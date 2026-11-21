Andrea Kimi Antonelli futotta a leggyorsabb kört a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérőjén, ám az öthelyes rajtbüntetése miatt Max Verstappen indulhat az élről. A Red Bull négyszeres világbajnoka George Russell-lel osztozik az első rajtsoron, mögülük Lando Norris és Isack Hadjar rajtolhat.

Max Verstappen örülhetett a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérőjén Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A Mercedes fölényét ígérte a kvalifikáció előtt rendezett utolsó szabadedzés, amelyen George Russell több mint kilenctized másodperccel előzte meg csapattársát, Antonellit. A brit azonban az időmérő döntő szakaszában nem tudta megszerezni az első helyet.

A Q1-ben még a két Mercedes diktálta a tempót, a második szakaszban viszont Verstappen vette át az irányítást. A legnagyobb meglepetést a Ferrari okozta: Charles Leclerc és Lewis Hamilton egyaránt búcsúzott a Q2-ben, így egyikük sem jutott be az első tízbe.

Büntetés a Las Vegas-i Nagydíj időmérőjén

A harmadik szakaszban Verstappen sokáig az élen állt, ám az utolsó próbálkozások során Antonelli remek kört futott, 1:33.893-as idővel megszerezte az első helyet. Az olasz azonban a motorcsere miatt kapott öthelyes büntetése következtében csak a hatodik rajtkockából indulhat.

Verstappen így megörökölte a pole pozíciót, Russell pedig a második helyről rajtolhat. A további sorrendben Norris, Hadjar és a Racing Bulls fiatal versenyzője, Arvid Lindblad következik.

A rajtrácsot több további büntetés is átrendezi: Oscar Piastri, Carlos Sainz és Lance Stroll tíz helyet veszít, Oliver Bearman pedig a mezőny végéről indul.

A Las Vegas-i Nagydíj vasárnap, magyar idő szerint 5 órakor rajtol.