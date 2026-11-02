A Forma-1-es Mexikói Nagydíj Kimi Antonelli számára megváltást hozott, a Mercedes olasz pilótája lett minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka. Az Alpine versenyzői azonban nagyon pórul jártak, mert mindketten súlyos büntetést kaptak a baleset miatt félbeszakított futam leintését követően.

Rémálomszerűen alakult a Forma-1-es Mexikói Nagydíj az Alpine számára

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Forma-1-es Mexikói Nagydíj: súlyos büntetéseket osztottak ki

Az argentin Franco Colapinto és a francia Pierre Gasly eredetileg a hetedik, illetve a kilencedik helyen értek célba, amivel nyolc értékes pontot szereztek az Alpine-nak. A versenyirányítás azonban sárga zászlós szabálytalanságok miatt vizsgálatot indított ellenük, így kudarccal ért véget számukra a mexikói futam.

A felügyelők ugyanis úgy döntöttek, mindkét pilótát hátrasorolják, melynek köszönhetően a francia istálló végül pont nélkül távozott a helyszínről.

Gasly járt rosszabbul, utólag időbüntetésre váltott stop-and-go büntetést és két büntetőpontot kapott. Ez a szankció a 9. pozícióból egészen az utolsó, 17. helyre sorolta vissza a francia versenyzőt.

Franco Colapinto sem úszta meg, az argentin pilóta tízmásodperces időbüntetésben és egy büntetőpontban részesült, így a 7. helyről a 15. pozícióba csúszott vissza – számolt be róla a Motorsport.

Post-race penalties to both cars means we're leaving Mexico City with no points. A disappointing way to end the weekend after a positive race from both Pierre and Franco. https://t.co/afJPxVOmgf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 2, 2026

Az Alpine pilótái számára kiosztott büntetések alaposan átrendezték a futam végeredményét:

Liam Lawson a 7. helyre lépett előre, miközben a Haas színeiben versenyző Hirakava Rjó a 10. pozícióban zárt, amivel pontot szerzett.

A Forma-1 2026-os szezonja november 6-8-a között folytatódik Interlagosban a Sao Pauló-i Nagydíjjal. Az idény legfontosabb kérdése eldőlt, hiszen Antonelli lett a világbajnok, ám a második helyért még több sztárpilóta is harcban áll.