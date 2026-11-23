A Ferrari pilótái a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj 38. körében értek össze, amikor Charles Leclerc a 7-es kanyarban belülről próbálta megelőzni csapattársát. Az ütközés következtében Lewis Hamilton megpördült, ezzel pedig még keserűbbé vált a maranellói alakulat egyébként is borzalmas hétvégéje.

Nagyon úgy tűnik, hogy a Ferrari csapatfőnöke mellélőtt Hamilton és Leclerc összeeresztésével

Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

Három futamon belül ez volt a második hasonló incidens Leclerc és Hamilton között, mindössze két héttel azután, hogy a Ferrari csapatfőnöke négyszemközti megbeszéléseket tartott mindkét versenyzővel, hogy csillapítsa a feszültséget a mexikói ütközést követően, amely egy Ferrari-győzelembe került az istállónak.

A Ferrari csapatfőnöke megbánta Lewis Hamilton szerződtetését?

A verseny után Vasseur a Sky Sports Italiának nyilatkozva kijelentette, hogy Leclerc-t tartja felelősnek azért, mert megszegte a csapatutasítást, amely szerint a futam adott szakaszában nem próbálhatta meg megelőzni Hamiltont

„Egyértelmű, hogy ez elfogadhatatlan. Először is ugyanazt az üzenetet szeretném megismételni, mint Mexikó után: a csapatra, a Maranellóban dolgozó emberekre, valamint az összes érintettre és szponzorra kell gondolnotok. Egyértelműen közöltük Charles-lal, hogy ne előzze meg a csapattársát, mert egy ilyen versenyen vagy az előtted haladó autókat kell megelőznöd, vagy téged előznek meg mások. A saját versenyedre kell koncentrálnod, Charles pedig egyértelműen hibázott, amivel komoly hátrányt okozott a csapatnak. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan” – dühöngött a francia szakember a Las Vegas-i Nagydíj után.

„Rendkívül feldúlt vagyok, mert Mexikó után világos üzenetet fogalmaztunk meg. Brazíliában mindannyian leültünk beszélni egymással. A versenyen is jeleztük nekik, hogy amikor egymás ellen versenyeznek, a csapat érdekeit kell szem előtt tartaniuk. Ennek ellenére ez történt. Mindannyiunk számára rendkívül frusztráló a helyzet” – folytatta Vasseur.

A mexikói eset után Vasseur még azt hangsúlyozta, hogy a Ferrari közösen, csapatszinten vallott kudarcot. Ezúttal azonban a csapatfőnök ragaszkodott ahhoz, hogy a történtekért nem lehet a csapatot hibáztatni.

Arra a kérdésre, hogy fennáll-e valamilyen folyamatos kommunikációs probléma a versenyzők és a bokszfal között – beleértve őt magát is –, Vasseur határozottan elutasította ezt a felvetést.

Nem, nem hiszem, hogy erről lenne szó. Úgy gondolom, hogy a bokszfalról érkező üzenet teljesen egyértelmű volt. A nap végén nem én vezetem az autót, ahogyan a pályamérnökök sem. Olyan utasítást adtunk, amely kristálytisztán érthető volt. Ez nem kommunikációs kérdés. Mexikó után nagyon nyíltan és egyértelműen fogalmaztunk, és ma is pontosan ugyanezt tettük”

– hangsúlyozta a Ferrari csapatfőnöke.