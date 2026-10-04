Mint arról az Origo Sport is beszámolt, nem indult zökkenőmentesen a Forma–1-es Maláj Nagydíj, az esős időjárás miatt ugyanis már a rajt előtt komoly problémák adódtak Sepangban. A késve megkezdett felvezető körök során Isack Hadjar kicsúszott, Lewis Hamilton technikai problémával küzdött, Liam Lawson pedig a rajtrácson ragadt, így a kialakult káosz miatt végül a teljes rajtprocedúrát felfüggesztették. A magyar idő szerint eredetileg 9 órára tervezett rajtra végül közel kétórás csúszással, nem sokkal 11 óra előtt került sor, ekkor pedig már minden versenyző gond nélkül el tudott rajtolni.

Max Verstappen nyerte a Forma–1-es Maláj Nagydíjat / Fotó: Jade Gao / AFP

Max Verstappen nyerte a Forma–1-es Maláj Nagydíjat

A rajtnál a két Mercedes remekül kapta el a pillanatot, Kimi Antonelli és George Russell is megelőzte Max Verstappent. A holland azonban gyorsan rendezte sorait, előbb Russellt utasította maga mögé, majd a biztonsági autós szakaszt követően Antonellit is megelőzte, és átvette a vezetést. Verstappen ezt követően folyamatosan növelte előnyét, miközben a két Mercedes egymással csatázott mögötte.

A változó pályakörülmények a stratégiákat is alaposan megkavarták. Valtteri Bottas kicsúszása miatt pályára küldték a biztonsági autót, a száradó aszfalt miatt pedig rövid időn belül szinte mindenki slick gumikra váltott. Lewis Hamilton eközben látványos felzárkózásba kezdett. A futam elején egészen a mezőny hátsó részébe csúszott vissza, később azonban sorra javította a pozícióit, Liam Lawsont megelőzve már az ötödik helyen haladt, majd fokozatosan csökkentette hátrányát az előtte autózó Isack Hadjarral szemben. A következő kerékcserék során Hadjar és Hamilton is a bokszba hajtott.

A hajrára ismét összerázódott a mezőny, miután a 45. körben újra pályára küldték a biztonsági autót. A lehetőséget többen kerékcserére használták ki, köztük a két McLaren is. Az 50. körben még Verstappen, Antonelli, Russell volt az első három sorrendje, ám a brit Mercedesén technikai probléma jelentkezett, így kénytelen volt kiállni. A kaotikus hajrá ezzel még nem ért véget, nem sokkal később Lando Norris is kicsúszott, és a sóderágyban kötött ki.

Lewis Hamilton egy másodpercen belülre zárkózott fel Isack Hadjarra, majd körökön keresztül folyamatos nyomás alatt tartotta a Red Bull pilótáját. Az 53. körben végül sikerült is megelőznie a franciát, ezzel feljött a harmadik helyre, ami különösen nagy teljesítmény annak fényében, hogy a futam első tíz körében még a 16. helyen is állt.