Már a pénteki időmérő előtt eldőlt, hogy Oscar Piastri tíz rajthelyes büntetést kap a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. A McLaren szerdán jelentette be, hogy egy megbízhatósági probléma miatt új belső égésű motort kell beszerelnie az ausztrál pilóta autójába. Mivel ez már az ötödik ilyen egység lesz a versenyző idei szezonjában, a csapat túllépi a szabályok által engedélyezett négyes keretet, ami automatikusan tíz rajthelyes hátrasorolással jár.

Oscar Piastri tíz rajthelyes büntetéssel kezdi meg a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto/AFP

Forma-1: súlyos büntetés vár Oscar Piastrira

A McLaren számára különösen kellemetlenül érkezett a hír, hiszen a 2026-os idényből már csak három versenyhétvége van hátra, az istálló pedig továbbra is harcban áll a konstruktőri világbajnokság harmadik helyéért. A brit csapatnál ugyanakkor bizakodóak a büntetés ellenére: úgy vélik, a Las Vegas-i utcai pálya hosszú egyenesei és előzési lehetőségei megfelelő esélyt kínálnak arra, hogy Piastri a mezőny hátsó részéből is előretörjön a versenyen.

A motorcsere mellett a McLaren mindkét autójába bekerül a Mercedes új fejlesztésű turbófeltöltője, amelyet a gyártó a szabályok által biztosított extra fejlesztési lehetőségnek köszönhetően készített el. Ez a módosítás sem Piastri, sem csapattársa, Lando Norris esetében nem jár további büntetéssel, a várható teljesítményjavulás azonban a McLaren szerint viszonylag csekély.

Az istálló ráadásul új padlólemezzel is készül a hétvégére, és a légellenállás csökkentését célzó megoldásokat is kipróbál. A fejlesztések egy része már a 2027-es autó megalkotásához is fontos tapasztalatokkal szolgálhat.

A McLaren legutóbb Brazíliában Lando Norris révén futamgyőzelmet ünnepelhetett, Piastri pedig a tizedik helyről indulva hatodikként végzett. A csapat jelenleg 17 pontos hátrányban van a Red Bullhoz képest a konstruktőri bajnokság harmadik helyéért zajló küzdelemben.

A Las Vegas-i Nagydíj időmérőjét magyar idő szerint szombaton hajnali 5 órakor rendezik, a futam pedig vasárnap ugyancsak 5 órakor rajtol.