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Esteban Ocon számára botrányos körülmények között ért véget a Haasnál töltött időszak: a francia versenyző egy csapaton belüli heves konfliktust követően elveszítette versenyzői ülését, és 2026-ban már nem tér vissza az istállóhoz. Helyét a hétvégi São Pauló-i Nagydíjon a brazil tehetség, Rafael Camara veszi át, aki ezzel a F1-ben is bemutatkozik.

Komoly konfliktus rázta meg a Haas F1-es csapatát a Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéjén: Esteban Ocon a történtek után már nem tér vissza az istállóhoz, helyét pedig a hétvégi São Pauló-i Nagydíjon a brazil Rafael Camara veszi át.

Haas F1 Team's French driver Esteban Ocon gestures during the second practice session of the Mexico City Formula One Grand Prix at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on October 30, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
Esteban Ocon elvesztette F1-es ülését a Haasnál
Fotó: Carl De Souza / AFP

A francia versenyzőt már a mexikói hétvége szombat reggelén felmentették versenyzői feladatai alól. A háttérben a pénteki második szabadedzés programjával kapcsolatos nézeteltérés állhatott, amely a hírek szerint heves szóváltássá fajult Ocon, Komacu Ajao csapatfőnök és Laura Müller versenymérnök között.

Esteban Ocon nekiment az F1-es csapatfőnöknek?

A konfliktus abból adódott, hogy Ocon eredetileg lágy gumiabroncsokon teljesítette volna a gyakorlást, végül azonban közepes keverékű abroncsokon küldték pályára. A francia pilóta a csapatrádióban hangot is adott nemtetszésének, később pedig Komacuval is összeszólalkozott.

A konfliktus pontos részleteit egyik fél sem erősítette meg, a német Bild értesülései szerint azonban a második szabadedzés után Ocon megkereste a japán csapatfőnököt, hogy elnézést kérjen a viselkedéséért. Komacu azonban nem akart beszélni vele, és amikor megpróbálta elhagyni az irodát, Ocon a vállánál fogva visszarántotta.

Ezt követően Ocon a közösségi médiában határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a megbeszélés fizikai erőszakig fajult volna. Kijelentette, hogy az erőszak minden formáját elítéli, és szerinte a szakmai nézeteltéréseket mindig tisztelettel és kölcsönös megértéssel kell rendezni. A csapat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntésnek nem egészségügyi okai voltak, a konfliktus részleteit pedig belső ügyként kezeli.

A mexikói hétvégén Hirakava Rjó ugrott be Ocon helyére, és remekül használta ki a lehetőséget: több rivális büntetését követően a tizedik helyen végzett, így már bemutatkozó futamán pontot szerzett.

  • Ezzel ő lett a Forma–1 történetének 82. versenyzője, aki már az első futamán pontot szerzett.
Japanese reserve driver Ryo Hirakawa walks on arrival for the third practice session of the Mexico City Formula One Grand Prix after Haas F1 Team dropped French driver Esteban Ocon at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on October 31, 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Hirakava Rjó már az első F1-es futamán történelmet írt
Fotó: Alfredo Estrella / AFP

A japán pilóta azonban a São Pauló-i Nagydíjon nem állhat rendelkezésre, mivel a Forma–1-es hétvége egybeesik a Hosszútávú-világbajnokság (WEC) monzai szezonzárójával. Hirakava ráadásul a Toyota színeiben a világbajnoki címért küzd a sorozatban.

A Haas ezért végül a 2027-re már szerződtetett brazil tehetség, Rafael Camara mellett döntött, akit sikerült idő előtt felszabadítani a Ferraritól. A fiatal versenyző így már Brazíliában bemutatkozhat a Forma–1-ben, Oliver Bearman csapattársaként. Camara a csapat augusztusi tesztjén már meggyőzte a vezetőséget, így a Haas bizakodva várja a közös munkát.

Ocon távozásával tehát lezárult a francia pilóta idei haasos szereplése. A csapatnak a szezon hátralévő részében Bearman, Camara és Hirakava közül kell kiválasztania a két versenyzőjét. Azt egyelőre nem jelentették be, hogy ki kapja meg a másik ülést a São Pauló-i hétvége után.

 

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