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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A Ferrari hétszeres világbajnoka pályafutása 400. futamára készül Sao Paulóban. Lewis Hamiltonnak viszont előbb tisztáznia kellett a nézeteltérést a csapattársával a Forma-1-es Brazil Nagydíj helyszínén, majd rajtbüntetést kapott, később pedig az autója kis füstölni kezdett.

Nézeteltérést kellett tisztáznia a csapattársával, rajtbüntetést kapott, majd az autója is kifüstölt Lewis Hamiltonnak a Forma-1-es Brazil Nagydíjon. A hétszeres világbajnok a 400. futamára készül Sao Paulóban, de a hétvége inkább kezd számára rémálommá válni.

Rémálommá kezd válni Lewis Hamilton számára a Forma-1-es Brazil Nagydíj
Rémálommá kezd válni Lewis Hamilton számára a Forma-1-es Brazil Nagydíj
Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Így alakult eddig Lewis Hamiltonnak a Forma-1-es Brazil Nagydíj

Lewis Hamilton és Charles Leclerc még a Mexikói Nagydíjon vívott egymással olyan komoly csatát, hogy Fred Vasseur csapatfőnök Brazíliában magához hívatta versenyzőit. A zárt ajtók mögötti beszélgetésen állítólag sikerült teljesen eloszlatni a bennük maradt tüskéket, a Ferrari hétszeres világbajnoka viszont nem maradt problémák nélkül.

Hamilton tíz rajthelyes büntetést kapott motorkomponens-cserék miatt, de a harmadik szabadedzés közepén máris az erőforrásra panaszkodott. Sőt, a gyakorlás idő előtt véget is ért számára, amikor füstölő autóval tért vissza a bokszba.

Pedig a brit világbajnok pályafutása 400. F1-es futamára készül Sao Paulóban.

A harmadik szabadedzést egyébként Max Verstappen nyerte, mögötte Kimi Antonelli és Lando Norris végeztek. A program magyar idő szerint szombaton 19 órakor folytatódik az időmérővel. A főesemény, a 71 körös futam vasárnap 18 órától rajtol el.

 

 

 

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