Nézeteltérést kellett tisztáznia a csapattársával, rajtbüntetést kapott, majd az autója is kifüstölt Lewis Hamiltonnak a Forma-1-es Brazil Nagydíjon. A hétszeres világbajnok a 400. futamára készül Sao Paulóban, de a hétvége inkább kezd számára rémálommá válni.

Rémálommá kezd válni Lewis Hamilton számára a Forma-1-es Brazil Nagydíj

Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Így alakult eddig Lewis Hamiltonnak a Forma-1-es Brazil Nagydíj

Lewis Hamilton és Charles Leclerc még a Mexikói Nagydíjon vívott egymással olyan komoly csatát, hogy Fred Vasseur csapatfőnök Brazíliában magához hívatta versenyzőit. A zárt ajtók mögötti beszélgetésen állítólag sikerült teljesen eloszlatni a bennük maradt tüskéket, a Ferrari hétszeres világbajnoka viszont nem maradt problémák nélkül.

Hamilton tíz rajthelyes büntetést kapott motorkomponens-cserék miatt, de a harmadik szabadedzés közepén máris az erőforrásra panaszkodott. Sőt, a gyakorlás idő előtt véget is ért számára, amikor füstölő autóval tért vissza a bokszba.

Pedig a brit világbajnok pályafutása 400. F1-es futamára készül Sao Paulóban.