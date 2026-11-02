2026. november 2-án új fejezet kezdődött a Forma–1 történelemkönyvében. A mexikóvárosi futamon Andrea Kimi Antonelli a harmadik helyen ért célba, és ezzel bebiztosította pályafutása első világbajnoki címét.
Antonelli ezzel nem egyszerűen világbajnok lett: egy 16 éve fennálló rekordot adott át a múltnak. Sebastian Vettel 2010-ben 23 évesen és 134 naposan szerezte meg első vb-címét, Antonelli pedig több mint három évvel fiatalabban ért fel a csúcsra. A Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett.
Antonelli beleszületett a Forma–1-be?
Andrea Kimi Antonelli 2006. augusztus 25-én született Bolognában. Édesapja, Marco Antonelli maga is versenyző volt, később pedig saját motorsportcsapatot vezetett. Kimi Antonelli gyakorlatilag a versenypályák és a versenyautók között nőtt fel. A családi legendák szerint már kéthetes korában ott volt a garázsban, és az autók hangja, a benzingőz, valamint a szerelők világa jelentette számára a megszokott környezetet.
Háromévesen már szimulátoron gyakorolt, hétévesen pedig gokartba ült. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy kiderüljön: nem csupán egy motorsportőrült apuka lelkes kisfiáról van szó.
2019-ben, mindössze 12 évesen csatlakozott a Mercedes juniorprogramjához. A német istálló ezzel hosszú távon befektetett egy olyan tehetségbe, akit Toto Wolff személyesen is kiemelt figyelemmel követett.
Antonelli fejlődése egészen elképesztő tempóban zajlott. A gokartversenyeken már fiatalon, nemzetközi szinten is bizonyított: 2019-ben megnyerte a WSK Euro Series és a Super Master Series OK Junior kategóriáját, 2020-ban pedig Európa-bajnok lett.
A formaautózásba 2021-ben kóstolt bele, egy évvel később pedig már két bajnoki címet ünnepelhetett: megnyerte az olasz és a német Forma–4-es bajnokságot is. A két sorozatban összesen 22 futamgyőzelmet szerzett 35 rajtból.
2023-ban következett a Formula Regional European Championship, amelyet első nekifutásra megnyert. Ugyanebben az évben a közel-keleti Formula Regional-bajnokságban is az élen végzett.
A következő állomás 2024-ben a Forma–2 volt. Itt sem kellett sokat várni az első sikerekre: Silverstone-ban megnyerte a sprintversenyt, majd a Hungaroringen is győzött. Utóbbi sikerével a sorozat történetének legfiatalabb többszörös futamgyőztese lett.
Lewis Hamiltont váltotta a Mercedesnél 18 évesen
A Mercedes ekkor már pontosan tudta, hogy nem érdemes tovább várni.
Amikor Lewis Hamilton bejelentette, hogy 2025-től a Ferrari versenyzője lesz, a Mercedesnek rendkívül nehéz döntést kellett meghoznia. Egy hétszeres világbajnok helyére kellett új pilótát ültetnie. Toto Wolff választása végül a mindössze 18 éves Antonellire esett, aki így George Russell csapattársa lett.
A döntés komoly visszhangot váltott ki. Sokan megkérdőjelezték, hogy nem túl korai-e egy ennyire fiatal versenyzőt a sportág egyik legnagyobb csapatának autójába ültetni. Wolff azonban hitt benne, még annak ellenére is, hogy az első F1-es szabadedzésén mindössze tíz perc elteltével nagy sebességgel a gumifalnak csapódott a Mercedesszel Monzában.
Antonelli azonban megmutatta, hogy nem véletlenül kapta meg a lehetőséget. A 2025-ös szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon a negyedik helyre kvalifikálta magát, majd a versenyen a 16. helyről indulva a negyedik helyen ért célba – végül azonban a versenybírói döntéseknek köszönhetően ötödikként rangsorolták.
Miamiban aztán újabb rekordot döntött: ő lett a legfiatalabb versenyző, aki valaha pole-pozíciót szerzett a Forma–1 bármilyen versenyformátumában, amikor megnyerte a sprintkvalifikációt.
A kanadai dobogós helyezésével pedig a sportág történetének harmadik legfiatalabb dobogósa lett.
Az újoncévet végül 150 ponttal, három dobogós helyezéssel és a világbajnoki összetett hetedik helyén zárta.
Antonelli előbb vezetett Forma–1-es autót, mint személygépkocsit
Antonelli már akkor több ezer kilométert tett meg egy F1-es autóval, amikor a közúti vezetéshez szükséges jogosítványát még meg sem szerezte. Talán az egyik legszórakoztatóbb történet Antonellivel kapcsolatban a hagyományos vezetői engedélyéhez kötődik.
2025. január 28-án a Mercedes a közösségi oldalán tudatta, hogy Kimi Antonelli sikeresen letette a közúti vezetési vizsgát. Önmagában ez nem lenne különösebben érdekes hír. Csakhogy a fiatal olasz ekkor már több ezer kilométert tett meg Forma–1-es versenyautókban, és éppen a királykategóriás bemutatkozására készült.
Vagyis miközben a legtöbb 18 éves fiatal az első önálló autóvezetés élményére készült, Antonelli már a Mercedes F1-es autójának határait feszegette.
A történetben az az igazán abszurd, hogy a Forma–1-es szuperlicenc megszerzéséhez szükséges feltételeknek már korábban megfelelt, miközben a hétköznapi közúti vezetéshez szükséges jogosítványt csak 2025 januárjában kapta meg.
A Mercedes pilótájának nem sokkal később egyébként ideiglenesen bevonták a jogosítványát. Antonelli idén februárban egy korlátozott példányszámban gyártott Mercedest vezetett San Marinóban, ám egy lejtős, kétsávos úton elvesztette uralmát az autó felett. A rendőrség közleménye szerint Antonelli az úttest jobb oldalán egy közlekedési táblának ütközött, ezt követően kétszer is nekicsapódott a szalagkorlátnak, végül pedig egy támfalnak ütközve állt meg.
A hatóságok becslése alapján Antonelli Mercedese mintegy 144 méteren keresztül sodródott, mire megállt. Személyi sérülés nem történt. Az olasz pilóta szerencséjére akkor csekély volt a forgalom, így sikerült elkerülnie a súlyosabb következményeket. Ettől függetlenül Antonelli ügyében vizsgálat indult, amelynek lezárásáig nem ülhetett volán mögé.
Antonelli rekordokat döntögetett 2026-ban
Antonelli az idei szezonban nem egyszerűen stabilan versenyzett, hanem egymás után döntötte meg az F1 korábbi rekordjait.
- 20 évesen és 68 naposan a legfiatalabb világbajnok;
- 19 évesen és 6 hónaposan a legfiatalabb pole-pozíciós a nagydíjon;
- 19 évesen és 7 hónaposan a legfiatalabb versenyző, aki vezette a vb-pontversenyt
- A legfiatalabb, aki megszerezte a pole-pozíciót, a futamgyőzelmet és a leggyorsabb kört
- Legfiatalabb Grand Slam-győztes a Monacói Nagydíjon
- Az első 21. században született világbajnok
A rekordok közül különösen érdekes a Kínai Nagydíj, ahol a pole-pozíció megszerzésével Sebastian Vettel 2008-as rekordját adta át a múltnak.
Japánban aztán a világbajnoki pontverseny élére állt, ezzel pedig Lewis Hamilton korábbi csúcsát is megdöntötte.
Monacóban újabb történelmi tettet hajtott végre: megszerezte a sportág egyik legritkább teljesítményét, a Grand Slamet. Ehhez nemcsak a pole-pozíciót és a futamgyőzelmet kell megszerezni, hanem a leggyorsabb kört is teljesíteni kell, miközben a versenyzőnek a teljes futamot az élen kell töltenie.
Ráadásul Antonelli lett az első pilóta, aki az első öt futamgyőzelmét egymást követően szerezte meg.
A 2026-os szezonban kilenc futamgyőzelemnél jár, és a monzai sikerével 60 év után ismét olasz versenyző nyerte meg a Forma–1-es Olasz Nagydíjat.
Újra olasz világbajnoka van a Forma–1-nek
Antonelli világbajnoki címe Olaszország számára is történelmi jelentőségű. Az F1-ben legutóbb 1953-ban ünnepelhettek olasz világbajnokot Alberto Ascari révén. Azóta több generáció nőtt fel úgy, hogy bár Olaszország a Ferrari révén a Forma–1 egyik legfontosabb nemzete, egyéni világbajnoki címet nem tudott adni a sportágnak.
Most, 73 évvel Ascari sikere után, egy Bolognából származó fiatalember visszahozta a világbajnoki trófeát Olaszországba. Antonelli pedig még csak most kezdte el igazán írni a saját történelmét.
A mexikói dobogón a négyszeres világbajnok Max Verstappen és a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton emelte a vállára az új világbajnokot. Különleges pillanat volt: két korszakos legenda ünnepelte azt a fiút, akinek a neve immár a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnokaként marad fenn.