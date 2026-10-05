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Az F1-es Bahreini Nagydíj drámai végjátékot hozott George Russell számára. A Mercedes pilótája a Malajziában rendezett futam utolsó köreiben szállt ki a versenyből, a váratlan kudarc pedig alaposan felbosszantotta Toto Wolff csapatfőnököt.

A Malajziában rendezett Forma-1-es Bahreini Nagydíj George Russell számára drámai véget ért. A brit pilóta autója technikai probléma miatt néhány körrel a vége előtt megadta magát, így Russell pont nélkül zárta a futamot, és szinte reménytelen helyzetbe került a vb-címért folyó harcban. Csapattársa, az éllovas Kimi Antonelli – az ifjú olasz második lett Max Verstappen mögött – immár 84 ponttal vezet előtte, az idényből pedig már csak hét futam van hátra. A történtek Toto Wolffot alaposan felbőszítették, a Mercedes csapatfőnöke látványosan dühöngött a garázsban.

George Russell Mercedese a futam vége felé adta meg magát
George Russell Mercedese a futam vége felé adta meg magát
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Mercedes csapatfőnöke kiborult

Russell drámája tehát maradt következmények nélkül, a kamerák közelről rögzítették Toto Wolff heves reakcióját. A csapatfőnök láthatóan rendkívül nehezen viselte, ahogy versenyzője egyik pillanatról a másikra kiesik a futamból mindössze néhány körrel a leintés előtt. 

Az 54 éves osztrák szakember több alkalommal is az asztalra csapott, 

miközben a Mercedes újabb értékes eredményt veszített el, ráadásul egy olyan futamon, amelyen a csapat korábban még kettős dobogóra is esélyesnek tűnt – számolt be róla a Motorsport.

Toto Wolff szerint a Mercedesnek javulnia kell

Wolff a futam után sem próbálta szépíteni a történteket, nyíltan beszélt a kialakult helyzet miatti frusztrációjáról, és azt is elismerte, hogy a Mercedes már a hétvége előtt sem rendelkezett azzal a tempóval, amelyben előzetesen bíztak. 

A csapatfőnök szerint komoly munkára lesz szükség ahhoz, hogy javítsanak a teljesítményükön.

Wolff megerősítette, hogy Russell autójában erőforrás-meghibásodás történt, és külön hangsúlyozta, hogy a problémának nem volt köze a biztonsági autóhoz. A brit pilóta kiesése különösen fájdalmas lehetett a Mercedes számára, hiszen Russell éppen a dobogóért harcolt.

George Russell of Mercedes ahead the Formula 1 Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit in Sepang, Malaysia on October 4, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
George Russellnek egyre kevesebb az esélye a vb-győzelemre
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Mercedesnél azért a történtek ellenére sincs ok a pánikra, a német istálló versenyzői állnak a pontverseny élén, a csapat pedig a konstruktőrök között is magabiztosan, 151 ponttal vezet a Ferrari előtt.

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