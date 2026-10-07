A Mercedes pilótája számára drámai végjátékot hozott a Malajziában rendezett Forma-1-es Bahreini Nagydíj. George Russell autója technikai probléma miatt néhány körrel a vége előtt megadta magát, így a brit pont nélkül zárta a futamot, és nagyon nehéz helyzetbe került a vb-címért folyó harcban, hiszen csapattársa, az éllovas Kimi Antonelli már 84 ponttal vezet előtte. Russell kudarca Toto Wolff csapatfőnököt is feldühítette, a 28 éves versenyző ráadásul újabb kellemetlen helyzet előtt áll.

A Mercedes pilótájának, George Russellnek egyre kevesebb az esélye a vb-győzelemre

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Mercedes pilótája az utolsó helyről rajtol Szingapúrban

Komoly dilemma elé kerülhet a Mercedes a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíj előtt, miután Russell új erőforrást kap, és emiatt a rajtrács végéről kell megkezdenie a versenyt. A helyzet azért különösen kellemetlen, mert a csapat eredetileg csak a jövő heti austini futamon tervezte bevetni a továbbfejlesztett motort. Amennyiben Russell most egy régi specifikációt kapna, Austinban egy újabb cserével ismét a mezőny végére kényszerülne – ezzel végleg kiszállhatna a vb-címért folyó harcból.

George Russell is set for a grid penalty for the Singapore Grand Prix, due to an unavoidable engine change after his retirement at Sepang, Mercedes have confirmed 🚨 FULL STORY 👉 https://t.co/1qvc6pBOGa #F1 #SingaporeGP https://t.co/HdHTbwO73v — Formula 1 (@F1) October 7, 2026

A Mercedes így akár egy szokatlan megoldással is élhet: a riválisok szerint előrehozhatja az új erőforrás premierjét,

és már Szingapúrban beépítheti azt Russell autójába. A brit pilóta ezzel egyetlen büntetéssel letudhatná a motorcserét, miközben az idény hátralévő hét futamára már a fejlettebb technológiát használhatná – számolt be róla a Motorsport.

A lépésnek ugyanakkor Antonelli számára is lehet jelentősége. Ha a Mercedes Szingapúrban élesíti az új motort, a vb-pontverseny éllovasának is mérlegelnie kellene, hogy vállal-e egy rajtbüntetést a fejlesztés korábbi használatáért, vagy kitart az eredeti terv mellett, és Austinig vár.

A Forma-1-es szezon október 9-11. között folytatódik a Szingapúri Nagydíjjal.