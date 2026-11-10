A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Mohammed bin Szulajm kedden fontos bejegyzést tett közzé, amely alapján úgy tűnik, a Forma-1 2026-os szezonja az eredeti terveknek megfelelően ér majd véget.

A Forma-1-es szezon az Abu-Dzabi Nagydíjjal ér majd véget

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Forma-1: megrendezik a közel-keleti futamokat

„Készen állunk Katarra és Abu-Dzabira. Teljes mértékben felkészültünk és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy két kiemelkedő nagydíjhétvégével és az FIA Formula-1-es világbajnokság látványos lezárásával szolgáljunk.

Várjuk, hogy üdvözölhessük a versenyzőket, a csapatokat, a rajongókat két ikonikus pályán a szezon felejthetetlen lezárására. Találkozunk a rajtrácson!”

– idézte a formula.hu az FIA első emberének szavait.

A tavasszal kirobbant iráni-amerikai háborús konfliktus miatt hosszú ideje bizonytalanság övezte az F1-es szezon utolsó két futamának sorsát. Áprilisban le kellett fújni a Bahreini és a Szaúd-arábiai versenyeket, és csak előbbit sikerült pótolni közülük október elején – de nem az eredeti helyszínen, hanem Malajziában.

🚨 Imola will NOT host the 2026 Formula 1 season finale. Qatar and Abu Dhabi remain on the calendar, with the FIA preparing for both races to go ahead as scheduled. However, uncertainty remains due to the situation in the Middle East. According to Motorsport Italy, the coming weeks leading up to Las Vegas will be crucial in determining whether both events can proceed safely. (via. @Motorsport_IT) #F1 — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 10, 2026

Az F1 vezetése nyár végén azt pedzegette, hogy megvan a vészterv arra az esetre, ha Katarban és Abu-Dzabiban nem rendezhetnének futamokat – Imola ugrott volna be póthelyszínként –, ám pillanatnyilag úgy tűnik, mindkét pálya készen áll a versenyekre.

Jelen állás szerint három nagydíj van még hátra a 2026-os idényből:

november 22-én Las Vegasban, november 29-én Katarban, december 6-án pedig Abu-Dzabiban áll rajthoz a mezőny. Viszont abban az esetben, ha mégis eszkalálódna a háborús helyzet a térségben, akkor már Imola sem fog tudni beugrani logisztikai szempontból, hogy ott záruljon a szezon.