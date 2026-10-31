A hétvégén a Mexikói Nagydíjjal folytatódik a Forma-1 2026-os szezonja. Az egyéni vb-pontverseny éllovasát, Kimi Antonellit mindössze két pont választja el attól, hogy minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka legyen. A 20 éves olasz Texasban is diadalmaskodott, Mexikóban pedig hatalmas ünneplésre készülhet.

Kimi Antonelli karnyújtásnyira a vb-győzelemtől

Fotó: STEFANO FACCHIN / NurPhoto

Forma-1-es Mexikói Nagydíj: Kimi Antonelli révbe érhet

Az M4 Sport Forma-1-es közvetítéseinek kommentátora, Wéber Gábor szerint már senki és semmi sem akadályozhatja meg abban Antonellit, hogy a 2026-os évad világbajnoka legyen.

„Antonelli vb-címe biztosabb, mint Mátyás király koronázása. Ha nem indul Mexikóban, akkor is világbajnok lesz. Hatalmas az előnye, gyakorlatilag értelmetlen számolgatni. Ha kiesne, és Hamilton vagy Russell nyerne, akkor nem ezen, hanem a következő versenyhétvégén érne fel a csúcsra. Két pontra van csak szüksége önerőből, a riválisok eredményeitől függetlenül. Most a két pont az egy kilencedik hely, vagy két tizedik. Ha háttal ülve, rükvercben vezet, vagy csak becsukott szemmel körbemegy, akkor is a legrosszabb esetben nyolcadik lesz, mert a négy topcsapatnak óriási az előnye a középcsapatokkal szemben. A nyolcadik helyért pedig négy pont jár, tehát nincs miről beszélni” – szögezte le az F1-es szakértő, aki szerint a lottóötös megnyerésére is nagyobb az esély, mint arra, hogy a 20 éves olasz elbukja a vb-címet.

„Ahhoz, hogy Antonelli ne legyen világbajnok, a következőnek kellene történnie: vagy Russell, vagy Hamilton innentől minden versenyt megnyerjen, Antonelli pedig maximum egyszer végezzen a 10. helyen, többször pedig ne szerezzen pontot a szezonban. Na most erre mennyi az esély?

Arra nagyobb, hogy a repülőgép az ember fejére essen, vagy valakinek kihúzzák a lottóötöst. Itt már nincsenek nyitott kérdések.

A kérdés már csak az, balról vagy jobbról rakják-e Antonelli fejére a koronát” – mondta Wéber Gábor az Origo Sportnak.

A 20 éves Kimi Antonelli egyre közelebb a Forma-1-es világbajnoki címhez

Fotó: Clive Mason / Getty Images via AFP

Kimi Antonelli mindenkit meglepett

Az M4 Sport kommentátora szerint a Mercedes ifjú titánja megérdemelten lesz világbajnok, holott a szezon elején még ő is a csapattársára, George Russellre fogadott volna.