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A hétszeres világbajnok akár a Red Bull pilótájaként is folytathatta volna Forma-1-es pályafutását, mielőtt 2013-ban a Mercedeshez szerződött. Christian Horner, a Red Bull korábbi csapatfőnöke önéletrajzi könyvében olyan titkos találkozóról rántotta le a leplet, amelyen Lewis Hamilton egyértelművé tette: szívesen csatlakozna az osztrák istállóhoz.

Christian Horner visszaemlékezése szerint Lewis Hamilton nehéz időszakot élt át akkori csapatánál, a McLarennél. A műszaki problémák mellett Jenson Buttonnal sem volt felhőtlen a brit pilóta kapcsolata, ráadásul a sikertelenség is egyre jobban megviselte. A Red Bull korábbi vezetője egy váratlan telefonhívás után kezdett gyanakodni arra, hogy a világbajnok új lehetőségeket keres.

Lewis Hamilton a Mercedestől került a Ferrarihoz, de előtte a Red Bullhoz is szerződhetett volna
Lewis Hamilton a Mercedestől került a Ferrarihoz, de előtte a Red Bullhoz is szerződhetett volna
Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Lewis Hamilton a Red Bull pilótája lehetett volna

A felek Adrian Newey, a Red Bull legendás tervezőmérnökének ascoti otthonában találkoztak. Horner szerint a beszélgetés során Hamilton nem kerülgette a forró kását, hanem nyíltan rákérdezett, mit kellene tennie azért, hogy az energiaitalos csapathoz igazolhasson.

„Mi szükséges ahhoz, hogy csatlakozhassak hozzátok, srácok?” 

– idézte fel Hamilton szavait Horner.

A korábbi csapatfőnök és Newey is izgalmas lehetőségnek tartotta, hogy a brit Sebastian Vettel csapattársa legyen. Helmut Marko azonban nem fogadta kitörő lelkesedéssel az ötletet, mivel attól tartott, hogy Hamilton érkezése veszélyeztetheti Vettel csapaton belüli helyzetét – számolt be róla a Motorsport.

Aston Martin's German driver Sebastian Vettel and British driver Lewis Hamilton celebrate with champagne on the podium after the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring race track in Mogyorod near Budapest on August 1, 2021. (Photo by Peter Kohalmi / AFP)
Lewis Hamilton és Sebastian Vettel végül nem lettek csapattársak
Fotó: PETER KOHALMI / AFP

A megállapodás végül nem született meg. Horner szerint a brit pilóta szerződtetése rendkívül komoly anyagi terhet jelentett volna, a Red Bull vezetősége pedig nem akart ekkora összeget áldozni az üzletre. Hamilton így végül a Mercedeshez igazolt, ahol később hat világbajnoki címet szerezett, 2025-től pedig már a Ferrari Forma-1-es csapatát erősíti.

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