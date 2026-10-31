Váratlan fordulattal folytatódik a Forma-1-es Mexikói Nagydíj hétvégéje: a Haas meglepetésre úgy döntött, Esteban Ocon helyett Hirakava Rjó vezeti az autót a szombati program során, valamint a vasárnapi futamon is. A csapat egyelőre nem adott részletes magyarázatot a cserére, így komoly kérdőjelek maradtak a háttérben.

Váratlan pilótacserét hajtott végre a Haas a Mexikói Nagydíjon Fotó: STEPHANIE TACY / NurPhoto

Váratlan pilótacsere a Mexikói Nagydíjon

Az amerikai istálló szombaton jelentette be, hogy a 30 éves francia versenyző helyét a 32 éves japán pilóta veszi át. A döntés azért is különösen meglepő, mert a Haas sem részletekkel, sem magyarázattal nem szolgált arra vonatkozóan, mi áll a hirtelen csere hátterében. Hirakava számára ugyanakkor nem lesz teljesen ismeretlen az autó, hiszen a Mexikói Nagydíj pénteki első szabadedzésén már ő vezethette Ocon versenygépét.

A japán versenyző azon a tréningen a 15. legjobb köridőt érte el, míg Ocon a második szabadedzésen a 13. helyen zárt. Hirakava korábban komoly sikert is elért a hosszútávú autóversenyzésben: 2022-ben a Toyota színeiben megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás viadalt.

A Mexikói Nagydíj programja szombaton a harmadik szabadedzéssel folytatódik, amelyet magyar idő szerint 18.30-kor rendeznek, az időmérő pedig 22 órakor kezdődik.