Christian Horner visszaemlékezése szerint Lewis Hamilton nehéz időszakot élt át akkori csapatánál, a McLarennél. A műszaki problémák mellett Jenson Buttonnal sem volt felhőtlen a brit pilóta kapcsolata, ráadásul a sikertelenség is egyre jobban megviselte. A Red Bull korábbi vezetője egy váratlan telefonhívás után kezdett gyanakodni arra, hogy a világbajnok új lehetőségeket keres.
Lewis Hamilton a Red Bull pilótája lehetett volna
A felek Adrian Newey, a Red Bull legendás tervezőmérnökének ascoti otthonában találkoztak. Horner szerint a beszélgetés során Hamilton nem kerülgette a forró kását, hanem nyíltan rákérdezett, mit kellene tennie azért, hogy az energiaitalos csapathoz igazolhasson.
„Mi szükséges ahhoz, hogy csatlakozhassak hozzátok, srácok?”
– idézte fel Hamilton szavait Horner.
A korábbi csapatfőnök és Newey is izgalmas lehetőségnek tartotta, hogy a brit Sebastian Vettel csapattársa legyen. Helmut Marko azonban nem fogadta kitörő lelkesedéssel az ötletet, mivel attól tartott, hogy Hamilton érkezése veszélyeztetheti Vettel csapaton belüli helyzetét – számolt be róla a Motorsport.
A megállapodás végül nem született meg. Horner szerint a brit pilóta szerződtetése rendkívül komoly anyagi terhet jelentett volna, a Red Bull vezetősége pedig nem akart ekkora összeget áldozni az üzletre. Hamilton így végül a Mercedeshez igazolt, ahol később hat világbajnoki címet szerezett, 2025-től pedig már a Ferrari Forma-1-es csapatát erősíti.
- Kapcsolódó cikkek