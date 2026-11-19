A Forma–1-es Aston Martin csapata bejelentette, hogy a Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzésén Jak Crawford veszi át Fernando Alonso helyét az AMR26-os volánja mögött. Az esemény különleges alkalom lesz az amerikai pilóta számára, hiszen hazai közönsége előtt vehet részt F1-es szabadedzésen. A 21 éves versenyző számára ez lesz az ötödik szereplése a silverstone-i csapat színeiben.

A 21 éves Jak Crawford fogja vezetni Fernando Alonso F1-es autóját

Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

Crawford váltja Alonsót az első Las Vegas-i F1-es szabadedzésen

Crawford már több mint 4800 kilométert tett meg Forma–1-es autókkal. A csapat szerint ez a tapasztalat folyamatosan hozzájárul a versenyző technikai visszajelzéseinek fejlődéséhez, valamint a fejlesztési munkában való hatékonyabb közreműködéséhez.

„Nagyon várom, hogy Las Vegasban ismét az AMR26 volánja mögé üljek. Egészen különleges érzés, hogy mindezt az Egyesült Államokban tehetem meg, és izgatottan várom, hogy az amerikai szurkolók előtt hajthassak pályára” – nyilatkozta Crawford.

A mexikóvárosi edzésem a tervezettnél korábban ért véget, ezért nagyszerű, hogy ilyen hamar újabb lehetőséget kapok az autó vezetésére. Arra fogok összpontosítani, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki az edzésből, és hasznos visszajelzésekkel segítsem a csapatot a hétvége felkészülési munkálataiban”

– tette hozzá a 21 éves pilóta, aki Mexikóvárosban mindössze 15 kört tudott teljesíteni, mivel műszaki probléma lépett fel autója energiatároló rendszerében.

Az Aston Martin harmadik számú pilótája márciusban, a szuzukai szabadedzésen debütált, ezt követően pedig júniusban a Red Bull Ringen kapott lehetőséget. Júliusban Fernando Alonso autóját vezethette Spa-Francorchamps-ban, októberben pedig Lance Stroll versenygépét kapta meg a Mexikóvárosi Nagydíjon.