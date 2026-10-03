A 2026-os Forma–1-es Maláj Nagydíjat eredetileg áprilisban rendezték volna meg, ám a közel-keleti háborús konfliktus miatt törölték. A versenyhétvégét végül a malajziai Sepangba helyezték át, ahol 2017 óta először rendeznek ismét F1-es versenyt. A pénteki első szabadedzésen Max Verstappen, a másodikon Charles Leclerc, míg a szombati tréningen Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így három különböző csapat versenyzője várhatta bizakodva az időmérőt.
Max Verstappen nyerte a Forma–1-es Maláj Nagydíj időmérőjét
Verstappen zárt az élen a kvalifikáció első szakaszában, a holland mögött Hamilton és Leclerc következett, így a Ferrari mindkét versenyzője magabiztosan jutott tovább. Piastri a negyedik, Hadjar az ötödik helyen végzett, míg Antonelli, Norris, Bortoleto, Gasly és Colapinto is befért az első tízbe.
A Q1 egyik nagyobb meglepetését Russell szolgáltatta, aki csak a 11. helyen jutott tovább, miközben Lawson, Sainz, Alonso és Stroll is biztosította helyét a következő szakaszban. Az utolsó továbbjutó pozíció Lindbladé lett.
A kiesőzónában több rutinos versenyző is ott ragadt: Hülkenberg, Bearman, Ocon és Albon számára már a Q1-ben véget ért az időmérő, ahogyan a két Cadillac, Bottas és Pérez sem tudott bekerülni a legjobb 16 közé.
Verstappen a második szakaszban sem engedte ki a kezéből az első helyet, a holland ezúttal Antonellit és Leclerc-t előzte meg. Piastri a negyedik, Hamilton az ötödik helyen jutott tovább, míg Norris, Hadjar és Russell mellett Gasly és Bortoleto tette teljessé a Q3 mezőnyét.
A továbbjutásról lemaradók közül Lawson végzett a legelőrébb, de Alonso és Sainz sem tudta beverekedni magát a legjobb tíz közé. Stroll, Colapinto és Lindblad számára ugyancsak a Q2 jelentette a végállomást, így ők már nem lehettek ott a pole pozícióért zajló utolsó csatában
A Q3-ban már nem volt kérdés: Max Verstappen magabiztos teljesítménnyel szerezte meg a rajtelsőséget, ezzel a Red Bull első pole pozícióját ünnepelhette a szezonban. A holland mellől Hamilton indulhat az első sorból, míg Hadjar a harmadik legjobb időt autózta. A francia azonban nem tarthatja meg rajthelyét, hiszen már az időmérő előtt eldőlt, hogy öt rajthelyes büntetést kap, így csak hátrébbról vághat neki a Maláj Nagydíjnak. Antonelli a negyedik, Leclerc az ötödik, Norris a hatodik helyen zárta a kvalifikációt, őket Piastri, Russell, Gasly és Bortoleto követte a Q3 sorrendjében.