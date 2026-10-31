Az első után a második szabadedzésen is Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Mexikói Nagydíjon. A második legjobb köridőt a világbajnoki címvédő brit Lando Norris érte el a McLarennel, míg harmadik a Mercedes kormányzó honfitársa, George Russell lett. Utóbbi márkatársa, a pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli a negyedik időt autózta. Max Verstappen egy ütközéssel és egy beszólással keltett figyelmet.

Max Verstappent kellemetlenség érte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon Fotó: STEPHANIE TACY / NurPhoto

Max Verstappen balesete

A tréninget furcsa közjáték zavarta meg, ugyanis a szabadedzéseken merőben szokatlan csatát vívott egymással az új-zélandi Liam Lawson és a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen:

a két pilóta másodpercekig egymás mellett haladt, mintha egy futamon lennének pozícióért harcolva, egy ponton aztán össze is ért az autójuk.

A baleset okozta törmelékek miatt egy időre leállították a gyakorlást. Az incidens nyomán a zsűri mindkét versenyzőt megbüntette, a szombati időmérő után egy rajthellyel hátrébb sorolják őket. Verstappen ötödik, Lawson kilencedik lett a szabadedzésen.

WOAH! 😨 This is the moment where Verstappen and Lawson go wheel-to-wheel in FP2, and make contact! 💥 #F1 #MexicoGP https://t.co/edY5rY0h7E — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

„Nem hiszem, hogy ezt szerencsétlenségnek lehetne nevezni” – mondta Verstappen, amikor megkérdezték tőle, hogy csupán egy szerencsétlen ütközésről volt-e szó. "Talán nem volt túl okos dolog, amit Lawson megpróbált. Végül is ez nem fogja megváltoztatni a hétvégémet, de ha az ő helyében lennék, kicsit okosabban cselekednék. Amikor a helyedért küzdesz, ez tényleg nem a legokosabb viselkedés."

A 71 körös futam vasárnap - magyar idő szerint - 21 órakor rajtol. Az éllovas Antonellinek már csak két pontot kell szereznie, hogy megnyerje a vb-címet, ugyanis jelenleg 123 pont az előnye csapattársával, a brit George Russell-lel szemben öt versennyel a szezon vége előtt.