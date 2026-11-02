2026. november 2-án új fejezet kezdődött a Forma–1 történelemkönyvében. A mexikóvárosi futamon Andrea Kimi Antonelli a harmadik helyen ért célba, és ezzel bebiztosította pályafutása első világbajnoki címét.

12 világbajnoki cím egyetlen képen: Verstappen és Hamilton emelte a magasba Antonellit

Fotó: Ismael Rosas / NurPhoto via AFP

Antonelli ezzel nem egyszerűen világbajnok lett: egy 16 éve fennálló rekordot adott át a múltnak. Sebastian Vettel 2010-ben 23 évesen és 134 naposan szerezte meg első vb-címét, Antonelli pedig több mint három évvel fiatalabban ért fel a csúcsra. A Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett.

Antonelli beleszületett a Forma–1-be?

Andrea Kimi Antonelli 2006. augusztus 25-én született Bolognában. Édesapja, Marco Antonelli maga is versenyző volt, később pedig saját motorsportcsapatot vezetett. Kimi Antonelli gyakorlatilag a versenypályák és a versenyautók között nőtt fel. A családi legendák szerint már kéthetes korában ott volt a garázsban, és az autók hangja, a benzingőz, valamint a szerelők világa jelentette számára a megszokott környezetet.

Háromévesen már szimulátoron gyakorolt, hétévesen pedig gokartba ült. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy kiderüljön: nem csupán egy motorsportőrült apuka lelkes kisfiáról van szó.

2019-ben, mindössze 12 évesen csatlakozott a Mercedes juniorprogramjához. A német istálló ezzel hosszú távon befektetett egy olyan tehetségbe, akit Toto Wolff személyesen is kiemelt figyelemmel követett.

Kimi Antonelli is gokartversenyzőként kezdte

Fotó: Alessio Morgese / NurPhoto via AFP

Antonelli fejlődése egészen elképesztő tempóban zajlott. A gokartversenyeken már fiatalon, nemzetközi szinten is bizonyított: 2019-ben megnyerte a WSK Euro Series és a Super Master Series OK Junior kategóriáját, 2020-ban pedig Európa-bajnok lett.

A formaautózásba 2021-ben kóstolt bele, egy évvel később pedig már két bajnoki címet ünnepelhetett: megnyerte az olasz és a német Forma–4-es bajnokságot is. A két sorozatban összesen 22 futamgyőzelmet szerzett 35 rajtból.

2023-ban következett a Formula Regional European Championship, amelyet első nekifutásra megnyert. Ugyanebben az évben a közel-keleti Formula Regional-bajnokságban is az élen végzett.

A következő állomás 2024-ben a Forma–2 volt. Itt sem kellett sokat várni az első sikerekre: Silverstone-ban megnyerte a sprintversenyt, majd a Hungaroringen is győzött. Utóbbi sikerével a sorozat történetének legfiatalabb többszörös futamgyőztese lett.