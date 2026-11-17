A legnagyobb kérdés nem pusztán az, hogy mennyire fáznak majd a Forma-1-es sztárok, hanem az, hogy a csapatok képesek lesznek-e megfelelő hőmérsékleten tartani az abroncsokat. A Las Vegas-i pálya hosszú egyenesei, az éjszakai versenyzés és az alacsony tapadás együtt különösen nehéz feladat elé állíthatják a mezőnyt.

A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon szokatlanul hideg időjárásra készülhet a mezőny

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj: extrém hideg jöhet

A Forma-1 hivatalos honlapjának előzetese szerint a hétvége kifejezetten hűvös és száraz lehet. A prognózis 4 és 14 Celsius-fok közötti hőmérsékletet jelez, eső nélkül. Ez különösen azért érdekes, mert Las Vegasban általában nem ilyen hideg körülmények között rendeznek F1-es futamokat.

A jelenlegi hidegrekord az 1978-as Kanadai Nagydíjhoz kötődik, ezt döntheti meg az idei vegasi futam.

A 48 évvel ezelőtt, Montrealban rendezett versenyen körülbelül 5 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek. A nagydíjat a hazai közönség előtt szereplő Gilles Villeneuve nyerte meg Ferrarijával, a dobogósok pedig télikabátban ünnepeltek.

The weather looks brutal! #F1 #LasVegasGP https://t.co/sAVulMZfLl — RacingNews365.com (@Racingnews365c) November 17, 2026

Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj: megdőlhet a hidegrekord

A korábbi F1-es versenyző, Jolyon Palmer is felhívta a figyelmet a hideg időjárás jelentette veszélyre.

„Minden évben, amikor Vegasba érkezünk, mindenki azzal riogat, hány réteg ruhát kell felvenni, illetve hogy a pilótáknak szükségük van-e egyfajta kesztyűre, nehogy ráfagyjon a kezük a kormányra.

A négy fokos hőmérséklet rekordot jelentene a Forma-1 történetében. Ha valóban így alakul, az meglehetősen brutális lesz.

Ha mégsem dönti meg a csúcsot, akkor is nagyon közel kerül hozzá” – idézte a Motorsport az F1-es szakértő gondolatait.

A korábbi pilóta arra is figyelmeztetett, hogy a kevés tapadás miatt csúszkálós futamra lehet számítani. Ez különösen veszélyes lehet egy olyan utcai pályán, ahol a falak közel vannak az aszfalthoz, a végsebesség magas, a féktávok pedig kifejezetten kemények.

Nem mindennapi futamra van kilátás Las Vegasban

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A tavalyi Las Vegas-i Nagydíjat Max Verstappen nyerte, aki ezzel életben tartotta világbajnoki esélyeit. A holland végül lemaradt pályafutása ötödik vb-címéről, akárcsak idén, hiszen Kimi Antonelli már Mexikóban felért a csúcsra. A Mercedes ifjú olasz pilótája mögött még nagy csata folyhat a második helyért, amelyért Verstappen mellett George Russell és Lewis Hamilton is harcban áll még.