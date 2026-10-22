Christian Horner visszaemlékezése szerint Lewis Hamilton nehéz időszakot élt át akkori csapatánál, a McLarennél. A műszaki problémák mellett Jenson Buttonnal sem volt felhőtlen a brit pilóta kapcsolata, ráadásul a sikertelenség is egyre jobban megviselte. A Red Bull korábbi vezetője egy váratlan telefonhívás után kezdett gyanakodni arra, hogy a világbajnok új lehetőségeket keres.

Lewis Hamilton a Mercedestől került a Ferrarihoz, de előtte a Red Bullhoz is szerződhetett volna

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Lewis Hamilton a Red Bull pilótája lehetett volna

A felek Adrian Newey, a Red Bull legendás tervezőmérnökének ascoti otthonában találkoztak. Horner szerint a beszélgetés során Hamilton nem kerülgette a forró kását, hanem nyíltan rákérdezett, mit kellene tennie azért, hogy az energiaitalos csapathoz igazolhasson.

„Mi szükséges ahhoz, hogy csatlakozhassak hozzátok, srácok?”

– idézte fel Hamilton szavait Horner.

A korábbi csapatfőnök és Newey is izgalmas lehetőségnek tartotta, hogy a brit Sebastian Vettel csapattársa legyen. Helmut Marko azonban nem fogadta kitörő lelkesedéssel az ötletet, mivel attól tartott, hogy Hamilton érkezése veszélyeztetheti Vettel csapaton belüli helyzetét – számolt be róla a Motorsport.

Lewis Hamilton és Sebastian Vettel végül nem lettek csapattársak

Fotó: PETER KOHALMI / AFP

A megállapodás végül nem született meg. Horner szerint a brit pilóta szerződtetése rendkívül komoly anyagi terhet jelentett volna, a Red Bull vezetősége pedig nem akart ekkora összeget áldozni az üzletre. Hamilton így végül a Mercedeshez igazolt, ahol később hat világbajnoki címet szerezett, 2025-től pedig már a Ferrari Forma-1-es csapatát erősíti.