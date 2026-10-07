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Jelentősen átalakul a Hungaroring megszokott versenyprogramja 2027-ben, miután két fontos betétsorozat is kikerül a naptárból. A Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén sem a Forma–2, sem a Forma–3 mezőnye nem áll rajthoz, amivel egy több évtizedes hagyomány szakad meg Mogyoródon.

Komoly változás várható a 2027-es Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén. A Hungaroring megszokott programjából ugyanis kikerül a Forma–2 és a Forma–3, így a szurkolók jövőre hiába keresik majd a két utánpótlás-sorozat futamait. A helyük azonban nem feltétlenül marad üresen, a hírek szerint már az is körvonalazódik, milyen versenyeket láthat majd a magyar közönség.

Megváltozik a Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéje
Megváltozik a 2027-es Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéje Fotó: GONGORA / NurPhoto

Megváltozik a Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéje

A Forma–2 és a Forma–3 2027-es versenynaptárából egyaránt kimarad a Hungaroring, így egyik sorozat sem kíséri el a Forma–1 mezőnyét Mogyoródra. Mindez komoly változást jelent a Magyar Nagydíj megszokott programjában, hiszen a magyar pálya hosszú ideje fontos állomása az F1 közvetlen utánpótlását jelentő szériáknak.

A döntés hátterében elsősorban szakmai szempontok állnak: a cél az, hogy a fiatal versenyzők minél több, egymástól eltérő karakterisztikájú pályát ismerjenek meg, és ezáltal változatosabb körülmények között szerezzenek tapasztalatot. A módosításnak ugyanakkor pénzügyi okai is lehetnek, a hírek szerint ugyanis akadnak olyan, eddig főként a Forma–1-re koncentráló helyszínek, amelyek fizettek azért, hogy az F2 és az F3 futamai is bekerüljenek a nagydíjhétvégéjük programjába.

A két sorozat távozása azonban nem jelenti azt, hogy a Magyar Nagydíj betétprogramja jelentősen megrövidülne. A Porsche Szuperkupa továbbra is a hétvége része marad, miközben jó esély mutatkozik arra is, hogy 2027-ben a Formula Regional European Championship (FREC) mezőnye visszatérjen a Hungaroringre. A sorozat versenyzői számára nem lenne ismeretlen a mogyoródi aszfaltcsík, hiszen 2026 nyarán már összemérték rajta a tudásukat. Arról, hogy pontosan milyen nemzetközi sorozatok érkezhetnek az F2 és az F3 helyére, várhatóan október végén születhet hivatalos bejelentés - írta a Nemzeti Sport.

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Évtizedes hagyomány szakad meg

A mostani változás azért is számít különlegesnek, mert egy több évtizedes hagyomány szakad meg a Hungaroringen. A Forma–1 első számú nevelősorozata az 1990-es évek vége óta szinte folyamatosan része volt a Magyar Nagydíj programjának, előbb nemzetközi Formula–3000, később GP2, majd Forma–2 néven. Ebben az időszakban csupán 2021 jelentett kivételt, amikor a koronavírus-járvány miatt átalakított versenynaptár következtében az F2 nem látogatott el Magyarországra.

Ezen felül pedig, még hosszabb megszakítás nélküli sorozat ér véget a Forma–3 esetében. A bajnokság elődje, a GP3 2010-es indulása óta minden évben rendeztek futamot a Hungaroringen, vagyis 2027 lesz az első olyan szezon, amikor ez a mezőny nem szerepel a Magyar Nagydíj hétvégéjén. 

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