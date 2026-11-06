A Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sztárja a 20 éves Kimi Antonelli volt, aki múlt hétvégén bebiztosította világbajnoki címét, ezzel minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lett. A Mercedes pilótája már tét nélkül versenyez, a brazíliai futam mégis rendkívül fontos számára, méghozzá példaképe, a brazil Ayrton Senna miatt. Antonelli ezért a Sao Pauló-i Nagydíjon egyedi festésű, Senna emléke előtt tisztelgő sisakban fog versenyezni.
Az újdonsült világbajnok mellett a szurkolók leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik a Ferrari háza táján. A múlt heti mexikóvárosi futam leginkább a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és csapattársa, a monacói Charles Leclerc csatájáról marad emlékezetes. A két pilóta összetűzése, majd a futam utáni üzengetése már odáig fajult, hogy Frédéric Vasseurnek, a Ferrari csapatfőnökének válságértekezletet kellett összehívnia, hogy valahogy kibékítse a két versenyzőt.
Norris volt a leggyorsabb az F1-es Sao Pauló-i Nagydíj első szabadedzésén
Az első brazíliai szabadedzésen viszont nem kellett tartani egy újabb Hamilton–Leclerc-balhétól, ugyanis a monacói pilótának szerdán megszületett az első gyermeke, ezért hazautazott Monacóba. Leclerc az első szabadedzésre ugyan visszatért, de már előre le volt tisztázva, hogy kihagyja a gyakorlást.
A Sao Pauló-i Nagydíj első szabadedzésén egyébként hét újonc pilóta állt rajthoz:
- Leonardo Fornaroli – Oscar Piastri helyén a McLarennél
- Colton Herta – Sergio Pérez helyén a Cadillacnél
- Luke Browning – Carlos Sainz helyén a Williamsnél
- Gabriele Mini – Pierre Gasly helyén az Alpine-nál
- Dino Beganovic – Charles Leclerc helyén a Ferrarinál
- Freddie Slater – Nico Hülkenberg helyén az Audinál
- Rafael Câmara – Esteban Ocon helyén a Haasnál (a teljes versenyhétvégén)
Az első szabadedzést bő tíz perc után piros zászlóval meg kellett szakítani, ugyanis Freddie Slaternek félre kellett állnia az Audival. A 18 éves pilóta elmondása szerint az autója egyszerűen menet közben kikapcsolt. Slaternek egyelőre nincs szerencséje a szabadedzésekkel. Először a mexikóvárosi hétvégén vezethette az Audit, azonban a csapata figyelmetlenségből az autón felejtett egy hűtőventilátor-dugót, ami miatt csak korlátozott számú kört tudott megtenni.
Szűk tíz perc után folytatódott a szabadedzés, amelynek során több pilóta is elhagyta a pályát, köztük a világbajnok Antonelli és Hamilton is, aki a hétvégén 400. Forma–1-es futamára készül.
Ezúttal sem lehetett megmondani, melyik csapat kezdte a legjobban a hétvégét: négy istálló versenyzőit alig több mint három tizedmásodperc választotta el egymástól. A McLaren, amely erre a hétvégére fejlesztésekkel érkezett, kiegyensúlyozottabbnak tűnt, mint az előző futamokon, de a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari is nagyon hasonló köridőket autózott.
Az edzés különösen fontos volt az amerikai Colton Herta számára, aki Interlagosban azért küzdött, hogy megszerezze a szuperlicenc megszerzéséhez szükséges utolsó pontot, és ezzel jogosulttá váljon arra, hogy a következő szezonban megpályázza a Cadillac egyik állandó versenyzői ülését.
A 26 éves amerikai pilótának legalább 24 kört kellett teljesítenie a szabadedzésen ahhoz, hogy elérje a szükséges 100 kilométeres távot, és megszerezze az utolsó pontot. Végül 30 kört tett meg, így minden akadály elhárult előle.
A Cadillac azonban még nem jelentette be, hogy Herta jövőre versenyzői ülést kap-e a csapatnál. Minden jel arra utal azonban, hogy komolyan számolnak vele, hiszen az istálló minden lehetőséget biztosított számára a hiányzó pont megszerzéséhez.
A gyakorlást végül a McLaren brit pilótája, Lando Norris nyerte, aki legjobb körében alig több mint nyolc századmásodperccel előzte meg a friss világbajnok Antonellit.
Harmadikként a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen zárt a Red Bull-lal, míg a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a negyedik helyen végzett a Ferrarival.
Sao Pauló-i Nagydíj, 1. szabadedzés (az élcsoport):
1. Lando Norris (brit, McLaren) – 1:11.717 perc
2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) – 1:11.799
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) – 1:11.953
4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) – 1:12.041
5. George Russell (brit, Mercedes) – 1:12.103
6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) – 1:12.156