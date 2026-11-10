Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Tiszás ügynökbotrány: Tarr Zoltán hárít, egészen különös választ adott

Fontos

„Húzzatok már a francba ezzel a Horthy-nosztalgiával!” – heves vitát váltott ki a Petőfi hídi emlékmű helyreállításának ötlete

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fontos döntés született az F1 2026-os szezonja kapcsán. A közel-keleti háborús konfliktus miatti bizonytalanság ellenére az eredeti terveknek megfelelően Katarban és Abu-Dzabiban is rendeznek az év végén Forma-1-es futamot.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Mohammed bin Szulajm kedden fontos bejegyzést tett közzé, amely alapján úgy tűnik, a Forma-1 2026-os szezonja az eredeti terveknek megfelelően ér majd véget.

A Forma-1-es szezon az Abu-Dzabi Nagydíjjal ér majd véget
A Forma-1-es szezon az Abu-Dzabi Nagydíjjal ér majd véget
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Forma-1: megrendezik a közel-keleti futamokat

„Készen állunk Katarra és Abu-Dzabira. Teljes mértékben felkészültünk és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy két kiemelkedő nagydíjhétvégével és az FIA Formula-1-es világbajnokság látványos lezárásával szolgáljunk. 

Várjuk, hogy üdvözölhessük a versenyzőket, a csapatokat, a rajongókat két ikonikus pályán a szezon felejthetetlen lezárására. Találkozunk a rajtrácson!” 

– idézte a formula.hu az FIA első emberének szavait.

A tavasszal kirobbant iráni-amerikai háborús konfliktus miatt hosszú ideje bizonytalanság övezte az F1-es szezon utolsó két futamának sorsát. Áprilisban le kellett fújni a Bahreini és a Szaúd-arábiai versenyeket, és csak előbbit sikerült pótolni közülük október elején – de nem az eredeti helyszínen, hanem Malajziában.

Az F1 vezetése nyár végén azt pedzegette, hogy megvan a vészterv arra az esetre, ha Katarban és Abu-Dzabiban nem rendezhetnének futamokat – Imola ugrott volna be póthelyszínként –, ám pillanatnyilag úgy tűnik, mindkét pálya készen áll a versenyekre.

Jelen állás szerint három nagydíj van még hátra a 2026-os idényből: 

november 22-én Las Vegasban, november 29-én Katarban, december 6-án pedig Abu-Dzabiban áll rajthoz a mezőny. Viszont abban az esetben, ha mégis eszkalálódna a háborús helyzet a térségben, akkor már Imola sem fog tudni beugrani logisztikai szempontból, hogy ott záruljon a szezon.

  • Kapcsolódó cikkek
Rémálommá kezd válni Lewis Hamilton számára a Forma-1-es Brazil Nagydíj
Nincs kegyelem, kirúgják a Forma-1-es csapat pilótáját
„Engem soha nem fognak elhallgattatni!” – Hamilton kemény üzenetet küldött a Ferrarinak
Szóljon hozzá!