Fernando Alonso számára a lehető legrosszabb forgatókönyv szerint ért véget a Forma–1 Las Vegas-i Nagydíj: az Aston Martin spanyol pilótájának mindössze egyetlen kanyar hiányzott a kockás zászlóig, amikor motorhibára hivatkozva a bokszutcában kellett megállítania autóját.

Fernando Alonso feladta a Forma–1 Las Vegas-i Nagydíjat?

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

Miközben az élmezőnyben Max Verstappen és a Mercedes pilótái a győzelemért csatáztak, Alonso a mezőny hátsó részében küszködött. A 45 éves versenyző elégedetlensége a csapatrádión keresztül is hallható volt, a futam utolsó köreiben pedig a pályát is elhagyta egy rövid időre. Bár folytatni tudta a versenyt, az autóval láthatóan komoly nehézségei akadtak.

Nem sokkal később, motorhibára hivatkozva, Alonso közvetlenül az utolsó kanyar előtt hajtott be a bokszutcába, majd megállt. Mérnöke előtte külön figyelmeztette, hogy a nagy forgalom miatt legyen óvatos.

Fernando Alonso hazudott a motorhibáról?

Egyelőre kérdéses, hogy valóban műszaki probléma okozta-e a kiesést, vagy a spanyol versenyző egyszerűen feladta a küzdelmet. A Racing News365 azt írja, hogy a verseny után Shintaro Orihara, a Honda vezető mérnöke elmondta, hogy az első adatokban nem találtak rendellenességet, de minden adatot és az erőforrást is alaposan átvizsgálják.

Alonso már a Las Vegas-i Nagydíj hétvégéjének kezdetén borúlátóan nyilatkozott az Aston Martin esélyeiről, és a szabadedzések hamar igazolták a félelmeit. Az Aston Martin különösen az egyenesekben volt versenyképtelen, a kétszeres világbajnok pedig már a második szabadedzésen elégedetlenül panaszkodott a csapatrádión, miután elképesztő időveszteséget tapasztalt.

Fernando Alonso hazudott a csapatrádión?

Fotó: Stephanie Tacy / NurPhoto via AFP

A helyzet az időmérőre sem javult: Alonso mindössze a 19. helyet szerezte meg, és elmondása szerint 2,5–3 másodpercet veszítettek az egyenesekben. A különbség a végsebességben is drámai volt: vezess.hu az írja, hogy az Aston Martin 290,8 km/órás csúcssebességével szemben a leggyorsabb McLaren 323,9 km/órára volt képes. Alonso úgy fogalmazott, hogy számukra ez nem is igazi verseny, inkább csak demókörözés.

A futamon sem változott a helyzet: Alonso végig a mezőny végén küszködött, így könnyen lehet, hogy nem is a motorja hibásodott meg, hanem egyszerűen elege lett az egészből.