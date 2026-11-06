A Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sztárja a 20 éves Kimi Antonelli volt, aki múlt hétvégén bebiztosította világbajnoki címét, ezzel minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lett. A Mercedes pilótája már tét nélkül versenyez, a brazíliai futam mégis rendkívül fontos számára, méghozzá példaképe, a brazil Ayrton Senna miatt. Antonelli ezért a Sao Pauló-i Nagydíjon egyedi festésű, Senna emléke előtt tisztelgő sisakban fog versenyezni.

Kimi Antonelli Ayrton Senna emléke előtt tiszteleg a brazíliai F1-es hétvégén

Fotó: kimi.antonelli@instagram

Az újdonsült világbajnok mellett a szurkolók leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik a Ferrari háza táján. A múlt heti mexikóvárosi futam leginkább a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és csapattársa, a monacói Charles Leclerc csatájáról marad emlékezetes. A két pilóta összetűzése, majd a futam utáni üzengetése már odáig fajult, hogy Frédéric Vasseurnek, a Ferrari csapatfőnökének válságértekezletet kellett összehívnia, hogy valahogy kibékítse a két versenyzőt.

Norris volt a leggyorsabb az F1-es Sao Pauló-i Nagydíj első szabadedzésén

Az első brazíliai szabadedzésen viszont nem kellett tartani egy újabb Hamilton–Leclerc-balhétól, ugyanis a monacói pilótának szerdán megszületett az első gyermeke, ezért hazautazott Monacóba. Leclerc az első szabadedzésre ugyan visszatért, de már előre le volt tisztázva, hogy kihagyja a gyakorlást.

A Sao Pauló-i Nagydíj első szabadedzésén egyébként hét újonc pilóta állt rajthoz:

Leonardo Fornaroli – Oscar Piastri helyén a McLarennél

Colton Herta – Sergio Pérez helyén a Cadillacnél

Luke Browning – Carlos Sainz helyén a Williamsnél

Gabriele Mini – Pierre Gasly helyén az Alpine-nál

Dino Beganovic – Charles Leclerc helyén a Ferrarinál

Freddie Slater – Nico Hülkenberg helyén az Audinál

Rafael Câmara – Esteban Ocon helyén a Haasnál (a teljes versenyhétvégén)

Az első szabadedzést bő tíz perc után piros zászlóval meg kellett szakítani, ugyanis Freddie Slaternek félre kellett állnia az Audival. A 18 éves pilóta elmondása szerint az autója egyszerűen menet közben kikapcsolt. Slaternek egyelőre nincs szerencséje a szabadedzésekkel. Először a mexikóvárosi hétvégén vezethette az Audit, azonban a csapata figyelmetlenségből az autón felejtett egy hűtőventilátor-dugót, ami miatt csak korlátozott számú kört tudott megtenni.