Teljes drámával indult a Forma-1-es Brazil Nagydíj időmérője, mert ahogy megkezdődött az első szakasz, rögtön leszakadt az ég. Az időjárási körülmények miatt piros zászlóval félbe is szakították az időmérőt. A pole pozíciót végül Lando Norris szerezte meg McLarennel, a két Mercedes, George Russell és Kimi Antonelli előtt.

Égszakadás a Forma-1-es Brazil Nagydíjon, félbeszakították az időmérőt

Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Az F1-es Brazil Nagydíj három szabadedzésének három különböző győztese lett. Előbb Lando Norris végzett az élen a McLarennel, aztán a Mercedes pilótája, Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, majd Max Verstappen a Red Bullal.

Utóbbit – Lewis Hamiltonnal, Charles Leclerc-rel, George Russell-lel és Sergio Pérezzel együtt – már az időmérő előtt rajtbüntetéssel sújtották motorkomponens-cserék miatt. A holland versenyző mellett a hétszeres világbajnok és a Cadillac pilótája is csak a mezőny végéről indulhat majd, míg Russell öt, Leclerc pedig 10 hellyel hátrébbról vághat neki a vasárnapi futamnak.

Félbeszakították a Forma-1-es Brazil Nagydíj időmérőjét

Alig kezdődött el az időmérő első szakasza, rögtön leszakadt az ég, és az időjárási körülmények miatt piros zászlóval félbeszakították a Q1-et. Az első jelentések arról szóltak, hogy nagyjából 10 percen belül csökkenhet az eső intenzitása. Bár ez tényleg megtörtént, a pálya több részén is megállt a víz. Sőt, többször villámlott Sao Paulóban, és újra elkezdett szakadni az eső.

While we wait for a resumption... 😵 #F1 #BrazilGP https://t.co/I4afIc2WRn — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Félóra elteltével javulni látszottak a körülmények. Sőt, a pilóták már fel is sorakoztak a folytatáshoz – amire a hivatalos bejelentést követően 20 óra 26 perckor került sor. Az első szakasz végén, az egyre szárazabb pályán Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Waltteri Bottas, Serigo Pérez és Gabriel Bortoleto búcsúztak – utóbbi falhoz is csapta az autóját. A Q2-ben olyannyira feljavultak a körülmények, hogy szinte mindenki köztes esőgumira váltott. A második szakasz végén Lewis Hamilton, Oscar Piasri, Rafael Camara, Arvid Lindblad, Carlos Sainz és Max Verstappen estek ki – a Haas pilótája úgy összetörte az autóját, hogy ismét piros zászló következett. A Q3 úgy kezdődött, hogy még mindenki futott gyors kört a köztes esőgumin, mielőtt újra leszakadt az ég. A pole pozíciót Lando Norris szerezte meg, mögötte George Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Isack Hadjar, Oliver Bearman, Fernando Alonso és Alexander Albon végeztek.