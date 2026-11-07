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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Liam Lawson ideje lejárt a Racing Bullsnál. Az új-zélandi pilóta hiába teljesít erőn felül a Forma-1-ben, a jelek szerint csapata megválik tőle a szezon végén.

Liam Lawson 83 pontot gyűjtve a kilencedik helyen áll az egyéni vb-pontversenyben, ám a Red Bull fiókcsapata, a Racing Bulls minden bizonnyal nem tart igényt a szolgálataira a következő Forma-1-es idényben. Az új-zélandi pilóta Sao Paulóban megszólalt a jövőjéről, és a szavai alapján is úgy tűnik, nincs maradása az istállónál.

Forma-1: Liam Lawson napjai meg vannak számlálva a Racing Bullsnál
Forma-1: Liam Lawson napjai meg vannak számlálva a Racing Bullsnál
Fotó: JOHN THYS / AFP

Forma-1: Liam Lawson jövője eldőlhetett

„Nem tudom, mit mondjak. Minden hétvégén a tőlem telhető legjobbat nyújtom, és úgy érzem, igazán erős évet futunk, jó pozícióban vagyunk. Hétvégéről hétvégére távolodunk az Alpine-tól, a hátralévő futamokon pedig az a célunk, hogy előttük maradjunk. Nem tudom, mit várnak még tőlem, de jelenleg egyszerűen ez a helyzet” mondta tanácstalanul Lawson a Sky Sports F1-nek.

„Ilyenkor már nehéz helyzetben van az ember. Amikor egy döntés ennyire a szezon végére csúszik, szinte semmilyen választási lehetőség nem marad. 

Nyilvánvalóan a Forma-1-ben szeretnék versenyezni, és próbálom a legjobbamat nyújtani” – tette hozzá a 24 éves új-zélandi pilóta, akinek nem lesz könnyű a váltás, bár a Cadillac csapatával hírbe hozták.

RB's New Zealand driver Liam Lawson (CL) arrives at the track ahead of the third practice session for the Formula One Monaco Grand Prix at the Circuit de Monaco, on May 24, 2025. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)
Liam Lawson jövője körül sok a kérdőjel
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A korábbi F1-es pilóta, Martin Brundle szerint Lawsonnak így is jutni fog hely az elitsorozatban.

„Liam már eleget tett azért, hogy a Forma-1-ben maradjon. Ha nem kapja meg ezt az ülést, akkor vagy tartalékversenyző lesz, vagy viszonylag gyorsan talál magának egy másik lehetőséget valahol. Idén kiemelkedően teljesített, de végső soron attól függ minden, hogy a csapat milyen jövőképet szeretne felépíteni” – mondta Brundle.

A Forma-1-es szezon a Brazil Nagydíjjal folytatódik. Pénteken két szabadedzést rendeztek, az elsőt Lando Norris, a másodikat pedig a friss világbajnok Kimi Antonelli nyerte.

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