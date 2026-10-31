A hétvégén a Mexikói Nagydíjjal folytatódik a Forma-1 2026-os szezonja. Az egyéni vb-pontverseny éllovasát, Kimi Antonellit mindössze két pont választja el attól, hogy minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka legyen. A 20 éves olasz Texasban is diadalmaskodott, Mexikóban pedig hatalmas ünneplésre készülhet.
Forma-1-es Mexikói Nagydíj: Kimi Antonelli révbe érhet
Az M4 Sport Forma-1-es közvetítéseinek kommentátora, Wéber Gábor szerint már senki és semmi sem akadályozhatja meg abban Antonellit, hogy a 2026-os évad világbajnoka legyen.
„Antonelli vb-címe biztosabb, mint Mátyás király koronázása. Ha nem indul Mexikóban, akkor is világbajnok lesz. Hatalmas az előnye, gyakorlatilag értelmetlen számolgatni. Ha kiesne, és Hamilton vagy Russell nyerne, akkor nem ezen, hanem a következő versenyhétvégén érne fel a csúcsra. Két pontra van csak szüksége önerőből, a riválisok eredményeitől függetlenül. Most a két pont az egy kilencedik hely, vagy két tizedik. Ha háttal ülve, rükvercben vezet, vagy csak becsukott szemmel körbemegy, akkor is a legrosszabb esetben nyolcadik lesz, mert a négy topcsapatnak óriási az előnye a középcsapatokkal szemben. A nyolcadik helyért pedig négy pont jár, tehát nincs miről beszélni” – szögezte le az F1-es szakértő, aki szerint a lottóötös megnyerésére is nagyobb az esély, mint arra, hogy a 20 éves olasz elbukja a vb-címet.
„Ahhoz, hogy Antonelli ne legyen világbajnok, a következőnek kellene történnie: vagy Russell, vagy Hamilton innentől minden versenyt megnyerjen, Antonelli pedig maximum egyszer végezzen a 10. helyen, többször pedig ne szerezzen pontot a szezonban. Na most erre mennyi az esély?
Arra nagyobb, hogy a repülőgép az ember fejére essen, vagy valakinek kihúzzák a lottóötöst. Itt már nincsenek nyitott kérdések.
A kérdés már csak az, balról vagy jobbról rakják-e Antonelli fejére a koronát” – mondta Wéber Gábor az Origo Sportnak.
Kimi Antonelli mindenkit meglepett
Az M4 Sport kommentátora szerint a Mercedes ifjú titánja megérdemelten lesz világbajnok, holott a szezon elején még ő is a csapattársára, George Russellre fogadott volna.
„Először meglepett, mert sok szakértőhöz hasonlóan abszolút arra számítottam, hogy az idei Russell éve lesz, különösen az első futamot, az Ausztrál Nagydíjat látva. Sokat emlegettük azt a rádiózást is: Imádom ezt az autót, imádom ezt a motort – mondta Russell a befutó után Melbourne-ben. Ekkor már azt láthatta, miként koronázzák világbajnokká az idény végén, ráadásul azon a versenyen Antonelli összetörte a Mercedest. Minden úgy indult a brit számára, ahogyan a nagy könyvben meg van írva, ehhez képest lett ez az idény ilyen. Teljesen váratlan, senki nem hitte volna, hogy az ifjú olasz ennyit tud fejlődni” – elevenítette fel a szezon elejét a korábbi autóversenyző.
Wéber Gábor szerint a második F1-es szezonját futó Antonellinek nyilván segített az, hogy a szabályváltozás miatt mindenkinek újra kellett kalibrálnia magát, de ez nem von le semmit az érdemeiből. Az olasz pilótának nem lett több tapasztalata, főleg nem annyi, mint Russellnek, aki évek óta az elitsorozatban versenyez.
Mégis rendkívül hatékonyan és sallangmentesen teljesített idén, egy olyan pilóta benyomását keltve, mint aki már öt-hat, vagy akár nyolc éve a Forma-1-ben szerepel.
Kimi Antonelli, a végzős gimnazista srác
A hazai F1-es közvetítések kommentátora elárulta, számára mihez hasonlít Antonelli menetelése.
„Olyan, mint egy végzős gimnazista srác az utolsó osztálykirándulásán, amikor nem számít semmi, tök mindegy, hogy mit csinál, bármit megtehet, jövő héten úgyis jön az érettségi. Éli az életét, mint Marci hevesen, és nincs rajta semmilyen felnőttkori nyomás.
Teljesen azt érzem Antonellinél, hogy ezt az egészet egy ilyen véget nem érő osztálykirándulásnak éli meg. Nála ez a fajta könnyedség egész évben megvolt.
Nyilván szerencsésen jött ki számára az, hogy Russell ennyire nem találta a formáját, ennyire összetört a nyomás alatt. Érdekes az is, hogy éppen Russell omlott össze az alatt a nyomás alatt, amit Antonelli teljesítménye jelentett neki” – mondta Wéber Gábor, majd egy fontos tényezőre is felhívta a figyelmet.
Kimi Antonelli diadalmenete: megérkezett egy csúcspilóta a mezőnybe
A Mercedes szupertehetsége nemcsak Russell fölé kerekedett, hanem a mezőny többi tagjával szemben is kiemelkedően versenyzett, ellenük is fontos csatákat nyert.
„Nem arról beszélünk, hogy kihullott előtte az egész mezőny, és bársonyszőnyegen besétált a világbajnoki címért. Esőben, utcai pályán, gyors pályán is bizonyított, a csapattársát pedig tulajdonképpen szétalázta, de a többiek ellen is jól küzdött.
Szerintem egy zseni, és szerencsések lehetünk, hogy egy olyan érában vagyunk, amelyben ennyi jó versenyzőt láthatunk hétről hétre.
Most mindenki azon gondolkodik, hogyha egy húszéves srác ezt megcsinálja, akkor biztos nem is olyan nehéz. Nem. Itt arról van szó, hogy megjött Liszt, vagy Paganini, a kezébe adták a hegedűt meg a zongorát, és gyerekkorában is bárkit levert. Innentől kezdve min csodálkozunk? Michael Jordan sem dobta rosszul a hárompontosokat 18-20 évesen sem, hát még akkor, amikor a pályafutása csúcsán volt” – jelentette ki Wéber Gábor, aki szerint az a kérdés, hogy amikor Antonelli a húszas évei közepén jár majd, mennyit tud még a teljesítményén növelni.
„Megérkezett egy csúcspilóta a mezőnybe...
még nem írtam le Russellt, de piszok nehéz dolga lesz innen visszajönni” – zárta gondolatait Antonelli kapcsán az M4 Sport kommentátora.
A Mexikói Nagydíjon minden bizonnyal bekövetkezik az elkerülhetetlen:
a 20 esztendős Kimi Antonelli lesz a Forma-1 történetének legfiatalabb világbajnoka.
A jelenlegi rekordot Sebastian Vettel tartja, a négyszeres vb-győztes német 2010-ben 23 évesen és 134 naposan ért fel először a csúcsra a Red Bull-lal. A Mercedes is révbe érhet Mexikóban, a konstruktőri vb-t vezető német istállónak ehhez legalább 39 ponttal kell többet gyűjtenie a Ferrarinál. Toto Wolffék előtt két lehetőség áll: kettős sikert aratnak, miközben az olaszok legfeljebb négy pontot szereznek, vagy első és harmadik helyen zárnak, míg Lewis Hamiltonék maximum egy pontot gyűjtenek.
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