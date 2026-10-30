Kimi Antonelli Mexikóban történelmet írhat, a Mercedes olasz pilótája már csak két pontra van attól, hogy minden idők legfiatalabb Forma-1-es világbajnoka legyen. A 20 éves pilóta számára azonban a versenyhétvége nem indult jól, ugyanis vírusos fertőzés miatt kénytelen volt kihagyni a csütörtöki hivatalos sajtótájékoztatót.

Kimi Antonelli jelenleg betegségből lábdozik

Fotó: I-HWA CHENG / AFP

Forma-1-es Mexikói Nagydíj: Kimi Antonellit betegség hátráltatja

A Mercedes időben jelezte az Antonellivel kapcsolatos helyzetet, az FIA pedig mentesítette az olasz versenyzőt a kötelező médiamegjelenések alól. A döntés megelőző jellegű volt, mert Toto Wolffék szeretnék, ha bajnokaspiráns sztárjuk kipihenné magát, és már a pénteki szabadedzéseken rendelkezésre állna. Amennyiben Antonelli állapota a hétvége folyamán kétségessé válna, az FIA orvosi delegáltja külön vizsgálattal dönthet a szerepléséről – számolt be róla a Motorsport.

„Kimi kissé rosszul érzi magát, miközben egy vírusos betegségből gyógyul.

Elővigyázatosságból az FIA mentesítette őt a kötelező médiakötelezettségek alól, hogy pihenhessen a hétvége előtt” – közölte pilótájával kapcsolatban a Mercedes.

Kimi is feeling under the weather today as he recovers from a viral illness. As a precaution, the FIA has excused him from his mandatory media duties to give him the chance to rest ahead of the weekend. We expect him to be back tomorrow. https://t.co/3rNOKL4WMc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 29, 2026

Az olasz versenyző számára kiemelten fontos a soron következő hétvége, hiszen akár már Mexikóvárosban megnyerheti a világbajnoki címet. George Russell győzelme esetén a kilencedik, Lewis Hamilton sikere esetén pedig a tizedik hely is elegendő számára a végső sikerhez. Antonellinek az idei a második F1-es szezonja, de máris felérhet a csúcsra, méghozzá az F1 történetének legfiatalabb bajnokaként. A jelenlegi rekordot Sebastian Vettel tartja, a négyszeres vb-győztes német pilóta 2010-ben 23 évesen és 134 naposan nyert először vb-t a Red Bull-lal.