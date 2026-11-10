A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Mohammed bin Szulajm kedden fontos bejegyzést tett közzé, amely alapján úgy tűnik, a Forma-1 2026-os szezonja az eredeti terveknek megfelelően ér majd véget.
Forma-1: megrendezik a közel-keleti futamokat
„Készen állunk Katarra és Abu-Dzabira. Teljes mértékben felkészültünk és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy két kiemelkedő nagydíjhétvégével és az FIA Formula-1-es világbajnokság látványos lezárásával szolgáljunk.
Várjuk, hogy üdvözölhessük a versenyzőket, a csapatokat, a rajongókat két ikonikus pályán a szezon felejthetetlen lezárására. Találkozunk a rajtrácson!”
– idézte a formula.hu az FIA első emberének szavait.
A tavasszal kirobbant iráni-amerikai háborús konfliktus miatt hosszú ideje bizonytalanság övezte az F1-es szezon utolsó két futamának sorsát. Áprilisban le kellett fújni a Bahreini és a Szaúd-arábiai versenyeket, és csak előbbit sikerült pótolni közülük október elején – de nem az eredeti helyszínen, hanem Malajziában.
Az F1 vezetése nyár végén azt pedzegette, hogy megvan a vészterv arra az esetre, ha Katarban és Abu-Dzabiban nem rendezhetnének futamokat – Imola ugrott volna be póthelyszínként –, ám pillanatnyilag úgy tűnik, mindkét pálya készen áll a versenyekre.
Jelen állás szerint három nagydíj van még hátra a 2026-os idényből:
november 22-én Las Vegasban, november 29-én Katarban, december 6-án pedig Abu-Dzabiban áll rajthoz a mezőny. Viszont abban az esetben, ha mégis eszkalálódna a háborús helyzet a térségben, akkor már Imola sem fog tudni beugrani logisztikai szempontból, hogy ott záruljon a szezon.
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