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Fordulatos és meglepetésekkel teli időmérőt hozott a vasárnapi futam kvalifikációja. A Mexikói Nagydíj időmérőjét Lewis Hamilton nyerte meg, így a Ferrari pilótája indulhat az élről a versenyen.

Izgalmas szabadedzésekkel hangoltak a pilóták a Forma–1-es Mexikói Nagydíj időmérő edzésére. Pénteken Charles Leclerc diktálta a tempót, a Ferrari versenyzője ugyanis mindkét gyakorlást megnyerte, szombaton azonban Lando Norris került az élre. A McLaren címvédője mindössze egyetlen ezredmásodperccel előzte meg Kimi Antonellit, így szoros csatára lehetett számítani a rajtelsőségért.

Lewis Hamilton remekül kezdte a Mexikói Nagydíj időmérőjét
Lewis Hamilton remekül kezdte a Mexikói Nagydíj időmérőjét Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

Lewis Hamilton nyerte a Forma–1-es Mexikói Nagydíj időmérőjét

A Q1 Fernando Alonso műszaki hibája miatt rögtön piros zászlóval kezdődött, majd az újraindítás után a Ferrarik diktálták a tempót. Lewis Hamilton 165 ezreddel előzte meg Charles Leclerc-t, és végül a brit zárta az élen az első szakaszt. A kieső helyeken Albon, Alonso, Hirakava, Stroll, Pérez és Bottas végzett, így számukra véget ért az időmérő.

A Q2 végén Lando Norris javított a legtöbbet, és az élre ugrott, miközben csapattársa, Oscar Piastri óriási meglepetésre kiesett. A brit mögött Max Verstappen, Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárt, míg George Russell, Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Arvid Lindblad, Liam Lawson és Pierre Gasly is bejutott a Q3-ba. A továbbjutásról lemaradt Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman és Carlos Sainz.

Lewis Hamilton remek hajrával szerezte meg a pole pozíciót a Mexikói Nagydíj időmérőjén.

A Ferrari brit versenyzője a Q3 döntő pillanataiban futotta meg a leggyorsabb kört, amellyel maga mögé utasította George Russellt és csapattársát, Charles Leclerc-t, míg Max Verstappen csak a negyedik helyen zárt.

Hamilton ezzel tíz év után ismét az első rajtkockából indulhat Mexikóban, hiszen legutóbb 2016-ban szerzett itt pole pozíciót. A Ferrari számára is nagy siker a kvalifikáció, különösen úgy, hogy Leclerc a harmadik helyről vághat neki a futamnak.

 

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