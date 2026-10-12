Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon a Ferrari sztárja csak a hatodik helyen zárt. Lewis Hamilton elnézést kért a futamon elkövetett hibája miatt, mindemellett az is kiderült, hogy a trópusi hőségben rosszul lett.

Lewis Hamilton a hatodik helyen zárt a Max Verstappen győzelmével véget ért Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon. A hétszeres világbajnok a virtuális biztonsági autós szakaszban elhibázta a bokszbejáratot, majd a pályán maradás mellett döntött, a hajrában pedig a kopott gumik miatt három pozíciót veszített. A 41 éves sztár a leintés után vállalta a felelőséget, és a csapatrádión bocsánatot kért.

Lewis Hamilton számára nem alakult álomszerűen a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj
Lewis Hamilton számára nem alakult álomszerűen a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj
Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

Lewis Hamilton rosszul lett a futam után

A Motorsport információi szerint hétszeres világbajnok a futam után a trópusi hőség miatt rosszul lett, ezért az FIA orvosai is megvizsgálták – a brit pilóta azóta már jól van. 

A szélsőséges páratartalom és a verseny jelentette fizikai megterhelés annyira kimerítette, hogy a szokásos sajtótájékoztatón sem tudott részt venni. 

Hamilton így a verseny után eltűnt a nyilvánosság elől, de az orvosi ellátásnak köszönhetően hamar jobban érezte magát.

A Ferrari sztárja 17 forduló elteltével az egyéni összetett harmadik helyén áll 229 pontot gyűjtve. Az éllovas Kimi Antonelli (340 pont) jelenleg 102 egységgel vezet csapattársa, a második George Russell mögött, és akár már a következő versenyhétvégén, Austinban bebiztosíthatja a világbajnoki címét. Ez azt jelenti, hogy a következő hétvége zárásaként legalább 125 pont előnnyel kell rendelkeznie a 20 éves olasznak bárkivel szemben ahhoz, hogy matematikailag is bajnokká avathassák.

  • Kapcsolódó cikkek
Ütközések és rekordkiesők, káoszba torkollott a Forma-1-es sprintfutam
Hamilton keményen odaszúrt az F1-nek és a fiatal pilótáknak
Drasztikus változás jön a Hungaroringen, teljesen átalakul az F1-es hétvége
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!