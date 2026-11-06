A mexikói Forma–1-es futam után Lewis Hamilton meglehetősen élesen bírálta csapattársát, megkérdőjelezve Charles Leclerc versenyzői hozzáállását. A hétszeres világbajnok szerint a monacói pilóta „mindent vagy semmit” mentalitással versenyez, és korábban is hajlamos volt túlságosan keményen harcolni saját csapattársaival. Hamilton úgy látja, Leclerc másként viselkedik vele szemben, mint a mezőny többi versenyzőjével.
Amikor a brazíliai sajtónapon arról kérdezték, egyetért-e ezzel a megállapítással, határozott igennel válaszolt. Példaként a szingapúri rajtot említette, amikor szerinte Leclerc visszavett Max Verstappen mellett, ahelyett, hogy vállalta volna a kockázatot.
„Határozottan másképp versenyez velük. Ha megnézzük a korábbi csapattársait, ugyanez volt Sebastiannal Vettellel, és ugyanez Carlos Sainz esetében is” – fogalmazott Hamilton.
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A Ferrari vezetősége sem nézte jó szemmel a mexikói eseményeket. Fred Vasseur a Canal+ televíziónak nyilatkozva a csapat alkalmazottaival szembeni „tisztelet hiányának” nevezte a két versenyző első körös csatáját. A The Race értesülései szerint a francia szakember pénteken Brazíliában szeretné egy asztalhoz ültetni Hamiltont és Leclerc-t. A csapatfőnök a mexikói futam után külön-külön már beszélt mindkét pilótával, de most közösen is tisztázni akarja a történteket.
Leclerc csütörtökön nem vett részt a brazíliai sajtónapon, miután előző nap bejelentette, hogy feleségével, Alexandrával megszületett első gyermekük. Így egyelőre Hamilton képviselte a Ferrarit a média előtt, és a brit egyáltalán nem próbálta enyhíteni korábbi kijelentéseit.
Egyértelművé tette, hogy nem kíván változtatni kommunikációs stílusán, és nem fogja visszatartani a véleményét akkor sem, ha az kellemetlen helyzetbe hozza a csapatot.
Nem igazán érdekel, hogy mások mit gondolnak arról, amit mondtam. Nyíltan vállalom az érzéseimet, és kimondom, amit az adott pillanatban gondolok”
– jelentette ki.
Hamilton visszautasította azokat a feltételezéseket is, amelyek szerint előre megfontoltan, tudatosan építené fel a nyilatkozatait.
„Amikor az ember versenyez, a pulzusa körülbelül 170-es. Óránként 200 mérföldes sebességgel vezet. Egyszerűen nincs ideje arra, hogy előre megtervezze, mit mond. Ilyenkor az ember nem ezen járatja az eszét” – mondta a brit pilóta.
A hétszeres világbajnok szerint a versenyzőknek kötelességük jelezni, ha a pályán szabálytalanságot vagy akadályozást tapasztalnak. Példaként Isack Hadjar mexikói szabadedzésen történt feltartását említette, amelyet ő ugyan nem jelentett a sportfelügyelőknek, de szerinte más esetben akár büntetés is születhetett volna.
Hamilton különösen határozottan fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a jövőben is őszintén fog beszélni.
Soha nem fogok bocsánatot kérni azért, mert önazonos és őszinte vagyok. Engem soha nem fognak elhallgattatni. Nem kértek arra, hogy ne mondjak semmit. Egyszerűen ilyen vagyok.”
A hétszeres világbajnok ugyanakkor hangsúlyozta, hogy tisztában van Leclerc csapaton belüli helyzetével. A monacói versenyző nyolc éve erősíti a Ferrarit, így természetesen szoros kapcsolatot épített ki az istállóval. Hamilton elmondása szerint ennek ellenére keményen dolgozott azon, hogy megfelelő viszonyt alakítson ki csapattársával
„Mindig igyekeztem tisztelettel viselkedni. Természetesen nem könnyű egy olyan versenyzőt fogadni egy csapatban, mint én, hiszen nagyon szókimondó vagyok, és folyamatosan nyomást gyakorlok, újabb és újabb változtatásokat szorgalmazok. És a jövőben is ezt fogom tenni. Amíg itt vagyok, ez így is marad. Azért vagyok itt, hogy nyerjek.”
Hamilton a közelgő megbeszéléstől nem vár azonnali megoldást, de fontosnak tartja, hogy a felek tisztázzák a helyzetet. Szerinte a mostani konfliktus akár a jövő évi sikerek alapjául is szolgálhat.
Nem gondolom, hogy egyetlen találkozó során minden problémát el lehet simítani és meg lehet oldani. De fontos, hogy megtartsuk ezt a beszélgetést. Amit most felépítünk, az a jövő évi megfelelő szereplésünk alapja lesz.”
A brit továbbra is hisz abban, hogy a Ferrari 2027-ben már a világbajnoki címekért küzdhet. Ehhez azonban szerinte elengedhetetlen, hogy a csapat minden tagja ugyanabba az irányba dolgozzon.
Vasseur személyével kapcsolatban is egyértelműen kiállt a csapatfőnök mellett: „Továbbra is hiszem, hogy Fred a megfelelő ember ahhoz, hogy világbajnoki címhez vezessen minket.”
Hamilton tehát nem kíván meghátrálni, de azt is világossá tette, hogy kész vállalni a felelősséget a saját döntéseiért. A brazíliai találkozó így nem csupán a mexikói incidens lezárásáról szólhat: a Ferrari jövőbeni együttműködésének és belső erőviszonyainak szempontjából is meghatározó lehet.