A mexikói Forma–1-es futam után Lewis Hamilton meglehetősen élesen bírálta csapattársát, megkérdőjelezve Charles Leclerc versenyzői hozzáállását. A hétszeres világbajnok szerint a monacói pilóta „mindent vagy semmit” mentalitással versenyez, és korábban is hajlamos volt túlságosan keményen harcolni saját csapattársaival. Hamilton úgy látja, Leclerc másként viselkedik vele szemben, mint a mezőny többi versenyzőjével.

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Fotó: Alfredo Estrella / AFP

Amikor a brazíliai sajtónapon arról kérdezték, egyetért-e ezzel a megállapítással, határozott igennel válaszolt. Példaként a szingapúri rajtot említette, amikor szerinte Leclerc visszavett Max Verstappen mellett, ahelyett, hogy vállalta volna a kockázatot.

„Határozottan másképp versenyez velük. Ha megnézzük a korábbi csapattársait, ugyanez volt Sebastiannal Vettellel, és ugyanez Carlos Sainz esetében is” – fogalmazott Hamilton.

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A Ferrari vezetősége sem nézte jó szemmel a mexikói eseményeket. Fred Vasseur a Canal+ televíziónak nyilatkozva a csapat alkalmazottaival szembeni „tisztelet hiányának” nevezte a két versenyző első körös csatáját. A The Race értesülései szerint a francia szakember pénteken Brazíliában szeretné egy asztalhoz ültetni Hamiltont és Leclerc-t. A csapatfőnök a mexikói futam után külön-külön már beszélt mindkét pilótával, de most közösen is tisztázni akarja a történteket.

Leclerc csütörtökön nem vett részt a brazíliai sajtónapon, miután előző nap bejelentette, hogy feleségével, Alexandrával megszületett első gyermekük. Így egyelőre Hamilton képviselte a Ferrarit a média előtt, és a brit egyáltalán nem próbálta enyhíteni korábbi kijelentéseit.

Egyértelművé tette, hogy nem kíván változtatni kommunikációs stílusán, és nem fogja visszatartani a véleményét akkor sem, ha az kellemetlen helyzetbe hozza a csapatot.

Nem igazán érdekel, hogy mások mit gondolnak arról, amit mondtam. Nyíltan vállalom az érzéseimet, és kimondom, amit az adott pillanatban gondolok”

– jelentette ki.

Hamilton visszautasította azokat a feltételezéseket is, amelyek szerint előre megfontoltan, tudatosan építené fel a nyilatkozatait.