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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Kimi Antonelli, a Mercedes újdonsült világbajnoka nyerte a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj második szabadedzését, amelyet a sűrű köd is megnehezített a pilóták számára. A pénteki második gyakorláson Antonelli volt az egyetlen versenyző, aki 1 perc 11 másodperc alatti köridőt tudott autózni a legendás interlagosi pályán.

Kimi Antonelli a múlt heti mexikóvárosi hétvégén biztosította be világbajnoki címét, ezzel ő lett a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka. 

Antonelli remekül teljesített a Sao Pauló-i Nagydíj második szabadedzésén
Antonelli remekül teljesített a Sao Pauló-i Nagydíj második szabadedzésén
Fotó: Nelson Almeida / AFP

A 20 éves olasz pilóta a Sao Pauló-i Nagydíjon már nyomás nélkül versenyezhet, ráadásul sikerült teljesen felépülnie abból a betegségből is, amely a múlt hétvégi mexikóvárosi futamon hátráltatta.

A világbajnok Kimi Antonelli továbbra sem lassít

A Mercedes versenyzője remekül teljesített a második pénteki szabadedzésen. Ő volt az egyetlen, aki képes volt 1 perc 11 másodperc alatti köridőt elérni a legendás interlagosi pályán.

A második szabadedzés előrehaladtával egyre sűrűbb köd ereszkedett a versenypálya fölé, miközben az alacsony aszfalthőmérséklet sem könnyítette meg a versenyzők dolgát.

Ezek a körülmények különösen fontosnak bizonyulhatnak, ugyanis az előrejelzések szerint az eső az egész versenyhétvége alakulását jelentősen befolyásolhatja.

A második helyen a McLaren pilótája, a tavalyi világbajnok Lando Norris végzett, aki mindössze 0,253 másodperccel maradt el Antonelli idejétől.

A harmadik legjobb időt – az első szabadedzéshez hasonlóan – ezúttal is Max Verstappen autózta, míg a motoralkatrészek cseréje miatt várhatóan öthelyes rajtbüntetéssel szembenéző George Russell a negyedik helyen zárt a másik Mercedesszel.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a hatodik helyen végzett a Ferrarival, míg csapattársa, az első szabadedzést kihagyó Charles Leclerc is visszatért. A monacói pilóta a hetedik legjobb időt autózta.

Sao Pauló-i Nagydíj, 2. szabadedzés (az élcsoport):

  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) – 1:10.763 perc
  2. Lando Norris (brit, McLaren) – 1:11.016
  3. Max Verstappen (holland, Red Bull) – 1:11.022
  4. George Russell (brit, Mercedes) – 1:11.036
  5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) – 1:11.084
  6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) – 1:11.213

A Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szombaton 15:30-kor a harmadik szabadedzéssel folytatódik.

 

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