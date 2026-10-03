A 2026-os Forma–1-es Maláj Nagydíjat eredetileg áprilisban rendezték volna meg, ám a közel-keleti háborús konfliktus miatt törölték. A versenyhétvégét végül a malajziai Sepangba helyezték át, ahol 2017 óta először rendeznek ismét F1-es versenyt. A pénteki első szabadedzésen Max Verstappen, a másodikon Charles Leclerc, míg a szombati tréningen Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így három különböző csapat versenyzője várhatta bizakodva az időmérőt.

Max Verstappen nyerte a Maláj Nagydíjat Fotó: SRINIVASA KRISHNAN - ASHWITH S P / NurPhoto

Max Verstappen nyerte a Forma–1-es Maláj Nagydíj időmérőjét

Verstappen zárt az élen a kvalifikáció első szakaszában, a holland mögött Hamilton és Leclerc következett, így a Ferrari mindkét versenyzője magabiztosan jutott tovább. Piastri a negyedik, Hadjar az ötödik helyen végzett, míg Antonelli, Norris, Bortoleto, Gasly és Colapinto is befért az első tízbe.

A Q1 egyik nagyobb meglepetését Russell szolgáltatta, aki csak a 11. helyen jutott tovább, miközben Lawson, Sainz, Alonso és Stroll is biztosította helyét a következő szakaszban. Az utolsó továbbjutó pozíció Lindbladé lett.

A kiesőzónában több rutinos versenyző is ott ragadt: Hülkenberg, Bearman, Ocon és Albon számára már a Q1-ben véget ért az időmérő, ahogyan a két Cadillac, Bottas és Pérez sem tudott bekerülni a legjobb 16 közé.

Verstappen a második szakaszban sem engedte ki a kezéből az első helyet, a holland ezúttal Antonellit és Leclerc-t előzte meg. Piastri a negyedik, Hamilton az ötödik helyen jutott tovább, míg Norris, Hadjar és Russell mellett Gasly és Bortoleto tette teljessé a Q3 mezőnyét.

A továbbjutásról lemaradók közül Lawson végzett a legelőrébb, de Alonso és Sainz sem tudta beverekedni magát a legjobb tíz közé. Stroll, Colapinto és Lindblad számára ugyancsak a Q2 jelentette a végállomást, így ők már nem lehettek ott a pole pozícióért zajló utolsó csatában