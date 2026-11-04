Komoly konfliktus rázta meg a Haas F1-es csapatát a Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéjén: Esteban Ocon a történtek után már nem tér vissza az istállóhoz, helyét pedig a hétvégi São Pauló-i Nagydíjon a brazil Rafael Camara veszi át.
A francia versenyzőt már a mexikói hétvége szombat reggelén felmentették versenyzői feladatai alól. A háttérben a pénteki második szabadedzés programjával kapcsolatos nézeteltérés állhatott, amely a hírek szerint heves szóváltássá fajult Ocon, Komacu Ajao csapatfőnök és Laura Müller versenymérnök között.
Esteban Ocon nekiment az F1-es csapatfőnöknek?
A konfliktus abból adódott, hogy Ocon eredetileg lágy gumiabroncsokon teljesítette volna a gyakorlást, végül azonban közepes keverékű abroncsokon küldték pályára. A francia pilóta a csapatrádióban hangot is adott nemtetszésének, később pedig Komacuval is összeszólalkozott.
A konfliktus pontos részleteit egyik fél sem erősítette meg, a német Bild értesülései szerint azonban a második szabadedzés után Ocon megkereste a japán csapatfőnököt, hogy elnézést kérjen a viselkedéséért. Komacu azonban nem akart beszélni vele, és amikor megpróbálta elhagyni az irodát, Ocon a vállánál fogva visszarántotta.
Ezt követően Ocon a közösségi médiában határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a megbeszélés fizikai erőszakig fajult volna. Kijelentette, hogy az erőszak minden formáját elítéli, és szerinte a szakmai nézeteltéréseket mindig tisztelettel és kölcsönös megértéssel kell rendezni. A csapat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntésnek nem egészségügyi okai voltak, a konfliktus részleteit pedig belső ügyként kezeli.
A mexikói hétvégén Hirakava Rjó ugrott be Ocon helyére, és remekül használta ki a lehetőséget: több rivális büntetését követően a tizedik helyen végzett, így már bemutatkozó futamán pontot szerzett.
- Ezzel ő lett a Forma–1 történetének 82. versenyzője, aki már az első futamán pontot szerzett.
A japán pilóta azonban a São Pauló-i Nagydíjon nem állhat rendelkezésre, mivel a Forma–1-es hétvége egybeesik a Hosszútávú-világbajnokság (WEC) monzai szezonzárójával. Hirakava ráadásul a Toyota színeiben a világbajnoki címért küzd a sorozatban.
A Haas ezért végül a 2027-re már szerződtetett brazil tehetség, Rafael Camara mellett döntött, akit sikerült idő előtt felszabadítani a Ferraritól. A fiatal versenyző így már Brazíliában bemutatkozhat a Forma–1-ben, Oliver Bearman csapattársaként. Camara a csapat augusztusi tesztjén már meggyőzte a vezetőséget, így a Haas bizakodva várja a közös munkát.
Ocon távozásával tehát lezárult a francia pilóta idei haasos szereplése. A csapatnak a szezon hátralévő részében Bearman, Camara és Hirakava közül kell kiválasztania a két versenyzőjét. Azt egyelőre nem jelentették be, hogy ki kapja meg a másik ülést a São Pauló-i hétvége után.