Lewis Hamilton a hatodik helyen zárt a Max Verstappen győzelmével véget ért Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon. A hétszeres világbajnok a virtuális biztonsági autós szakaszban elhibázta a bokszbejáratot, majd a pályán maradás mellett döntött, a hajrában pedig a kopott gumik miatt három pozíciót veszített. A 41 éves sztár a leintés után vállalta a felelőséget, és a csapatrádión bocsánatot kért.

Lewis Hamilton számára nem alakult álomszerűen a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

Lewis Hamilton rosszul lett a futam után

A Motorsport információi szerint hétszeres világbajnok a futam után a trópusi hőség miatt rosszul lett, ezért az FIA orvosai is megvizsgálták – a brit pilóta azóta már jól van.

A szélsőséges páratartalom és a verseny jelentette fizikai megterhelés annyira kimerítette, hogy a szokásos sajtótájékoztatón sem tudott részt venni.

Hamilton így a verseny után eltűnt a nyilvánosság elől, de az orvosi ellátásnak köszönhetően hamar jobban érezte magát.

Lewis Hamilton will not attend the post-race media session after feeling unwell following the race. 🤒 #F1 #LewisHamilton #SingaporeGP https://t.co/N06xI65FsY — Sportskeeda Pit Stop (@SKPitStop) October 11, 2026

A Ferrari sztárja 17 forduló elteltével az egyéni összetett harmadik helyén áll 229 pontot gyűjtve. Az éllovas Kimi Antonelli (340 pont) jelenleg 102 egységgel vezet csapattársa, a második George Russell mögött, és akár már a következő versenyhétvégén, Austinban bebiztosíthatja a világbajnoki címét. Ez azt jelenti, hogy a következő hétvége zárásaként legalább 125 pont előnnyel kell rendelkeznie a 20 éves olasznak bárkivel szemben ahhoz, hogy matematikailag is bajnokká avathassák.