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Országos repülési tilalmat rendeltek el Amerikában, még mindig súlyos a helyzet

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Káosz fenyegeti az F1-es szezonzárót. A Forma-1-es idény utolsó futamára Abu-Dzabiban kerül sor, azonban az európai légügyi hatóság döntése komoly gondokat okozhat a logisztikát illetően.

A Forma-1 2026-os szezonjának hajrája feszített tempóban zajlik majd. A Las Vegas-i Nagydíjat követően a mezőnynek azonnal Katar felé kell vennie az irányt a november 29-i futam miatt, majd egy héttel később már az Abu-Dzabi Nagydíjon gurulnak pályára a versenyzők.

A Forma-1-es szezon az Abu-Dzabi Nagydíjjal ér majd véget
A Forma-1-es szezon az Abu-Dzabi Nagydíjjal ér majd véget
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A Forma-1-es szezon vége káoszba fulladhat

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége közvetlenül a Las Vegas-i versenyhétvége előtt felülvizsgálja a Perzsa-öböl térségére vonatkozó repülési figyelmeztetéseket. A november 16-án lejáró ajánlás jelentős hatással lehet arra, hogy a csapatok milyen útvonalakon szállítják el felszereléseiket és juttatják el munkatársaikat a szezon hátralévő versenyeinek helyszíneire – számolt be róla a Motorsport.

Az európai szervezet jelenlegi iránymutatása nem tiltja a repülést, ugyanakkor azt tanácsolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék el Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek érintett légtereit. Ez alól kivételt jelentenek a helyi repülőterekre irányuló le- és felszállások.

Cars line up on the grid for the race start during the Formula 1 Grand Prix of Qatar at Lusail International Circuit in Lusail, Qatar, on November 30, 2025. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto) (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)
A szezon utolsó előtti futama Katarban lesz
Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

A Forma-1 vezetése folyamatosan nyomon követi a nemzetközi ajánlásokat. Stefano Domenicali, a sorozat elnök-vezérigazgatója, valamint az FIA elnöke, Mohammed bin Szulajm is megerősítette, hogy a sportág maradéktalanul figyelembe veszi a nemzetközi utazási figyelmeztetéseket és a helyi hatóságok tájékoztatását.

„Ha a közel-keleti eseményeket megelőző hetekben kedvezőtlen irányba változik a helyzet, nem fogunk habozni a szükséges döntések meghozatalával, 

hiszen minden érintett biztonsága a legfontosabb számunkra” – fogalmazott a Forma-1 szóvivője.

Az F1 vezetősége a 2026-os évadot záró hagyományos tesztidőpontot és helyszínt is kijelölte. A megszokott eseményre közvetlenül a záróhétvége után, december 7-én kerül sor az abu-dzabi Yas Marina versenypályán.

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