Kim Kardashian neve egyre gyakrabban kerül elő a Forma–1-es paddockban, ám nem feltétlenül a versenyek miatt. Az amerikai valóságshow-sztár, Lewis Hamilton párja, a monacói futamon került a figyelem középpontjába, amikor látványosan elutasította Martin Brundle közeledését. A brit televíziós szakember hagyományos rajtrácsinterjúja során próbált szót váltani vele, Kardashian azonban nem állt meg beszélgetni.

Több dadust alkalmaz, mint ahány gyereke van Kim Kardashiannak, mégis azt mondja, igyekszik minden este időt tölteni velük.

Fotó: BEATA ZAWRZEL / AFP

Az eset nagy visszhangot váltott ki, és most Jeremy Clarkson is elmondta a véleményét. A korábbi Top Gear-műsorvezetőt az Egyesült Államok Nagydíjának hétvégéjén kérdezték a témáról a Sky Sports F1 adásában. Clarkson nem kertelt: egyáltalán nem érdekli, hogy Kardashian feltűnik-e a versenyeken - írta a Daily Star.

Nem néztem azt a jelenetet. Őszintén szólva nem igazán érdekel Kim Kardashian. Miért érdekelne? Azért vagyok itt, hogy a Forma–1-et nézzem, nem Kim Kardashiant

– jelentette ki, majd azt is kifogásolta, hogy a kamerák azonnal a hírességre irányulnak, amint megjelenik a paddockban.

Clarkson szerint különösen mulatságos, amikor a versenyek körül olyan emberek kapnak kiemelt figyelmet, akiknek látszólag fogalmuk sincs arról, mi történik a pályán. Elismerte, hogy nem irigyli Martin Brundle-t, amikor a brit riporternek ilyen vendégekkel kell beszélgetnie.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton viszonya nagy figyelmet kelt

Kardashian később, a Szingapúri Nagydíjon ismét találkozott Brundle-lel, és ezúttal már jóval készségesebbnek mutatkozott. Tréfásan arra is rákérdezett, vajon korábban nem ismerte-e a szabályokat, vagy egyszerűen rosszul indult a kapcsolatuk? Magyarán nem bocsánatot kért, inkább kimentette magát.

Clarkson megszólalása ugyanakkor túlmutat Kardashian személyén: a brit televíziós szerint egyre inkább a celebekről szól a Forma–1 körüli felhajtás, miközben a sport és a versenyzők háttérbe szorulhatnak – különösen Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata kelt folyamatosan figyelmet.