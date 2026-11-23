A Ferrari pilótái a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj 38. körében értek össze, amikor Charles Leclerc a 7-es kanyarban belülről próbálta megelőzni csapattársát. Az ütközés következtében Lewis Hamilton megpördült, ezzel pedig még keserűbbé vált a maranellói alakulat egyébként is borzalmas hétvégéje.
Három futamon belül ez volt a második hasonló incidens Leclerc és Hamilton között, mindössze két héttel azután, hogy a Ferrari csapatfőnöke négyszemközti megbeszéléseket tartott mindkét versenyzővel, hogy csillapítsa a feszültséget a mexikói ütközést követően, amely egy Ferrari-győzelembe került az istállónak.
A Ferrari csapatfőnöke megbánta Lewis Hamilton szerződtetését?
A verseny után Vasseur a Sky Sports Italiának nyilatkozva kijelentette, hogy Leclerc-t tartja felelősnek azért, mert megszegte a csapatutasítást, amely szerint a futam adott szakaszában nem próbálhatta meg megelőzni Hamiltont
„Egyértelmű, hogy ez elfogadhatatlan. Először is ugyanazt az üzenetet szeretném megismételni, mint Mexikó után: a csapatra, a Maranellóban dolgozó emberekre, valamint az összes érintettre és szponzorra kell gondolnotok. Egyértelműen közöltük Charles-lal, hogy ne előzze meg a csapattársát, mert egy ilyen versenyen vagy az előtted haladó autókat kell megelőznöd, vagy téged előznek meg mások. A saját versenyedre kell koncentrálnod, Charles pedig egyértelműen hibázott, amivel komoly hátrányt okozott a csapatnak. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan” – dühöngött a francia szakember a Las Vegas-i Nagydíj után.
„Rendkívül feldúlt vagyok, mert Mexikó után világos üzenetet fogalmaztunk meg. Brazíliában mindannyian leültünk beszélni egymással. A versenyen is jeleztük nekik, hogy amikor egymás ellen versenyeznek, a csapat érdekeit kell szem előtt tartaniuk. Ennek ellenére ez történt. Mindannyiunk számára rendkívül frusztráló a helyzet” – folytatta Vasseur.
A mexikói eset után Vasseur még azt hangsúlyozta, hogy a Ferrari közösen, csapatszinten vallott kudarcot. Ezúttal azonban a csapatfőnök ragaszkodott ahhoz, hogy a történtekért nem lehet a csapatot hibáztatni.
Arra a kérdésre, hogy fennáll-e valamilyen folyamatos kommunikációs probléma a versenyzők és a bokszfal között – beleértve őt magát is –, Vasseur határozottan elutasította ezt a felvetést.
Nem, nem hiszem, hogy erről lenne szó. Úgy gondolom, hogy a bokszfalról érkező üzenet teljesen egyértelmű volt. A nap végén nem én vezetem az autót, ahogyan a pályamérnökök sem. Olyan utasítást adtunk, amely kristálytisztán érthető volt. Ez nem kommunikációs kérdés. Mexikó után nagyon nyíltan és egyértelműen fogalmaztunk, és ma is pontosan ugyanezt tettük”
– hangsúlyozta a Ferrari csapatfőnöke.
Vasseur kijelentette, hogy az ütközés miatt a következő napokban újabb belső vizsgálatot tartanak, és azt sem zárta ki, hogy az egyik vagy akár mindkét versenyző büntetésben részesül.
„Meg fogjuk beszélni a történteket, de bizonyos intézkedéseket mindenképpen meg kell hoznunk, és bizonyos döntéseket is meg kell hoznunk. Nem kell azonnal cselekednünk. Meg kell őriznünk a nyugalmunkat, majd meg kell tennünk a szükséges lépéseket. Természetesen elfogadhatatlan, hogy kétezer ember munkája, akik rengeteg energiát fektetnek a csapatba, ilyen módon menjen veszendőbe. Talán itt az ideje annak is, hogy elkezdjünk a következő szezonra gondolni” – fogalmazott sejtelmesen Fred Vasseur.
A nyilatkozatok hangnemváltást jeleznek a francia szakember részéről, aki még a São Pauló-i Nagydíjon – ahol a sorsdöntő megbeszélésekre is sor került – védelmébe vette azt a döntését, hogy Hamiltont Leclerc csapattársává tette. Akkor azzal érvelt, hogy a két versenyző rendkívüli versenyszelleme hozzájárult ahhoz, hogy a Ferrari a második helyen végezzen a konstruktőri bajnokságban.
Amikor azonban arról kérdezték, számított-e arra, hogy ilyen mértékűvé fajul a rivalizálás, amikor úgy döntött, hogy a hétszeres világbajnok Hamiltont szerződteti, Vasseur eddigi legegyértelműbb jelét adta annak, hogy talán már megbánta ezt a párosítást.
Őszintén szólva nem. Ha előre tudtam volna, más megközelítést választottunk volna. A nyomás kétségtelenül egyre nagyobb. Most sokkal rosszabb a helyzet, mint 18 hónappal ezelőtt. Az utóbbi időben a kettejük közötti helyzet kezelhetetlenné vált. De őszintén szólva, végső soron ez egy emberi természetből fakadó félreértés kettejük között, nem pedig a csapattal kapcsolatos probléma”
– tette hozzá a Ferrari csapatfőnöke.
A baleset ellenére a Ferrari továbbra is a második helyen áll a konstruktőri versenyben, 77 ponttal megelőzve a Red Bullt. Az olasz istálló továbbra is kedvező helyzetben van a második helyért folytatott harcban, de ha nem sikerül rendezni a házon belüli viszonyokat, Leclerc és Hamilton rivalizálása további kellemetlen pillanatokat okozhat.