó, igen, ez szórakoztató lesz«” – idézte fel a történteket Lewis Hamilton.

Megcsináltuk a rajtrácshoz vezető köröket, és nyilvánvalóan rengeteg vízpermet volt a pályán. Aztán a sok késlekedés és minden egyéb miatt végül nem kaptam meg azt a csatát Maxszal, amire annyira vártam, és amit nagyon élveztem volna – illetve Kimivel sem”

– folytatta a Ferrari pilótája, aki korábban már többször beszélt arról, mennyire szeret nehéz körülmények között vezetni.

Hamilton közvetlen párhuzamot vont pályafutása korábbi szakaszával, amikor a Bridgestone esőgumijait lényegesen többet tesztelték, mint manapság a Pirelli abroncsait.

„Az esős versenyek már nem olyanok, mint régen. Voltak nagyszerű versenyeim esőben, például 2008-ban, amikor megnyertem a Brit Nagydíjat. Akkoriban többet teszteltünk, és jobb esőgumijaink voltak. Én személy szerint pedig imádok esőben versenyezni” – folytatta a hétszeres világbajnok, aki a versenyirányítás döntéseit is kritizálta.

Hamilton sajnálja, hogy már nincsenek klasszikus esős versenyek az F1-ben

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

„Szerintem akik irányítják a dolgokat, egyre és egyre óvatosabbak. Emellett a fiatal versenyzők, akik bekerülnek a mezőnybe, szintén egyre óvatosabbak. Mi, akik a régi iskola szerint versenyzünk, azt mondjuk: »Gyerünk, versenyezzünk!« A fiatalok pedig azt: »Inkább ne versenyezzünk.« Így az FIA versenyirányítása két teljesen eltérő jelzést kap, és emiatt is rendkívül óvatosak. Én viszont azt mondom: »Gyerünk, kezdjük el, még szélsőséges körülmények között is«, mert pontosan ilyen helyzetekben tudjuk igazán próbára tenni magunkat” – vélekedett Hamilton, aki hangsúlyozta, hogy ilyen körülmények között derül ki igazán, kik a legjobb pilóták.