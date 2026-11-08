A Forma-1-es Brazil Nagydíj időmérője kaotikus körülmények között zajlott, a brutális esőzés miatt piros zászlóval meg kellett szakítani a kvalifikációt, amely másfél óra elteltével folytatódhatott csak. A pole-t végül Lando Norris szerezte meg a két Mercedes, George Russell és Kimi Antonelli előtt.

Lando Norris nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíj időmérőjét

Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Forma-1-es Brazil Nagydíj: az esőtől tartott a mezőny

A vasárnapi futam rajtját Antonelli remekül kapta el, a friss világbajnok azonnal elhúzott Norris mellett. A 17. körben Russell pördült meg veszélyesen, majd a vb-győztes csúszott ki a bukótérbe, így a McLaren pilótája vette át a vezetést.

Here's Antonelli's spin at Turn 1 which handed Norris the lead 👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/bZRcgm07h5 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

A verseny féltávjánál az időjárás-előrejelzések azt mutatták, hamarosan zivatar csaphat le az interlagosi pályára, miközben az éllovas Norris mögé Verstappen feljött a második helyre. Az ítéletidő nem csapott le a mezőnyre, a kerékcserék következtében pedig Hadjar ugrott az élre. A Red Bull pilótája sokáig vonakodott, végül mégis kijött a bokszba, ezt követően Antonelli autóját nézhette hátulról a mezőny, majd az olasz versenygépén is kereket cseréltek.

A verseny végén csapott le a zivatar, Lando Norris nyert

Az eső aztán megérkezett, a 60. kör idején már azon tanakodtak a csapatok, hogy feltegyék az autókra a vizes körülményekre alkalmasabb intermediate gumikat. Egyre több versenyzőt vártak a bokszba, a futam végén jelentős izgalmakra volt kilátás. Hamilton a célegyenesben kipördült, de ki tudott jönni kereket cserélni, miközben már a teljes mezőny intereken haladt.

Verstappen bolts on the inters, so does Norris and others follow suit TOP 5 Norris Verstappen Hadjar Antonelli Russell #F1 #BrazilGP | LAP 63/71 https://t.co/RwZ7eSEsAH — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Az utolsó körökben Norris magabiztosan haladt az élen, a McLaren brit pilótáját már nem lehetett megelőzni.

Az előző idény világbajnoka megnyerte a futamot, a Mercedest ez viszont aligha zavarta, ugyanis a német istálló bebiztosította konstruktőri vb-címét Brazíliában.