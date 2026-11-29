George Russell nyerte a Forma–1-es Katari Nagydíj szombati időmérő edzését, mögötte pedig a frissen világbajnokká koronázott csapattársa, Kimi Antonelli végzett. A második rajtsoron a McLaren két pilótája, Lando Norris és Oscar Piastri osztozott, míg Max Verstappen a hatodik helyről várhatta az idény utolsó előtti futamát. A vasárnapi verseny nem indult eseménytelenül, már az első körökben törmelék került a pályára, ami miatt később a brit pilóta elbukta a versenyt.

Óriási pech érte George Russellt a Katari Nagydíjon Fotó: Fabrizio Carabelli / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Óriási pech érte George Russellt a Katari Nagydíjon

Russell remekül kapta el a rajtot, és sikerült megőriznie vezető pozícióját, ám Antonelli az első körökben komoly nyomás alatt tartotta csapattársát. A virtuális biztonsági autós fázist kihasználva mindkét Mercedes-pilóta megejtette első kerékcseréjét, a brit pedig a 15. körben visszavette a vezetést az addig kerékcserén még nem járt Ferrariktól.

A két Mercedes között ezt követően sem csillapodtak teljesen a kedélyek, a 19. körben már Toto Wolff is rászólt Antonellire. Russell ekkor 7,7 másodperces előnnyel rendelkezett, az olasz pilóta azonban jobb tempót diktált, és fokozatosan ledolgozta hátrányát.

A 24. körben még 5,8 másodperc választotta el egymástól a két Mercedest, öt körrel később azonban Antonelli már egy másodpercen belül követte csapattársát. Hamarosan az is kiderült, hogy Russell autójával nem volt minden rendben: a Mercedes a 30. körben arról tájékoztatta a britet, hogy sérülést észleltek a kocsiján, a problémát pedig a következő kerékcsere alkalmával próbálják orvosolni. A csapat eközben arra is felhívta Russell figyelmét, hogy ügyeljen a tiszta küzdelemre Antonellivel szemben.

A brit végül a 35. körben hajtott a bokszutcába, ahol a Mercedes szerelői megpróbálták eltávolítani a padlólemeze alá szorult törmelékdarabot. Russellnek azonban óriási pechje volt, a szerelők ugyanis nem tudták teljesen eltávolítani a törmeléket, ráadásul a brit rengeteg időt veszített a művelet során.

A balszerencsés incidens következtében Russell több pozíciót is veszített, és bár a futam hajrájában sikerült visszakapaszkodnia a második helyre, a győzelemért már nem tudott harcba szállni. A brit pilóta így a friss világbajnok Kimi Antonelli mögött, a második helyen zárta a Katari Nagydíjat.