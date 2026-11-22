Már az időmérő is tartogatott meglepetéseket Las Vegasban, hiszen Andrea Kimi Antonelli hiába szerezte meg az első rajtkockát, öthelyes büntetése miatt csak a hatodik pozícióból indulhatott. Így Max Verstappen örökölte meg a pole pozíciót George Russell előtt, míg a második sorból Lando Norris és Isack Hadjar várhatta a rajtot. A McLaren másik versenyzője, Oscar Piastri tíz rajthelyes büntetése miatt mindössze a 17. helyről vághatott neki az 50 körös Forma-1-es viadalnak.

Max Verstappen nyerte meg a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat

Fotó: Mark Thompson/Getty Images North America/AFP

A rajtnál Verstappen megtartotta a vezetést, ám hamar kiderült, hogy ezúttal pokolian nehéz dolga lesz. Russell már a második körben megelőzte, de a holland azonnal visszavágott, miközben Hadjar is bekapcsolódott a csatába. A Red Bull két versenyzője egymással is keményen harcolt, a hosszú egyenesekben pedig szinte folyamatosan változott a sorrend. Hátrébb a Ferrarik és a McLarenek vívtak látványos párharcokat, így az F1 mezőnyében alig akadt olyan pillanat, amikor ne történt volna valami.

Balesetek, Ferrari-dráma és őrült csaták Las Vegasban

A 20. körben Sergio Pérez és Rafael Câmara ütközése után a mexikói a falban kötött ki, ezért beküldték a biztonsági autót. A korlátozás alatt Arvid Lindblad is elveszítette uralmát az autója felett, és a falnak csapódott. Az újraindítás után Isack Hadjar sérült első szárnya okozott újabb fordulatot: a francia sorra veszítette a pozíciókat, majd a bokszutcába kényszerült.

Az élen eközben elképesztő küzdelem zajlott. Russell többször is átvette a vezetést Verstappentől, ám a holland rendre visszaelőzte. Norris szintén megfordult az első helyen, miközben Antonelli és Piastri is egyre feljebb kapaszkodott. A hajrához közeledve már szinte megjósolhatatlan volt, ki állhat majd dobogóra.

A 38. körben aztán a két Ferrari ért össze: Charles Leclerc megforgatta Lewis Hamiltont, aki több pozíciót veszített. A monacói később tíz másodperces időbüntetést kapott az incidensért, miközben Antonelli már a győzelemért támadta Verstappent.

A legnagyobb dráma azonban még hátravolt. Russell a 48. körben csapattársát próbálta megelőzni, de elfékezte magát, és a falnak ütközött. A Mercedes versenyzője ezzel kiszállt a dobogóért folyó küzdelemből, az utolsó körökben pedig a két McLaren is megelőzte Antonellit.