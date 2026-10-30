Kim Kardashian neve egyre gyakrabban kerül elő a Forma–1-es paddockban, ám nem feltétlenül a versenyek miatt. Az amerikai valóságshow-sztár, Lewis Hamilton párja, a monacói futamon került a figyelem középpontjába, amikor látványosan elutasította Martin Brundle közeledését. A brit televíziós szakember hagyományos rajtrácsinterjúja során próbált szót váltani vele, Kardashian azonban nem állt meg beszélgetni.
Az eset nagy visszhangot váltott ki, és most Jeremy Clarkson is elmondta a véleményét. A korábbi Top Gear-műsorvezetőt az Egyesült Államok Nagydíjának hétvégéjén kérdezték a témáról a Sky Sports F1 adásában. Clarkson nem kertelt: egyáltalán nem érdekli, hogy Kardashian feltűnik-e a versenyeken - írta a Daily Star.
Nem néztem azt a jelenetet. Őszintén szólva nem igazán érdekel Kim Kardashian. Miért érdekelne? Azért vagyok itt, hogy a Forma–1-et nézzem, nem Kim Kardashiant
– jelentette ki, majd azt is kifogásolta, hogy a kamerák azonnal a hírességre irányulnak, amint megjelenik a paddockban.
Clarkson szerint különösen mulatságos, amikor a versenyek körül olyan emberek kapnak kiemelt figyelmet, akiknek látszólag fogalmuk sincs arról, mi történik a pályán. Elismerte, hogy nem irigyli Martin Brundle-t, amikor a brit riporternek ilyen vendégekkel kell beszélgetnie.
Kim Kardashian és Lewis Hamilton viszonya nagy figyelmet kelt
Kardashian később, a Szingapúri Nagydíjon ismét találkozott Brundle-lel, és ezúttal már jóval készségesebbnek mutatkozott. Tréfásan arra is rákérdezett, vajon korábban nem ismerte-e a szabályokat, vagy egyszerűen rosszul indult a kapcsolatuk? Magyarán nem bocsánatot kért, inkább kimentette magát.
Clarkson megszólalása ugyanakkor túlmutat Kardashian személyén: a brit televíziós szerint egyre inkább a celebekről szól a Forma–1 körüli felhajtás, miközben a sport és a versenyzők háttérbe szorulhatnak – különösen Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata kelt folyamatosan figyelmet.