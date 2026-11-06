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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A Sao Pauló-i Nagydíj első szabadedzését Lando Norris nyerte a McLarennel, mindössze 82 ezredmásodperccel megelőzve a Mercedes újdonsült világbajnokát, Kimi Antonellit. A harmadik helyen Max Verstappen végzett, Lewis Hamilton pedig negyedikként zárt a Ferrarival. Az F1 brazíliai hétvégéjének nyitányán hét újonc is lehetőséget kapott, Colton Herta pedig teljesítette a szuperlicenc megszerzéséhez szükséges távot.

A Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sztárja a 20 éves Kimi Antonelli volt, aki múlt hétvégén bebiztosította világbajnoki címét, ezzel minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lett. A Mercedes pilótája már tét nélkül versenyez, a brazíliai futam mégis rendkívül fontos számára, méghozzá példaképe, a brazil Ayrton Senna miatt. Antonelli ezért a Sao Pauló-i Nagydíjon egyedi festésű, Senna emléke előtt tisztelgő sisakban fog versenyezni.

Kimi Antonelli Ayrton Senna emléke előtt tiszteleg a brazíliai F1-es hétvégén
Kimi Antonelli Ayrton Senna emléke előtt tiszteleg a brazíliai F1-es hétvégén
Fotó: kimi.antonelli@instagram

Az újdonsült világbajnok mellett a szurkolók leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik a Ferrari háza táján. A múlt heti mexikóvárosi futam leginkább a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és csapattársa, a monacói Charles Leclerc csatájáról marad emlékezetes. A két pilóta összetűzése, majd a futam utáni üzengetése már odáig fajult, hogy Frédéric Vasseurnek, a Ferrari csapatfőnökének válságértekezletet kellett összehívnia, hogy valahogy kibékítse a két versenyzőt.

Norris volt a leggyorsabb az F1-es Sao Pauló-i Nagydíj első szabadedzésén

Az első brazíliai szabadedzésen viszont nem kellett tartani egy újabb Hamilton–Leclerc-balhétól, ugyanis a monacói pilótának szerdán megszületett az első gyermeke, ezért hazautazott Monacóba. Leclerc az első szabadedzésre ugyan visszatért, de már előre le volt tisztázva, hogy kihagyja a gyakorlást.

A Sao Pauló-i Nagydíj első szabadedzésén egyébként hét újonc pilóta állt rajthoz:

  • Leonardo Fornaroli – Oscar Piastri helyén a McLarennél
  • Colton Herta – Sergio Pérez helyén a Cadillacnél
  • Luke Browning – Carlos Sainz helyén a Williamsnél
  • Gabriele Mini – Pierre Gasly helyén az Alpine-nál
  • Dino Beganovic – Charles Leclerc helyén a Ferrarinál
  • Freddie Slater – Nico Hülkenberg helyén az Audinál
  • Rafael Câmara – Esteban Ocon helyén a Haasnál (a teljes versenyhétvégén)

Az első szabadedzést bő tíz perc után piros zászlóval meg kellett szakítani, ugyanis Freddie Slaternek félre kellett állnia az Audival. A 18 éves pilóta elmondása szerint az autója egyszerűen menet közben kikapcsolt. Slaternek egyelőre nincs szerencséje a szabadedzésekkel. Először a mexikóvárosi hétvégén vezethette az Audit, azonban a csapata figyelmetlenségből az autón felejtett egy hűtőventilátor-dugót, ami miatt csak korlátozott számú kört tudott megtenni.

Freddie Slater Audiját ki kellett emelni az interlagosi pályáról
Freddie Slater Audiját ki kellett emelni az interlagosi pályáról
Fotó: Nelson Almeda / AFP

Szűk tíz perc után folytatódott a szabadedzés, amelynek során több pilóta is elhagyta a pályát, köztük a világbajnok Antonelli és Hamilton is, aki a hétvégén 400. Forma–1-es futamára készül.

Ezúttal sem lehetett megmondani, melyik csapat kezdte a legjobban a hétvégét: négy istálló versenyzőit alig több mint három tizedmásodperc választotta el egymástól. A McLaren, amely erre a hétvégére fejlesztésekkel érkezett, kiegyensúlyozottabbnak tűnt, mint az előző futamokon, de a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari is nagyon hasonló köridőket autózott.

Az edzés különösen fontos volt az amerikai Colton Herta számára, aki Interlagosban azért küzdött, hogy megszerezze a szuperlicenc megszerzéséhez szükséges utolsó pontot, és ezzel jogosulttá váljon arra, hogy a következő szezonban megpályázza a Cadillac egyik állandó versenyzői ülését.

A 26 éves amerikai pilótának legalább 24 kört kellett teljesítenie a szabadedzésen ahhoz, hogy elérje a szükséges 100 kilométeres távot, és megszerezze az utolsó pontot. Végül 30 kört tett meg, így minden akadály elhárult előle.

A Cadillac azonban még nem jelentette be, hogy Herta jövőre versenyzői ülést kap-e a csapatnál. Minden jel arra utal azonban, hogy komolyan számolnak vele, hiszen az istálló minden lehetőséget biztosított számára a hiányzó pont megszerzéséhez.

A gyakorlást végül a McLaren brit pilótája, Lando Norris nyerte, aki legjobb körében alig több mint nyolc századmásodperccel előzte meg a friss világbajnok Antonellit.

Harmadikként a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen zárt a Red Bull-lal, míg a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a negyedik helyen végzett a Ferrarival.

Sao Pauló-i Nagydíj, 1. szabadedzés (az élcsoport):

1. Lando Norris (brit, McLaren) – 1:11.717 perc

2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) – 1:11.799

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) – 1:11.953

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) – 1:12.041

5. George Russell (brit, Mercedes) – 1:12.103

6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) – 1:12.156

 

 

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