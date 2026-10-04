Nem indult zökkenőmentesen a Forma–1-es Maláj Nagydíj, az esős időjárás miatt ugyanis már a rajt előtt komoly problémák adódtak Sepangban. A késve megkezdett felvezető körök alatt Isack Hadjar kicsúszott, Lewis Hamilton technikai problémával küzdött, Liam Lawson pedig a rajtrácson ragadt. A kialakult káosz miatt végül a teljes rajtprocedúrát felfüggesztették.

Már a felvezető körökön akadt probléma Maláj Nagydíjon Fotó: X/

Már a felvezető körökön akadt probléma Maláj Nagydíjon

A mezőnyt a biztonsági autó mögött engedték pályára, ám már az első körön jöttek a problémák. Isack Hadjar a 3-as kanyarnál csúszott ki és a kavicságyba került, de sikerült mozgásban tartania az autót és visszatérnie a pályára. Mivel nem esett vissza a mezőny végére, lehetősége volt visszavenni eredeti pozícióját.

Nem sokkal később Lewis Hamilton Ferrarijánál is probléma jelentkezett. A hétszeres világbajnok drasztikusan lelassult, a rádióban pedig azt jelezte csapatának, hogy hiába nyomja a gázpedált, az autó nem reagál. A Ferrari szoftverhibáról tájékoztatta Hamiltont, aki rövid időre meg is állt a pályán, végül azonban sikerült ismét elindulnia.

Hamilton problémája komoly zavart okozott a mögötte érkezők között. Többen nem akarták megelőzni a lassan haladó Ferrarit, ezért a mezőny jelentősen szétszakadt. Liam Lawson eközben a rajtrácson ragadt, majd Max Verstappennél is problémát jeleztek.

A versenyirányítás végül felfüggesztette a rajtprocedúrát, a mezőnyt pedig visszarendelte a bokszutcába. A helyzetet tovább bonyolította, hogy Verstappen az élen már két kört teljesített, miközben nem volt egyértelmű, hogy a szétszakadt mezőny minden tagja ugyanennyi kört tett-e meg.

Steady, Isack! Hadjar slithers off but finds his way back on track #F1 #BahrainGP https://t.co/IJ70naQPgt — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Egyelőre továbbra sem tudni, mikor folytatódhat a Maláj Nagydíj rajtprocedúrája, az FIA ugyanis még nem közölt új időpontot. Sepangban ugyanakkor folyamatosan javulnak a körülmények: az eső elállt, a pálya egyre gyorsabban szárad, és a radarkép alapján újabb csapadék sem várható. Mindez azt valószínűsíti, hogy a folytatáskor akár állórajttal is kezdetét veheti a verseny - írja az F1 hivatalos oldala.