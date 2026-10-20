A négyszeres Forma–1-es világbajnok Max Verstappen legutóbb a pole-pozícióból indulva megnyerte a szingapúri sprintfutamot, majd egy nappal később az F1-es Szingapúri Nagydíjon is győzelmet aratott.

A győzelme ellenére Max Verstappen nem érzi a sprintversenyek létjogosultságát

Fotó: Daniel Ceng / Anadolu via AFP

A holland klasszis a Marina Bay nevű utcai pályán aratta szezonbeli első sprintgyőzelmét, az eredmény azonban aligha változtat a sprintformátummal kapcsolatos véleményén, mivel mögötte egyetlen komoly előzési kísérletre sem került sor.

A Red Bull holland pilótája szerint a sprintversenyeket olyan helyszínekre kellene korlátozni, ahol az autók valóban képesek egymással versenyezni.

Nem kellene sprintversenyt rendeznünk olyan pályán, ahol nem lehet előzni. Vannak pályák, ahol lehet versenyezni és előzni, de olyan helyszínek is, ahol erre nincs lehetőség, és jövőre is rendeznek majd sprintversenyeket ilyen helyszíneken”

– idézi a holland pilótát a RacingNews365, aki hangsúlyozta, hogy nem különösebben zavarja ez a formátum, csak szimplán nem az, amit szeret.

Verstappen szerint fölösleges megrendezi az F1-es sprintfutamokat

Verstappen kiemelte, hogy a probléma gyökere a Marina Bayhez hasonló pályákon az előzést segítő rendszerek korlátozott hatékonyságában rejlik.

„A pálya nagyszerű, de jelenleg az is problémát jelent, hogy az előzési mód itt szinte semmit sem ér. Az egyenesekben nem igazán lehet vele sokat nyerni. Ez, valamint a jelenlegi szabályok – a nagyszerű akkumulátorainkkal együtt – azt eredményezik, hogy az egész nem sokat segít. Jelenleg még arra sincs igazán lehetőség, hogy nagyon közel kerüljünk az előttünk haladó autóhoz, vagy jelentős sebességkülönbséget alakítsunk ki vele szemben. Ezért hosszabb egyenesre vagy egy megfelelőbb, szűk hajtűkanyarra lenne szükség az előzéshez, de még ezek mellett is nagyobb sebességkülönbségre lenne szükség az egyenesben” – tette hozzá Verstappen.

A holland pilóta kijelentései különös jelentőséget kapnak annak fényében, hogy jövőre a Monacói Nagydíj előtt is rendeznek majd sprintversenyt.

A 2027-es Forma–1-es szezonban tíz sprintfutam szerepel majd a versenynaptárban, köztük a monacói utcai pályán rendezett viadal is. A hercegség pályáját elsősorban a hagyományai miatt szeretik a szurkolók, az előzések száma ugyanis itt az egyik legalacsonyabb a versenynaptárban.