A kaotikus, esős szingapúri sprintfutamon Max Verstappen győzött szombaton, miután a rajt előtt több mint félórás csúszást okozott a heves esőzés. A Red Bull holland pilótája mögött a két Ferrari-versenyző, Lewis Hamilton és Charles Leclerc végzett a második, illetve a harmadik helyen.

Max Verstappen nyerte a szingapúri Forma-1-es nagydíj sprintfutamát Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

A szingapúri sprintfutam káoszba torkollott

A verseny legdrámaibb pillanatait George Russell szolgáltatta.

A Mercedes brit pilótája a rajt után megelőzte Verstappent, ám a hajrában, az utolsó kanyarban a falnak csúszott, így a holland visszavette a vezetést, és megszerezte a győzelmet.

Az Origo az előzetesében azt írta, káosz várható, és ez megtörtént. A futam utolsó körében a McLaren két versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri is összeütközött, miközben a negyedik és ötödik helyért harcoltak. Az incidensből Kimi Antonelli profitált, aki negyedikként ért célba. A világbajnoki pontverseny éllovasa így újabb értékes pontokat szerzett.

A kaotikus sprintfutamon összesen kilenc autó (Russell, Hadjar, Albon. Bortoleto, Bottas, Colapinto, Perez, Norris és Piastri) esett ki, vagyis hatalmas pusztítás történt, ami rekord a Forma–1 sprintversenyeinek történetében. Verstappen sikere különösen értékes, hiszen a szingapúri Marina Bay utcai pályán korábban még soha nem nyert.