A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elitkategóriában. A 29 éves pilótának ez az idei második és karrierje 73. győzelme. Verstappen korábban még soha nem diadalmaskodott Szingapúrban. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton csalódást okozott.

Lewis Hamilton magára vállalta a felelősséget Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

Lewis Hamilton bocsánatot kért

Hamilton a hatodik helyen zárt, miután a virtuális biztonsági autós szakaszban elhibázta a bokszbejáratot, majd a pályán maradás mellett döntött. A hajrában a kopott gumik miatt három pozíciót veszített. A leintés után a csapatrádión bocsánatot kért.

„Bocsánat, fiúk. Ma cserben hagytalak benneteket ezzel a stratégiával. Az én döntésem volt, és értékes pontokat veszítettünk miatta" – mondta Hamilton, aki a futam után is magára vállalta a felelősséget - idézte őt a Forma-1 hivatalos oldala.

„Ma nem olyan eredmény született, amire számítottunk, és ez az én hibám volt. Egy olyan pályán, ahol nehéz előzni, valami mást kell kipróbálni, és én úgy döntöttem, hogy új közepes keménységű gumikon rajtolok, hogy hosszabb etapot tudjak futni, és megpróbáljam az egyboxos stratégiát. Sajnos a közepes keménységű gumi nem teljesített olyan jól, mint a lágy.

Ma fájdalmas leckét kaptam, de teljes mértékben vállalom a felelősséget a döntéseimért.

Nem sikerülhet minden, és elfogadom, hogy hibáztam, de sajnálom a csapatot a ma elvesztett pontok miatt. Minden hétvégén olyan sokat adnak bele, és én többet akartam nyújtani nekik. Továbbra is keményen fogok dolgozni, és a következő versenyen harcosan térnék vissza” – fogalmazott Hamilton, akinek ferraris csapattársa, Charles Leclerc a második helyen végzett.