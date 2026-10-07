Komoly változás várható a 2027-es Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén. A Hungaroring megszokott programjából ugyanis kikerül a Forma–2 és a Forma–3, így a szurkolók jövőre hiába keresik majd a két utánpótlás-sorozat futamait. A helyük azonban nem feltétlenül marad üresen, a hírek szerint már az is körvonalazódik, milyen versenyeket láthat majd a magyar közönség.

Megváltozik a 2027-es Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéje Fotó: GONGORA / NurPhoto

Megváltozik a Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéje

A Forma–2 és a Forma–3 2027-es versenynaptárából egyaránt kimarad a Hungaroring, így egyik sorozat sem kíséri el a Forma–1 mezőnyét Mogyoródra. Mindez komoly változást jelent a Magyar Nagydíj megszokott programjában, hiszen a magyar pálya hosszú ideje fontos állomása az F1 közvetlen utánpótlását jelentő szériáknak.

A döntés hátterében elsősorban szakmai szempontok állnak: a cél az, hogy a fiatal versenyzők minél több, egymástól eltérő karakterisztikájú pályát ismerjenek meg, és ezáltal változatosabb körülmények között szerezzenek tapasztalatot. A módosításnak ugyanakkor pénzügyi okai is lehetnek, a hírek szerint ugyanis akadnak olyan, eddig főként a Forma–1-re koncentráló helyszínek, amelyek fizettek azért, hogy az F2 és az F3 futamai is bekerüljenek a nagydíjhétvégéjük programjába.

A két sorozat távozása azonban nem jelenti azt, hogy a Magyar Nagydíj betétprogramja jelentősen megrövidülne. A Porsche Szuperkupa továbbra is a hétvége része marad, miközben jó esély mutatkozik arra is, hogy 2027-ben a Formula Regional European Championship (FREC) mezőnye visszatérjen a Hungaroringre. A sorozat versenyzői számára nem lenne ismeretlen a mogyoródi aszfaltcsík, hiszen 2026 nyarán már összemérték rajta a tudásukat. Arról, hogy pontosan milyen nemzetközi sorozatok érkezhetnek az F2 és az F3 helyére, várhatóan október végén születhet hivatalos bejelentés - írta a Nemzeti Sport.