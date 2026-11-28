Forrnak az indulatok a Ferrarinál, Charles Leclerc és Lewis Hamilton Las Vegasban már harmadszor ütközött egymással a szezonban. A két pilóta közötti viszony közel sem felhőtlen, a brit többször is agresszivitással vádolta a monacóit, aki a hírek szerint elsőbbséget élvez a csapaton belül.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc között egyre feszültebb a viszony

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Charles Leclerc-t elhallgattatták

A hétvégi Forma-1-es Katari Nagydíj előtt Leclerc a sajtó munkatársainak felfedte, hogy a Ferrari vezetősége megtiltotta neki a csapaton belüli belső intézkedések részletezését.

„Fred Vasseur csapatfőnök már a rádión mondta, hogy beszélni akar velem, mielőtt a médiához fordulnék. Versenyzőként az embernek el kell fogadnia az ilyen helyzeteket. A nap végén két nagyon erős versenyzőről van szó, akik egymást akarják legyőzni. Az utóbbi időben sajnos túl sok incidens történt, legyen szó Las Vegasról, Monzáról vagy Mexikóról” – ismerte el a feszült helyzet realitását a monacói.

„Mindenképpen megoldást kell találnunk csapatszinten, hogy a jövőben elkerüljük az ilyen eseteket. A belső részletekről azonban nem nyilatkozhatok, mert nem kaptam rá engedélyt”

– tette hozzá Leclerc.

Charles Leclerc szerint mihamarabb megoldást kell találniuk a gondjaikra

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A Ferrari sztárja azt is elárulta, hogy a mostani helyzetben nagyságrenddel nagyobb a nyomás és a figyelem, mint amikor Marcus Ericsson, Sebastian Vettel, Carlos Sainz vagy Oliver Bearman volt a csapattársa.

„A figyelem mértéke kétségkívül példátlanul magas jelenleg. Ennek lehetnek megalapozott okai és kevéssé érthető szempontjai is, ám a lényeg szempontjából ez mindegy. A legfontosabb most az, hogy megoldást találjunk a folytatásra, és a lehető legteljesebb mértékben elkerüljük az ilyen helyzeteket” – idézte a Motorsport a monacói versenyző szavait.

A Forma-1 2026-os szezonjából már csak két versenyhétvége van hátra, a katari futam után Abu-Dzabiban ér majd véget az idény. A világbajnok Kimi Antonelli mögött jelenleg Max Verstappen áll a második helyen, Hamilton a harmadik. Leclerc hatodik az egyéni pontversenyben, csapattársával szemben 17 pont a lemaradása.