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Andrea Kimi Antonelli történelmet írt: mindössze 20 évesen a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett. Antonelli nemcsak Sebastian Vettel rekordját döntötte meg, hanem egy egész nemzet várakozásait is beteljesítette: 73 év után ismét olasz versenyző ülhetett fel a motorsport királykategóriájának trónjára. A Mercedes fiatal tehetsége elképesztő utat járt be a gokartoktól a világbajnoki címig – most pedig már a Forma–1 új korszakának egyik legnagyobb ígéreteként tekintenek rá.

2026. november 2-án új fejezet kezdődött a Forma–1 történelemkönyvében. A mexikóvárosi futamon Andrea Kimi Antonelli a harmadik helyen ért célba, és ezzel bebiztosította pályafutása első világbajnoki címét.

Newly crowned F1 World Champion Andrea Kimi Antonelli of Italy and the Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team is carried on the shoulders of race winner Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing, and second-place finisher Lewis Hamilton of Great Britain and Scuderia Ferrari during the podium celebration after the F1 Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City, Mexico, on November 1, 2026. (Photo by Ismael Rosas/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)
12 világbajnoki cím egyetlen képen: Verstappen és Hamilton emelte a magasba Antonellit
Fotó: Ismael Rosas / NurPhoto via AFP

Antonelli ezzel nem egyszerűen világbajnok lett: egy 16 éve fennálló rekordot adott át a múltnak. Sebastian Vettel 2010-ben 23 évesen és 134 naposan szerezte meg első vb-címét, Antonelli pedig több mint három évvel fiatalabban ért fel a csúcsra. A Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett.

Antonelli beleszületett a Forma–1-be?

Andrea Kimi Antonelli 2006. augusztus 25-én született Bolognában. Édesapja, Marco Antonelli maga is versenyző volt, később pedig saját motorsportcsapatot vezetett. Kimi Antonelli gyakorlatilag a versenypályák és a versenyautók között nőtt fel. A családi legendák szerint már kéthetes korában ott volt a garázsban, és az autók hangja, a benzingőz, valamint a szerelők világa jelentette számára a megszokott környezetet.

Háromévesen már szimulátoron gyakorolt, hétévesen pedig gokartba ült. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy kiderüljön: nem csupán egy motorsportőrült apuka lelkes kisfiáról van szó.

2019-ben, mindössze 12 évesen csatlakozott a Mercedes juniorprogramjához. A német istálló ezzel hosszú távon befektetett egy olyan tehetségbe, akit Toto Wolff személyesen is kiemelt figyelemmel követett.

Andrea Kimi Antonelli of Italy competes during the Margutti Trophy in Lonato, Italy, on March 13, 2016. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Kimi Antonelli is gokartversenyzőként kezdte
Fotó: Alessio Morgese / NurPhoto via AFP

Antonelli fejlődése egészen elképesztő tempóban zajlott. A gokartversenyeken már fiatalon, nemzetközi szinten is bizonyított: 2019-ben megnyerte a WSK Euro Series és a Super Master Series OK Junior kategóriáját, 2020-ban pedig Európa-bajnok lett.

A formaautózásba 2021-ben kóstolt bele, egy évvel később pedig már két bajnoki címet ünnepelhetett: megnyerte az olasz és a német Forma–4-es bajnokságot is. A két sorozatban összesen 22 futamgyőzelmet szerzett 35 rajtból.

2023-ban következett a Formula Regional European Championship, amelyet első nekifutásra megnyert. Ugyanebben az évben a közel-keleti Formula Regional-bajnokságban is az élen végzett.

A következő állomás 2024-ben a Forma–2 volt. Itt sem kellett sokat várni az első sikerekre: Silverstone-ban megnyerte a sprintversenyt, majd a Hungaroringen is győzött. Utóbbi sikerével a sorozat történetének legfiatalabb többszörös futamgyőztese lett.

Galéria: Andrea Kimi Antonelli az F1 történetének legfiatalabb világbajnoka
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A 20 éves Kimi Antonelli idén esélyt sem adott a riválisainak

Lewis Hamiltont váltotta a Mercedesnél 18 évesen

A Mercedes ekkor már pontosan tudta, hogy nem érdemes tovább várni.

Amikor Lewis Hamilton bejelentette, hogy 2025-től a Ferrari versenyzője lesz, a Mercedesnek rendkívül nehéz döntést kellett meghoznia. Egy hétszeres világbajnok helyére kellett új pilótát ültetnie. Toto Wolff választása végül a mindössze 18 éves Antonellire esett, aki így George Russell csapattársa lett.

A döntés komoly visszhangot váltott ki. Sokan megkérdőjelezték, hogy nem túl korai-e egy ennyire fiatal versenyzőt a sportág egyik legnagyobb csapatának autójába ültetni. Wolff azonban hitt benne, még annak ellenére is, hogy az első F1-es szabadedzésén mindössze tíz perc elteltével nagy sebességgel a gumifalnak csapódott a Mercedesszel Monzában.

Antonelli azonban megmutatta, hogy nem véletlenül kapta meg a lehetőséget. A 2025-ös szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon a negyedik helyre kvalifikálta magát, majd a versenyen a 16. helyről indulva a negyedik helyen ért célba – végül azonban a versenybírói döntéseknek köszönhetően ötödikként rangsorolták.

Miamiban aztán újabb rekordot döntött: ő lett a legfiatalabb versenyző, aki valaha pole-pozíciót szerzett a Forma–1 bármilyen versenyformátumában, amikor megnyerte a sprintkvalifikációt.

A kanadai dobogós helyezésével pedig a sportág történetének harmadik legfiatalabb dobogósa lett.

Az újoncévet végül 150 ponttal, három dobogós helyezéssel és a világbajnoki összetett hetedik helyén zárta.

Antonelli előbb vezetett Forma–1-es autót, mint személygépkocsit

Antonelli már akkor több ezer kilométert tett meg egy F1-es autóval, amikor a közúti vezetéshez szükséges jogosítványát még meg sem szerezte. Talán az egyik legszórakoztatóbb történet Antonellivel kapcsolatban a hagyományos vezetői engedélyéhez kötődik.

2025. január 28-án a Mercedes a közösségi oldalán tudatta, hogy Kimi Antonelli sikeresen letette a közúti vezetési vizsgát. Önmagában ez nem lenne különösebben érdekes hír. Csakhogy a fiatal olasz ekkor már több ezer kilométert tett meg Forma–1-es versenyautókban, és éppen a királykategóriás bemutatkozására készült.

Antonelli előbb vezetett F1-es autót, mint személygépkocsit
Fotó: Andrea Kimi Antonelli@Instagram

Vagyis miközben a legtöbb 18 éves fiatal az első önálló autóvezetés élményére készült, Antonelli már a Mercedes F1-es autójának határait feszegette.

A történetben az az igazán abszurd, hogy a Forma–1-es szuperlicenc megszerzéséhez szükséges feltételeknek már korábban megfelelt, miközben a hétköznapi közúti vezetéshez szükséges jogosítványt csak 2025 januárjában kapta meg.

A Mercedes pilótájának nem sokkal később egyébként ideiglenesen bevonták a jogosítványát. Antonelli idén februárban egy korlátozott példányszámban gyártott Mercedest vezetett San Marinóban, ám egy lejtős, kétsávos úton elvesztette uralmát az autó felett. A rendőrség közleménye szerint Antonelli az úttest jobb oldalán egy közlekedési táblának ütközött, ezt követően kétszer is nekicsapódott a szalagkorlátnak, végül pedig egy támfalnak ütközve állt meg.

A hatóságok becslése alapján Antonelli Mercedese mintegy 144 méteren keresztül sodródott, mire megállt. Személyi sérülés nem történt. Az olasz pilóta szerencséjére akkor csekély volt a forgalom, így sikerült elkerülnie a súlyosabb következményeket. Ettől függetlenül Antonelli ügyében vizsgálat indult, amelynek lezárásáig nem ülhetett volán mögé.

Antonelli rekordokat döntögetett 2026-ban

Antonelli az idei szezonban nem egyszerűen stabilan versenyzett, hanem egymás után döntötte meg az F1 korábbi rekordjait.

  • 20 évesen és 68 naposan a legfiatalabb világbajnok;
  • 19 évesen és 6 hónaposan a legfiatalabb pole-pozíciós a nagydíjon;
  • 19 évesen és 7 hónaposan a legfiatalabb versenyző, aki vezette a vb-pontversenyt
  • A legfiatalabb, aki megszerezte a pole-pozíciót, a futamgyőzelmet és a leggyorsabb kört
  • Legfiatalabb Grand Slam-győztes a Monacói Nagydíjon
  • Az első 21. században született világbajnok
    A rekordok közül különösen érdekes a Kínai Nagydíj, ahol a pole-pozíció megszerzésével Sebastian Vettel 2008-as rekordját adta át a múltnak.

Japánban aztán a világbajnoki pontverseny élére állt, ezzel pedig Lewis Hamilton korábbi csúcsát is megdöntötte.

Monacóban újabb történelmi tettet hajtott végre: megszerezte a sportág egyik legritkább teljesítményét, a Grand Slamet. Ehhez nemcsak a pole-pozíciót és a futamgyőzelmet kell megszerezni, hanem a leggyorsabb kört is teljesíteni kell, miközben a versenyzőnek a teljes futamot az élen kell töltenie.

Ráadásul Antonelli lett az első pilóta, aki az első öt futamgyőzelmét egymást követően szerezte meg.

A 2026-os szezonban kilenc futamgyőzelemnél jár, és a monzai sikerével 60 év után ismét olasz versenyző nyerte meg a Forma–1-es Olasz Nagydíjat.

Újra olasz világbajnoka van a Forma–1-nek

Antonelli világbajnoki címe Olaszország számára is történelmi jelentőségű. Az F1-ben legutóbb 1953-ban ünnepelhettek olasz világbajnokot Alberto Ascari révén. Azóta több generáció nőtt fel úgy, hogy bár Olaszország a Ferrari révén a Forma–1 egyik legfontosabb nemzete, egyéni világbajnoki címet nem tudott adni a sportágnak.

Most, 73 évvel Ascari sikere után, egy Bolognából származó fiatalember visszahozta a világbajnoki trófeát Olaszországba. Antonelli pedig még csak most kezdte el igazán írni a saját történelmét.

Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli celebrates winning the world championship title at the end of the Mexico City Formula One Grand Prix, at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on November 1st, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
A 20 éves Kimi Antonelli idén esélyt sem adott a riválisainak
Fotó: Carl De Souza / AFP

A mexikói dobogón a négyszeres világbajnok Max Verstappen és a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton emelte a vállára az új világbajnokot. Különleges pillanat volt: két korszakos legenda ünnepelte azt a fiút, akinek a neve immár a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnokaként marad fenn.

 

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